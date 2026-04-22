Csikós Zsóka és Kiss Ágnes duplázott a szegedi kajak-kenu válogatón

Gyakorlatilag nőnapot tartottak a szegedi kajak-kenu válogatóverseny második napján, hiszen a szerdai étlap négy döntőjéből háromban is a hölgyek versengtek. Ennek örömére – bár a hőség még mindig messze van – verőfényes napsütés köszöntött a csongrádi megyeszékhelyre.

Ezúttal a délelőtti előfutamokon sem történt semmi eget rengető, minden esélyes bejutott a délutáni fináléba, amelynek programját a férfi kenupárosok kezdték 500 méteren, ahol igazi presztízscsata folyt a keddi egyest megnyerő Fejes Dániel és Hajdú Jonatán, illetve a tavalyi világbajnoki bronzérmes Kollár Kristóf és Juhász István között. Hatalmas csatában végül – a tavalyi évhez hasonlóan – utóbbiak nyertek, alig több, mint két tizedmásodperc előnnyel.

A női kenusoknál a keddi 200 méteres finálé visszavágóját tartották fél kilométeren, azonban ugyanúgy Kiss Ágnes ért elsőként a célba, Nagy Bianka előtt, mint egy nappal korábban, de a harmadik ezúttal Opavszky Réka lett.

A világbajnok kenus kedden nem fogadott volna magára a rövidebb távon, azonban mindkét versenyszámban magabiztosan diadalmaskodott.

„Igyekeztem nem túl nagy terhet tenni magamra, egy jó pályát akartam menni és csak magamra figyelni, így sikerült győzni. A rajt nagyon fontos volt mindkét versenyen és ez a tavalyival ellentétben most nagyon jól sikerült.”

A szegedi versenyző akár triplázhat is, hiszen a pénteki záró napon párosban áll rajthoz.

A kajakozó Csikós Zsókának is sikerült a dupla, bár Kőhalmi Emese végig a nyomában volt 1000 méteren, de egyrészt 2024-ben utóbbi volt a táv világbajnoka (tavaly meg Csikós), másrészt csúcsformában még nem most kell lenni. A szakág 200-as távján a papírformának megfelelően Lucz Anna diadalmaskodott, Ujfalvi Laurát és Kiskó Rékát megelőzve, ami azonban némi meglepetés, hogy a két párizsi kétszeres olimpiai bronzérmes, Fojt Sára és Pupp Noémi csak az utolsó két helyen siklott be a célba.

KAJAK-KENU VÁLOGATÓ, SZEGED

Férfiak. C–2 500 m: 1. Kollár Kristóf, Juhász István (Atomerőmű SE) 1:37.766 perc, 2. Hajdu Jonatán, Fejes Dániel (Dunaújváros, MTK) 1.38.050, 3. Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász (UTE) 1:40.746

Nők. K–1 200 m: 1. Lucz Anna (UTE) 40.812 mp, 2. Ujfalvi Laura (Kovács Katalin Akadémia) 41.190, 3. Kiskó Réka (KSI SE) 41.786

K–1 1000 m: 1. Csikós Zsóka (Szolnoki KKK) 3:54.164 perc, 2. Kőhalmi Emese (Kovács Katalin Akadémia) 3:55.464, 3. Pető Hanna (Kovács Katalin Akadémia) 3.59.716

C–1 500 m: 1. Kiss Ágnes (MVM Szegedi VSE) 2:01.431, 2. Nagy Bianka (MVM Szegedi VSE) 2:02.539, 3. Opavszky Réka (UTE) 2:03.271