Az ellenfeleit dicsérte és elégedett az idényével a kajakos Kiszli Vanda

A sportág örökös bajnoka a Nemzeti Sportrádió A víz összeköt című műsorában úgy fogalmazott: nagyon elégedett az évével és boldog, hogy minden világversenyén, minden számában dobogóra tudott állni. Felidézve a múlt heti küzdelmeket elárulta, hogy a 3.6 kilométeres rövid körös verseny nem annyira fekszik neki, de egy jó rajttal sikerült megfelelő pozícióba kerülnie. A győztes Csikós Zsókával nagyon jóban van, ezért nagyon örült a sikerének, örült, hogy vele versenyezhet és elégedett volt a saját harmadik helyével is.

Egyesben, a hosszú távon a svéd Melina Anderssontól kapott ki, aki a Világjátékokon is kétszer megelőzte, szerinte ő jelenleg kiemelkedik a mezőnyből. A szombati futam kapcsán felidézett egy rendkívül sportszerű jelenetet is: a Radó-szigetnél felakadt és odatapadt egy zacskó a hajója elejére és skandináv riválisát kérte meg, hogy segítsen megszabadulni tőle, az élen álló vetélytársa pedig nem akarta kihasználni a helyzetet, hanem megállt és segített. Kiszli – nem csak emiatt – nagy tisztelettel beszélt Anderssonról, mint mondta, nem ő lett gyengébb, hanem a svéd személyében jött valaki, aki nála is jobb.

A vasárnapi párossal kapcsolatban azt mondta, nem érzett fáradtságot a rajt előtt, és ugyan volt egy spanyol egység, amely jobb volt náluk, jó szívvel emlékszik vissza és boldog volt, hogy a másik magyar duóval – a harmadik helyen beérkező Sinkó Pannával és Csépe Pannával – egyszerre állhattak a dobogón. Kiszli Vanda kiemelte, a vb során nagy előny volt, hogy a pálya minden szegletét ismerték, tudták, melyik íven kell haladni és a közönség támogatása is rengeteget segített nekik. A jövőről szólva úgy fogalmazott: most hosszabb pihenőt tart, mert fizikailag és mentális is elfáradt, utána pedig majd meglátja, hogy hogyan tovább.