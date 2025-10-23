Mintegy háromezren emlékeztek sportolással Kolonics Györgyre

A versenyközpontot a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület (KSI SE) népszigeti vízitelepén alakították ki. A résztvevőket az olimpiai bajnok kajakozó, Storcz Botond és a vízilabdázó Kiss Gergely mellett Szemán Róbert és dr. Bognár Viktor is köszöntötte.

„Nekünk nagyon, nagyon fontos Gyuri emléke. Az egykori Bécs-Budapest Maratonon együtt futottunk, egy csapatban. Ez egy olyan rendezvény, ami összekapcsolja a szabadidősportot az élsporttal. Nagyon sok igazolt kajak-kenus és más sportág képviselője van most itt. Külön köszöntöm az ötpróbásokat is” – mondta a szervezők nevében Szemán Róbert, a BBU Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Kolonics György Alapítvány kuratóriumának tagja, korábbi válogatott kenus.

„Nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokan, közel háromezren emlékezünk Gyurira. A kajak-kenus sporttársak jól tudják, hogy az őszi-téli alapozó időszakban az állóképességi futóedzések sokszor kihívásokkal járnak, de ugyanakkor nagyon fontosak ezek a terhelések ahhoz, hogy nyáron a hajónk is gyorsan fusson alattunk. Az ilyen edzéseken, ahogy majd a versenyeken is, holtpontokon kell átlendülni, és sokszor van úgy – ahogy Adolf Balázs is mondani szokta – hogy nagyon „csíp” már minden, legszívesebben megállna az ember. Ekkor is gondoljatok Kolóra, biztos vagyok benne, hogy a segítségetekre lesz” – fogalmazott dr. Bognár Viktor alapítványi elnök, aki a friss világbajnokokat is külön köszöntötte.

Az olimpiai bajnok Storcz Botond, a BBU Nonprofit Kft. nagykövete visszaemlékezett, sokszor eszébe jut, amikor a Bécs-Budapest Maraton utolsó szakaszát Kolóval közösen futotta le. „Azt kívánom, kicsit ti is éljétek bele magatokat azokba az időkbe, emlékezve így is a kajak-kenu sport egyik legendájára.”

„Óriási, hogy teltház van! Örülök, hogy ennyi ember bevállalta ma a sportolást, miközben Gyurira is emlékezünk, és egyúttal ötpróbapontokat is gyűjthetünk – ez egy tökéletes délelőtt. Az én vízilabdás szívem úgy emlékszik ma Kolóra, hogy vízre szálltam, eveztem és rá gondoltam közben. Remélem, az ilyen óriási bajnokokat, mint Koló, sokan példaképnek tudjuk tekinteni, és minél többen ápoljuk az emlékét őrző hagyományokat” – mondta dr. Kiss Gergely, a BBU Nonprofit Kft. nagykövete.

A Kolonics György Alapítvány kuratóriumának tagjai közül Szemán Róbert és Csáky László a félmaratoni távon, Horváth Noémi, Kárai Péter, Ipacs Endre a 11 km-en, Csabai Edvin, dr. Bognár Viktor a 2.4 km-en állt rajthoz; míg a kurátorokhoz köthető új generációt Csabai Luca és Csáky Soma képviselete. A válogatott tagjai közül többek közt Adolf Balázs, Csorba Zsófia, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel világbajnok, Korisánszky Dávid ezüstérmes kenus, a kajakosok közül Varga Ádám, Kőhalmi Emese világbajnok vett részt az emlékfutáson; a bemelegítést a szintén világelső, Csikós Zsóka vezényelte. Az eseményen részt vett Schmidt Gábor helyettes államtitkár, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke és Antal Dénes, a Magyar Olimpiai Bizottság ügyvezető igazgatója is.

Bognár Viktor egy nagyszabású kezdeményezés indulását is bejelentette: a Kolonics György Alapítvány a céljaival összhangban, Koló emlékének ápolása és a kajak-kenu sportág népszerűsítése érdekében, Pusztai Ferenc filmproducerrel együttműködve egy, a sportág hangulatát is közelebbről bemutató játékfilm megvalósításának lehetőségeit – azon belül a finanszírozást és a közösségi kezdeményezéseket – kutatja, figyelembe véve a közelmúlt hazai filmsikereit is.

Az esemény az Aktív Magyarország, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a BBU Nonprofit Kft., a Kolonics György Alapítvány és a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület együttműködésében valósult meg.

KOLONICS GYÖRGY EMLÉKFUTÁS 2025

21.1 KM

Nők: 1. Lázár Emese (01:33:30), vándorserleg 2. Zagyvai Borbála (01:37:03) 3. Gorsin Katarina (01:38:43)

Férfiak: 1. Tompai Jonatán (01:13:13) 2. Puskás Máté (01:17:09) 3. Márialigeti Áron (01:17:25)

11.5 KM

Nők: 1. Lesku Enikő (00:47:07) 2. Papp Tamara (00:48:36) 3. Csáki Enikő (00:49:05)

Férfiak: 1. Borbély Sándor (00:40:21) 2. Németh Bence (00:40:25) 3. Világosi Zoltán (00:43:46)

21.1 KM, VÁLTÓ

Nők: 1. Podisportos Lányok (01:33:57) 2. BEAC Angyalai (01:35:56) 3. Gyerefutni Női 1. (01:41:59)

Férfiak: 1. Gyerefutni Férfi 2. (01:15:15) 2. Dartsletic (01:19:16) 3. Dunakeszi Kajak Club 2. (01:20:07)

Mixed: RUN4FUN (02:11:58)

2.4 KM

Nők: 1. Gegő Enikő (00:11:08) 2. Agócs Dorka (00:11:16) 3. Kubina Panna (00:12:03)

Férfiak: 1. Rakvács Norbert (00:09:11) 2. Puskás Ádám (00:09:48) 3. Kovács Gergely (00:09:54)

A teljes eredménylista ide kattintva elérhető.