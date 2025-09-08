„Emlékezetes világbajnokságot tudhatunk magunk mögött” – Bauer Gyula a maratoni kajak-kenu vb-ről

Két és félszer annyi aranyérmet nyert a magyar válogatott a győri Aranyparton, mint a második legjobban teljesítő ország, Dánia. A mieink az utánpótlás- és az első alkalommal megrendezett paraversenyeket is beleszámítva összesen 10 arany-, 10 ezüst- és 7 bronzérmet szereztek, a dánok 4 arannyal, 3 ezüsttel és 1 bronzzal, a dobogó harmadik fokára felérő spanyolok 3-3 arannyal és ezüsttel, továbbá 5 bronzzal zártak.

A felnőttmezőnyben 3-3-5 volt a mérlegünk, a legtöbb érmet a sportág örökös bajnoka, Kiszli Vanda szerezte, aki egyesben és párosban a dobogó második fokára állhatott fel, rövid körön bronzérmet szerzett.

„Ebben az évben nagyon erős kihívói voltak, tavaly már láttuk, hogy a svéd Melina Andersson lesz a legnagyobb ellenfele, és sajnos ez be is igazolódott. Vanda mindent megtett, hogy megmutassa, ő a legjobb, de most volt nála jobb. Ennél többre nem képes, mindent megtett a sikerért” – fogalmazott a verseny végén Bauer Gyula szakági vezetőedző.

A legnagyobb meglepetést talán Sellyei Csanád okozta, bronzérmet nyert K–1 29.2 kilométeren, 2018 után ünnepelhettünk ismét magyar érmet ebben a számban.

„Boros Adrián volt képes legutóbb hasonlóra, 2018-ban ő ezüstérmes lett – így Bauer. – Mindig jönnek felfelé a fiatalok, akik képesek átvenni az idősebbek helyét, ennek jó példája Csanád, ez is mutatja a sportágunk erejét.”

Ha már a férfi kajakosoknál tartunk, hatalmas fegyvertény, hogy az egyik K–2-es egységünk, Boros Adrián és Erdélyi Tamás felállhatott a dobogó harmadik fokára.

„A férfi páros mezőnye mindig az egyik legnehezebb. Adrián az egyik legnagyobb, legrégebbi motoros, szükség volt a tapasztalatára, amit kamatoztatott is.”

Klasszikus maratoni távon egyedül női kenu egyesben tudott magyar versenyző diadalmaskodni, a sík vízen Európa-bajnok és négyszeres vb-bronzérmes Bragato Giada.

„Ritkábban versenyez maratoni versenyeken, inkább sík vízen lehet őt látni. De a vébé előtti héten figyeltem edzés közben, és látszott, hogy nagyon jó formában van, reménykedtünk abban, hogy felállhat a dobogó tetejére.”

Négy olyan sportolónk is szerepelt a maratoni vb-n, aki részt vett az augusztusi 24-én véget érő milánói gyorsasági világbajnokságon. Mindahányan rövid körön indultak, Csikós Zsóka (K–1) és Csorba Zsófia (C–1) nem talált legyőzőre, Adolf Balázs (C–1) a harmadik, Varga Ádám (K–1) a negyedik helyen végzett.

„Nagyon jó lehetőség volt nekik, örültem, amikor elfogadták a meghívást, és vállalták, hogy a pihenőjüket kicsit beáldozzák a maratoni vb érdekében. Összességében az eredményekkel is elégedett vagyok, ám azt látni lehetett, hogy a sík vízen nem szükséges, maratoni sajátosságokat jobban el kell sajátítaniuk a jövőben” – zárta Bauer Gyula.

A szervezőbizottság elnökét, Weisz Róbertet arról kérdeztük, milyen visszajelzéseket kapott a győri világbajnokság: „Nagy kő esett le a szívemről most, hogy vége van a versenynek, de mindvégig látszott, hogy pozitív lesz az esemény, mert már az első naptól kezdve kaptuk a jó visszajelzéseket. A szervezők, a hivatásos és önkéntes munkatársak egyaránt kitettek magukért, emlékezetes világbajnokságot tudhatunk magunk mögött.”