Kajak-kenu: klasszisok, izgalmas duók – cél a válogatottság

A meleg égövi edzőtáborokat követően a kajakosok szövetségi kapitánya, Tóth Dávid, valamint a kenusok szakvezetője, ifjabb Foltán László is úgy látja, a versenyzők alapvetően jó formában vannak, készen állnak.

Már tavaly is egyválogatós rendszer volt, felkészülésképpen az új olimpiai kvalifikációs szisztémára, amelyben az ötkarikás ranglistákról lehet kvótát szerezni. A világkupaversenyek jelentősége nőtt, ráadásul kettő helyett idén már három ilyen viadalon kell indulni, és a sűrűbb versenynaptár miatt a megszokottnál korábban rendezik a hazai válogatót. Viszont így elég idő marad, hogy egységeink eredményesen szerepeljenek a Szegeden, május 8-án kezdődő világkupa-sorozatban.

„A négyesekben nagy segítséget jelent, hogy már tavaly, az év végéhez közeledve teszteket végezhettünk a sevillai edzőtáborban – így Tóth Dávid. – Mostanra tisztábban látjuk, ki kivel lehet a leghatékonyabb. Az egységek összeállításakor figyelembe veszem a válogatón elért eredményeket, több forgatókönyv is van a fejemben.”

Foltán László bízik benne, hogy a kenusok megerősítik pozíciójukat a nemzetközi porondon. „Áprilisban hektikus az időjárás, megtréfálhat minket, remélem, ezúttal kegyes lesz hozzánk, ezzel is elősegítve, hogy mindenki kihozhassa magából azt, ami benne van. Négynapos megméretés előtt állunk, biztos vagyok az előrelépésben, és a fiatalok is jönnek fel” – fogalmazott.

Tóth Dávid leszögezte, hogy figyelembe veszi a legutóbbi három edzőtáborban nyújtott teljesítményt is annak érdekében, ha netán valaki kisebb sérülés vagy betegség miatt kiesik, ne menjen tönkre az egész idénye.

„A viadalt követő edzőtáborban állítjuk össze a négyes hajókat, oda az arra érdemesek kapnak meghívót. Nem számítunk távol maradóra, nagyon erős, magas színvonalú verseny előtt állunk, sokan indulnak, nagy csaták várhatók” – fejtette ki várakozásait Tóth.

Férfi 500 egyesben kiélezett küzdelem várható, 63-an neveztek, köztük két olimpiai bajnok, Kopasz Bálint és a visszatérő Tótka Sándor, további két ötkarikás érmes, Varga Ádám és Nádas Bence, a világbajnok Kurucz Levente és Csizmadia Kolos, valamint a tavalyi vb-ezüstérmes négyes tagjai, Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor.

K–1 1000 méteren továbbra is Kopasz és Varga a favorit, K–2 500 méteren ismét összeül az olimpiai ezüstérmes Nádas Bence és Tótka Sándor, Varga Ádám Samu Péterrel nevezett, Kurucz Levente Fodor Bencével, Csizmadia Kolos Keller Gergővel, és ott lesz a tavaly ifjúsági világbajnok Mircse Iván, Szabó Vilmos duó is. Kopasz Bálint mégsem indul Opavszky Márkkal, aki Tamási Zsomborral ül össze.

Női K–1 500 méteren Csikós Zsóka legnagyobb vetélytársa az olimpiai ezüst- és bronzérmes Gazsó Alida Dóra, de Fojt Sára, Kőhalmi Emese, Lucz Anna, Rendessy Eszter és Pupp Noémi is főszereplő lehet. Párosban az olimpiai bronzérmes Pupp, Fojt kettős mellett Lucz Anna Gazsó Alida Dórával, Ujfalvi Laura pedig Csikós Zsókával alkot erős duót.

„A férfiak és a nők között egyesben és párosban is lehetnek meglepetések, vannak olyan egységek, amelyek titkos favoritok, de terhet senkire sem tennék” – tette hozzá Tóth Dávid.

C–2-ben az újonnan összeállt Fejes Dániel és Hajdu Jonatán alkotta páros lehet a tavaly vb- és Eb-bronzérmes Kollár Kristóf és Juhász István legnagyobb kihívója. Noha nem olimpiai szám, meglehetősen sűrű lesz a férfi 500 egyes, és 1000 egyesben is nagy izgalmak várhatók, Adolf Balázst feltehetően Juhász István, Kollár Kristóf és Fejes Dániel is le szeretné győzni.

A hölgyeknél kettesben továbbra is Kiss Ágnes és Nagy Bianka a legnagyobb esélyes, egyesben kiélezettebb lesz a küzdelem 500 és 200 méteren egyaránt. Az olimpiai távon öt világbajnok is van a mezőnyben, Takács Kincső mellé Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka és Csorba Zsófia csatlakozott, jóllehet, rajtuk kívül Győre Panna, Horányi Dóra és Paragi Petra is megmutatná magát.