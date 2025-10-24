„Képtelen vagyok letenni a kajaklapátot!” – Kökény Roland 50 éves

„NEMIGEN FOGLALKOZTAT, mindig fiatalabbnak éreztem magam. Viszont a tudat rossz, hogy már az ötvennél járok, furcsa érzés, túl gyorsan halad az idő” – felelte Kökény Roland arra a kérdésre, miként éli meg, hogy elérkezett az ötödik ikszhez. Azt is elmondta, nem szereti a nagy felhajtást, így most sem tervez kiemelt ünneplést, szűk családi körben szeretné tölteni a születésnapját.

Hosszú, 34 évig tartó karrierjét küzdelmesnek jellemzi, szerinte jobbára az határozta meg a pályafutását, hogy mennyire kitartó. Hát, nagyon is!

Későn érő típus volt, gyerekkorában nem engedték súlyzóval készülni, inkább az állóképességét és a technikáját fejlesztették, a kiváló alapokhoz tehát hozzá kellett erősödnie. Először 1999-ben mutathatta meg magát felnőtt Európa-bajnokságon, egy évvel később kiharcolta magának a jogot, hogy a királyszámban, K–1 1000 méteren képviselje a magyar színeket a sydney-i olimpián.

„Csalódásként éltem meg, mert a legkeményebb középfutamba kerültem, aki onnan továbbjutott, végül az első négy között zárt a döntőben” – emlékezett vissza Kökény.

Egy évvel később, a poznani világbajnokságon helyet kapott az olimpiai bajnok K–4 1000 méteres egységben, amely a rosszul sikerült Eb-t követően visszatért a dobogóra, a második helyen végzett. 2004-ben az Eb-cím is meglett, majd 2005-ben, Zágrábban Kucsera Gáborral K–2 1000 méteren felért a csúcsra, hiszen vb-címet ünnepelt.

„Pozitív volt »Kucsival« párost menni, jó egységet alkottunk, sajnálom, hogy nem lett folytatása. Abban az évben gerincsérvvel bajlódtam, már a vb-n is így ültem hajóba, nem volt kellemes.”

Kökény 2009-ben, 34 évesen elszánta magát és felhagyott az élsporttal, fél évvel később azonban meggondolta magát és visszatért:

„Úgy éreztem, hogy van még keresnivalóm a sportban, maradt bennem még »kraft«, szerettem volna felkészülni a londoni olimpiára.”

Bejött a számítása! Összeállt a Kökény Roland, Dombi Rudolf páros, amely 2011-ben Eb-bronzéremmel, 2012-ben Eb-aranyéremmel hangolt az ötkarikás játékokra, majd olimpiai bajnoki címet szerzett Londonban.

„Repült alattunk a hajó »Rudival!« Össze kellett csiszolódnunk, és onnantól minden fantasztikusan alakult. Elöl fogtuk a vizet, hasonlóan eveztünk, ő robbanékony volt, az én állóképességem pedig jó, így a táv minden részében segítettük a másikat. Londonban már éreztem, hogy esélyesek leszünk, a döntő előtt mondtam is neki, hogy miénk lesz a sportágunk huszadik olimpiai aranyérme. Ő kételkedett, de végül elértük a célunkat!”

Az egység 2013-ban még egy világbajnoki bronzérmet szerzett, a következő év nyarán aztán felbomlott. Kökény Roland megcélozta a 2016-os riói olimpiát is, ám végül nem jutott ki, és bejelentette, felhagy a profi sporttal.

A kajak-kenu mellett maradt, napjainkban a Budapesti Honvéd szakosztályvezető-helyetteseként dolgozik, emellett a szövetség 2021-ben indított akadémiai rendszerében az északkeleti régió névadó nagykövete.

„Csak a versenyzéstől vonultam vissza, a kajakozástól nem. Minden nap a hajóban ülök, az idén nagyjából ezerötszáz kilométer van mögöttem. Képtelen vagyok letenni a kajaklapátot!”

Kökény Roland pénteken tölti be életének 50. évét, Isten éltesse sokáig!

KÖKÉNY Roland

Született: 1975. október 24., Miskolc

Sportága: kajak-kenu

Szakága: kajak

Klubjai: Nyíregyházi Vízügyi SE (1982–1987), Tiszai Erőmű (1987–1993), Bp. Honvéd (1993–1995, 2001–2009, 2013–2016), Csepel SC (1995–2001), Esztergomi KKSE (2010–2013)

Edzői: Kökény Zoltán, Veres István, Ughy Imre, Séra Miklós, Sári Nándor, Kiss István, Pjatacsuk Vitalij, Szilárdi Katalin

Kiemelkedő eredményei: olimpiai bajnok (2012, K–2 1000 m), 2x világbajnok (2005, K–2 1000; 2006, K–4 1000), 2x vb-2. (2001, 2003, K–4 1000), vb-3. (2013, K–2 1000), 2x Európa-bajnok (2004, K–4 500; 2012, K–2 1000), 6x Eb-2. (2002, K–4 500, 1000; 2005, K–2 1000; 2007, K–4 1000; 2009, K–2 1000; 2010, K–4 1000), Eb-3. (2011, K–2 1000)

Díjai, kitüntetései: Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt (2004), az Év magyar kajakozója (2005, 2012), a Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2012), Esztergom díszpolgára (2012), Zugló díszpolgára (2012), A magyar kajaksport örökös bajnoka (2012), az Év magyar csapatának tagja (2012)