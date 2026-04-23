Kopasz Bálint 500 méteren sem talált legyőzőre a kajak-kenu válogatón

Mindössze egyetlen versenyszámot rendeztek szerdán a szegedi kajak-kenu válogatóversenyen, a férfi kajakozók 500 méteres távján azonban igencsak mamutmezőny jött össze: 63 versenyző nevezett, akiket hét előfutamba osztottak szét, s akik közül a legjobb 27 jutott a középdöntőbe. Hogy milyen erős volt a színvonal, azt jól mutatta az is, hogy ott tíz versenyző is 1:38-as időt evezett, közülük azonban ketten is lemaradtak a fináléról.

A legjobb időt a verseny ezen szakaszában a kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám érte el, de mindössze hat századmásodperccel volt csak gyorsabb a második futamot megnyerő, kedden 200-on győztes Tótka Sándornál, míg az 1000 métert megnyerő Kopasz Bálint már valamivel több mint egy tizedmásodpercet kapott.

A délutáni finálé rajtját Tótka kapta el a legjobban, de ez elvárható is volt a sprintertől. Az UTE olimpiai bajnoka kamikaze tempóban kezdte a versenyt, s fél hajóhosszal is vezetett, nagyjából fél távig. Tovább azonban már nem bírta az iramot, s riválisai sorban előzték meg: először Kopasz, aztán Varga, majd Nádas Bence is, aki a végén még a második helyezett Vargát is szorongatta, végül azonban a harmadik helyen ért célba. Tótkát Kurucz Levente és Mircse Zoltán is megelőzte, előbbi így a hatodik helyen zárt. Ő azonban pénteken Nádas Bencével ugyanezen a távon, párosban vigasztalódhat, ez az egység ugyanis ezüstérmes volt a párizsi olimpián.

„Talán egy-két húzás maradt még bennem, miután a végén érzékeltem, hogy mindenkit megelőzök, de igyekeztem mindent kiadni magamból – nyilatkozta a verseny után a győztes Kopasz Bálint. – Hatalmas mezőny volt, mindenki eljött az egész országból, és az nagyon jó, hogy Magyarországon ennyi jó kajakozó van, remélem, ebből nagyon jó négyeseket is össze lehet hozni, hiszen mi vagyunk a legerősebb kajakozó nemzet a világon. Jó volt újra versenyezni a Maty-éri pályán, egész jó idő is lett a nap végére, úgyhogy optimálisok voltak a körülmények. Most lesz egy edzőtábor itt, Szegeden, ahol a többiekkel együtt tudok készülni. A jövő hetet még meg kell nyomni keményen, de aztán jön az első világkupaverseny ugyanitt, amelyet bizakodva várok.”

KAJAK-KENU VÁLOGATÓ, SZEGED

Férfiak. K1 500 méter: 1. Kopasz Bálint (Patent Győr) 1:37.633 perc, 2. Varga Ádám (FTC) 1:38.243, 3. Nádas Bence (MVM Szegedi VSE) 1:38.427