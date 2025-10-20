Kajak-kenu: ismét az MVM Szegedi VE nyerte a bajnoki pontversenyt

A magyar szövetség (MKKSZ) honlapján olvasható beszámoló szerint a Tisza-partiak az elmúlt 20 év messze legmagasabb pontszámával, 2400.25 ponttal zártak az élen, több mint 500 ponttal többet szerezve, mint tavaly. Szinte minden szakágban növelték az előző évi részszámokat, kiemelkedően teljesítettek szlalomban is, ráadásul a versenyzők nem kevesebb mint 51 nemzetközi éremből vették ki a részüket.

A pontverseny második helyén a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia végzett, míg a képzeletbeli dobogó legalsó fokát az Újpesti TE foglalta el. A szegediek kiegyensúlyozottságát mutatja, hogy a sárkányhajót leszámítva minden szakágban kiemelkedő eredményeket értek el 2025-ben. Kenuban, para kajak-kenuban és a versenybe idén bekerült szlalomban is az egyesület versenyzői szerezték a legtöbb pontot, ráadásul a korosztályos bontásban, a gyermektől az ifjúsági korosztályig a szegedi tehetségek teljesítettek a legjobban. A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia fennállása legjobb eredményét érte el a második hellyel. Női kajakban magasan ők zárták a legjobb évet, de a férfiaknál is csak a KSI bizonyult jobbnak náluk. A felnőtt és az U23 mellett, kölyök és gyermek korosztályban is a legjobb háromban végeztek.

A harmadik helyen, mindössze 20,75 ponttal lemaradva az akadémiától az Újpesti TE zárt. A lila-fehérek, bár egy helyet visszacsúsztak a tavalyi évhez képest, mégis több pontot szereztek, mint 2024-ben. Női kajakban és női kenuban is második helyen végeztek. A korosztályos bontást nézve a felnőtt rangsort megnyerték, U23-ban a második, ifjúságiban és serdülőben a negyedik, kölyök és gyermek korosztályban pedig egyaránt az ötödik hely volt az övék. Idén 105 tagszervezet szerzett pontot.

A regionális akadémiák pontversenyét a Wichmann Tamás RA nyerte, a második a Gyulay Zsolt RA, a harmadik pedig a Csay Renáta RA lett.