Sukorón járt a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség főtitkára

A Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) honlapjának beszámolója szerint már jó ideje tárgyalásokat folytatnak a nemzetközi szövetséggel arról, hogy a megnyitásának egyéves évfordulóját épp a napokban ünneplő akadémia fontos helyszíne lehet az ICF következő időszaka fejlesztési programjainak, edzőtáborainak.

A brit sportvezetőt a komplexumban Kovács Katalin kuratóriumi elnök, háromszoros olimpiai bajnok kajakos, Betlenfalvi István szakmai igazgató, az MKKSZ részéről pedig Schmidt Gábor elnök, Szakács Bálint főtitkár, Hadvina Gergely szakmai igazgató, valamint Pauman Dániel sportdiagnosztikai, sportegészségügyi és tehetségmenedzselési divízióvezető, olimpiai ezüstérmes kajakos kalauzolta a szerdai bejáráson, amelynek kiemelt részét képezte a sportdiagnosztikai részleg bemutatása.

„Ez egy világszínvonalú létesítmény. Azt reméljük, hogy hamarosan fejlesztőtáboraink sportolóit is itt üdvözölhetjük majd, lehetőséget adva nekik, hogy egy ilyen fantasztikus létesítmény előnyeit élvezzék. Éppen ezért szeretnénk, hogy szorosabb együttműködést alakítsunk ki a magyar szövetséggel és az akadémiával egyaránt. Nem mellesleg a létesítmény bemutatja Kovács Katalin kiemelkedő pályafutását is, ami önmagában inspiráló lehet a jövő sportolói számára” – mondta Richard Pettit.

Az ICF Budapesten nyitja meg új irodáját, a várakozások szerint decemberben. A főtitkár elmondta, hogy ezzel egy időben Sukorón tartanának egy elnökségi ülést is, illetve három edzőtábor idehozatala is szerepel a jövő évi tervek között.

Az MKKSZ főtitkára, Szakács Bálint elmondta, a magyar és a nemzetközi szövetség között már évek óta szoros kapcsolat áll fenn a fejlődő országok sportolóinak edzőtáboroztatásait illetően, ezt emelhetik új szintre az akadémia adta lehetőségek.

„Már a 2019-es szegedi világbajnokság kapcsán is volt egy együttműködésünk a nemzetközi szövetséggel, amelynek keretein belül TIP-táborokat hoztak elsősorban a Kolonics György Vízisport Központba a fejlődő országok kajakosainak és kenusainak részvételével. Azt gondolom, hogy az akadémia megépülésével és a benne lévő sportdiagnosztikai lehetőségekkel egy sokkal komplexebb szolgáltatást tudunk nyújtani a korábbi évekhez képest, ezáltal még erősebbé tehetjük ezen a téren a nemzetközi szövetséggel való kapcsolatunkat. Főtitkár úrnak nagyon tetszett a létesítmény, azt mondta, hogy az egész világnak látnia kellene, hogy milyen magas szintű munka folyik itt” – fogalmazott Szakács Bálint.