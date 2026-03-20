Már alakulnak a kajak párosok a válogatóra, újra összeállhat a Nádas, Tótka duó

„A csapat nagy része itt, Sevillában töltötte az elmúlt két és fél hetet, szombaton utazunk majd haza. A lányok közül Pupp Noémi és Fojt Sára Törökországban készül, Gombás Alíz pedig a vizsgái miatt múlt hétvégén hazautazott. A fiúk esetében Tótka Sándor, Nádas Bence és Kurucz Levente Dunavarsányban, Kopasz Bálint pedig Törökországban dolgozik, míg Samu Péter Alízhoz hasonlóan néhány napja tért haza Sevillából. Bár a válogatott meghatározó tagjai közül többen is hiányoznak, az itt lévők színvonalas munkát végeztek. Különösen a legfiatalabbakat emelném ki, Fodor Bence, Hidvégi Zalán és a Varga Ádámékhoz becsatlakozó Kolozsvári Brúnó is sokat lépett előre” – adott helyzetjelentést a helyszínről a magyar szövetség honlapjának Tóth Dávid szövetségi kapitány.

A szakember elmondta, hogy az időjárás szempontjából az első hét nem volt ideális, de azóta jelentősen javult a helyzet.

„Ez fontos a csapathajós edzések szempontjából is. Négyesben, párosban akarva-akaratlanul egymásra fröcskölik a vizet a versenyzők, azonban nem mindegy, hogy otthon az ötfokos vagy itt a tizennégy fokos vízben teszik ezt. Az kicsit furcsa számomra, hogy a térségben nincs még egy ehhez hasonló edzőközpont, a világbajnok portugál négyes és Fernando Pimenta is itt készül” – árulta el.

Ami a csapathajókat illeti, Tóth Dávid több új formálódó egységről is beszámolt.

„Női vonalon alakulóban van egy Ujfalvi Laura, Csikós Zsóka kettős. Edzésről edzésre stabilabbak, és gyorsnak is tűnnek. Az olimpiai bronzérmes Fojt Sára és Pupp Noémi az idén is együtt indulnak. Gazsó Dorka és Lucz Anna kettőse a saját edzésprogramjuknak megfelelően a héten csúszik ki először együtt. Mellettük megemlíteném még a Gombás Alíz, Pető Hanna formációt. Tavaly bronzérmesek lettek az U23-as világbajnokságon, holott mindketten még csak húszévesek. Bennük hatalmas fejlődési lehetőséget látok – fogalmazott, majd áttért a férfiakra. – Náluk még nagyban zajlanak a próbák. Itt Sevillában Balogh Gergely Tamási Zsomborral szállt vízre, míg Fodor Bence a múlt héten Csizmadia Kolossal, legutóbb pedig Hidvégi Zalánnal evezett. Varga Ádám szintén többekkel hajóba ült, legutóbb a KSI-s Avar Tamással, de még nem döntött. Erősnek tűnik a Béke Kornél, Vajda Bence duó, illetve ott van még a tavalyi ifivilágbajnok Mircse Iván, Szabó Vilmos alkotta páros is, akik egyébként tavaly Szegeden ideális körülmények között 1:27-et is eveztek már. Ami kérdés számomra, hogy Kurucz Levente kivel áll majd rajthoz a válogatón, hiszen tudomásom szerint újra összeáll az olimpiai ezüstérmes Nádas Bence, Tótka Sándor kettős. Az őszi edzőtáborban nagyon jól nézett ki az Opavszky Márk, Kopasz Bálint alkotta hajó is. Opi azóta elkötelezte magát Bálint mellett, nem is próbálkozott senkivel az elmúlt hetekben. Amint mindketten hazatérnek, megnézik, hogyan működik az egység. Ha most is olyan jó lesz, mint ősszel, akkor remélem, odaállnak a válogatóra, ami szerintem nagyon színvonalas csatát hozhat.”

A szövetségi kapitány a négyes egységeket majd a válogató eredményeinek függvényében jelöli ki a tavaszi világkupákra, de már most zajlanak próbák ezekben a hajóosztályokban is.

„Hetente egyszer kimegyünk négyesezni. Nem feltétlenül a legerősebb összeállítást keresem, hiszen nincs minden számításba vehető versenyző Sevillában. Igyekszem a lehető legtöbb variációt kipróbálni, miközben a versenyzők pozícióit is váltogatom a hajóban. Kíváncsi vagyok, hogy adott helyzetben ki milyen teljesítményt tud kihozni magából” – zárta szavait Tóth Dávid.

A szezon egyetlen hagyományos válogatóversenyét április 21. és 24. között rendezik Szegeden.