A magyar csapat 49 fős lesz a szegedi kajak-kenu világkupa-viadalon

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Varga Ádám, Csikós Zsóka, Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Takács Kincső, Horányi Dóra, Csorba Zsófia és Győre Panna egyaránt három számban áll rajthoz, heten pedig életük első felnőttvilágversenyén vesznek részt.

Az idei első gyorsasági vk-n, amely az új rendszer szerint már beleszámít az olimpiai kvalifikációs sorozatba, 62 ország sportolói indulnak.

A hazai csapat összetételét illetően a két héttel ezelőtti válogató sok esetben választ adott, néhány számban viszont a szövetségi kapitányoknak át kellett gondolniuk, hogy milyen egységeket nevezzenek. A vk-versenyeken nemzetenként két egység indítható.

Férfi kajakban a várakozásoknak megfelelően Kopasz Bálint és Varga Ádám viszi a királyszámot, azaz a K–1 1000 métert. Ötszáz párosban sincs meglepetés: a válogatót megnyerő Kurucz Levente, Fodor Bence duó, valamint az olimpiai ezüstérmes Nádas Bence, Tótka Sándor kettes lesz ott a rajtállásban. A négyesek tekintetében egyrészt a párosok tagjai ülnek össze, míg az U23-as versenyzőkből álló kvartett a Mircse Iván, Hidvégi Zalán, Keller Gergő és Szabó Levente összeállításban versenyez. Varga Ádám triplázni fog, ugyanis az ezer egyes mellett ötszázon és ötezer méteren is indul. Az egyaránt 19 éves Mircse Iván és Szabó Levente, valamint a másik ötezres, Kaed Ádám Said először bizonyíthat a felnőtt nemzetközi mezőnyben.

Női kajakban Csikós Zsóka lesz a „legfoglalkoztatottabb” magyar versenyző. Az előző év női kajakosa ötszáz és ezer méter egyesben, valamint Ujfalvi Laurával ötszáz párosban áll rajthoz. Ötszáz egyesben Gazsó Alida Dóra is a mezőny tagja lesz, párosban pedig a Gombás Alíz, Pető Hanna alkotta duónak lehet majd szorítani. Az egyik négyes hajót Lucz Anna, Pupp Noémi, Pető Hanna és Gazsó Alida Dóra alkotja, míg a kizárólag U23-asok alkotta egységben Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és az újonc Mészáros Anna ül majd.

Kenuban 21 versenyzőt jelölt a csapatba ifj. Foltán László szövetségi kapitány. Férfi C–1 1000 méteren a válogatót megnyerő Fejes Dánielre és a második Adolf Balázsra szegeződik majd a figyelem, és ötszáz párosban is a válogató első két helyezettje, vagyis a vb-bronzérmes Kollár Kristóf, Juhász István, illetve a Fejes Dániel, Hajdu Jonatán kettősöket lehet majd látni a vízen. Két szegedi ifjú tehetség abszolút hazai körülmények között debütálhat a felnőttválogatottban: Gyányi Milán ötezer egyesben, Marenec-Dózsa Zsombor pedig az egyik négyesben kap lehetőséget.

A hölgyeknél Kiss Ágnes és Nagy Bianka mindkét olimpiai számban ott lesz. A kétszáz egyes mellett ötszáz párosban is az olimpiai negyedik helyezett, Európa-bajnok kettesé az egyik hely. Utóbbi számban a válogatón ezüstérmes Takács Kincső és Horányi Dóra alkotja a másik magyar hajót. Ebben a szakágban a szegedi Paragi Petra számít újoncnak, Fürdök Gábor tanítványa C–2 200 méteren Opavszky Rékával, valamint az egyik négyes tagjaként mutatkozik be a felnőttek között.

A világkupa pénteken az elő- és középfutamokkal veszi kezdetét, majd szombaton és vasárnap jönnek a döntők, amelyeket az M4 Sport is élőben közvetít. A belépés mindhárom versenynapra ingyenes.

KAJAK-KENU VILÁGKUPA, SZEGED (május 8–10.)

A MAGYAR CSAPAT

FÉRFI KAJAK

K–1 200 m: Csizmadia Kolos; Balogh Gergely

K–1 500 m: Varga Ádám; Tamási Zsombor

K–1 1000 m: Kopasz Bálint; Varga

K–1 5000 m: Varga; Kaed Ádám Said

K–2 500 m: Fodor Bence, Kurucz Levente; Nádas Bence, Tótka Sándor

K–4 500 m: Nádas, Fodor, Kurucz, Tótka; Mircse Iván, Hidvégi Zalán, Keller Gergő, Szabó Levente

NŐI KAJAK

K–1 200 m: Lucz Anna; Kiskó Réka

K–1 500 m: Csikós Zsóka; Gazsó Alida Dóra

K–1 1000 m: Csikós; Kőhalmi Emese

K–1 5000 m: Kőhalmi; Rendessy Eszter

K–2 500 m: Ujfalvi Laura, Csikós; Gombás Alíz, Pető Hanna

K–4 500 m: Lucz, Pupp Noémi, Pető, Gazsó; Kiskó, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna

FÉRFI KENU

C–1 200 m: Hodován Dávid; Kurczina Máté

C–1 500 m: Uhrin Dávid; Buday Domonkos

C–1 1000 m: Fejes Dániel; Adolf Balázs

C–1 5000 m: Adolf; Gyányi Milán

C–2 500 m: Kollár Kristóf, Juhász István; Fejes, Hajdu Jonatán

C–4 500 m: Buday, Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász, Uhrin; Marenec-Dózsa Zsombor, Kurczina, Molnár Csanád, Hodován

NŐI KENU

C–1 200 m: Kiss Ágnes; Nagy Bianka

C–1 500 m: Csorba Zsófia; Győre Panna

C–1 5000 m: Csorba; Győre

C–2 200 m: Takács Kincső, Horányi Dóra; Opavszky Réka, Paragi Petra

C–2 500 m: Kiss, Nagy; Takács, Horányi

C–4 500 m: Kiss, Nagy, Opavszky, Csorba; Takács, Horányi, Győre, Parag