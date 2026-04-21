Az utolsó métereken fordított az Európa-bajnok a kajak-kenu válogatón

Nem fogadta kegyeibe az időjárás a szegedi válogatóverseny indulóit: bár az esőt megúszták a versenyzők, így is a zordabb, hűvösebb arcát mutatta – bár azért időnként a nap is kikandikált –, de ez persze benne volt a pakliban. A Magyar Kajak-kenuszövetség a zsúfolt versenynaptár miatt kénytelen ebben a korábbi, április végi időpontban rendezni az egyetlen válogatóversenyt, így komoly esély volt rá, hogy nem lesznek „laboratóriumi” körülmények.

A középdöntők legnagyobb meglepetése, hogy a kétszeres olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok Fojt Sára csak hetedik lett saját futamában, a kajakozók 500 méteres távján, így lemaradt a döntőről, míg a másik futamban párizsi párostársa, Pupp Noémi is csak az ötödik helyen zárt, s éppen csak, jobb idővel, kilencedikként lett finalista.

A nap első fináléjában, a férfi kajakozók 200 méteres távján a szám tokiói olimpiai bajnoka, Tótka Sándor győzött, egy hajszállal megelőzve a tavaly 500 méteren párosban világbajnok Kurucz Leventét. A női kenusok ugyanezen távján (ez olimpiai szám) taroltak a szegediek: Kiss Ágnes nyert Nagy Bianka és Paragi Petra előtt. A férfi kenusoknál viszont Fejes Dániel két hajóhosszt vert Juhász Istvánra és Adolf Balázsra. Ezzel szemben a tavaly Európa-bajnoki címet szerző Csikós Zsókát alaposan megszorongatta Gazsó Alida, sőt, a szolnoki versenyző csak az utolsó métereken tudta csak megelőzni az addigra erejével teljesen elkészülő riválisát. Pupp Noémi javított a délelőtthöz képest, de végül ez is csak a hatodik helyhez volt elég.

A férfi kajakosok „király” számában, azaz a kilométeren viszont mintha visszatekerték volna az időt 2021-re. A tokiói olimpián ugyanis Kopasz Bálint ért elsőként a célba Varga Ádám előtt, s nem volt ez most másként Szegeden sem, legfeljebb a különbség volt ezúttal nagyobb.

Az idei első komoly hazai versenyt kihasználva szerdán ülést tart a Magyar Kajak-kenuszövetség elnöksége. Egy neve elhallgatását kérő forrás információi szerint váratlanul komoly témában is szavaznia kell majd a grémiumnak: a szövetség elnöke, Schmidt Gábor ugyanis bizalmatlansági indítványt kezdeményezett saját maga ellen. Ennek oka, hogy a sportág egyik ismert alakja, Szemán Róbert, aki tagja volt a szövetség Civil Kapcsolatok Bizottságának, lemondott tisztségéről, s ugyanerre szólította fel nyílt levélben Schmidt Gábort is. A helyszínen ezt az információt senki sem erősítette meg, ugyanakkor nem is cáfolta. Schmidt Gábor sorsáról dönthet szerdán az elnökség

VÁLOGATÓ, SZEGED

EREDMÉNYEK

Férfiak, K1 200 méter: 1. Tótka Sándor (UTE) 35.083 mp, 2. Kurucz Levente (Kovács Katalin Akadémia) 35.189, 3. Csizmadia Kolos (MVM Szegedi VSE) 35.437. K1 1000 m: 1. Kopasz Bálint (Patent Győr) 3:30.576 perc, 2. Varga Ádám (FTC) 3:34.980, 3. Mircse Zoltán (MTK) 3:36.386. C1 500 m: 1. Fejes Dániel (MTK) 1.47.145, 2. Juhász István (Atomerőmű SE) 1.49.529, 3. Adolf Balázs (FTC) 1:50.359. Nők, K1 500 m: 1. Csikós Zsóka (Szolnoki KKK) 1:52.353, 2. Gazsó Alida (Bp. Honvéd) 1:52.801, 3. Ujfalvi Laura (Kovács Katalin Akadémia) 1.52.885. C1 200 m: 1. Kiss Ágnes (MVM Szegedi VSE) 45.931 mp, 2. Nagy Bianka (MVM Szegedi VSE) 45.971, 3. Paragi Petra (MVM Szegedi VSE) 46.459