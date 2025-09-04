Nemzeti Sportrádió

Adolf Balázs, Csikós Zsóka, Kiszli Vanda és Varga Ádám is vb-döntős rövidkörön Győrben

• Győr
2025.09.04. 12:56
Czinege MelindaKiszli Vanda (elöl) magabiztos előfutam-győzelemmel jutott döntőbe rövidkörön (Fotó: Czinege Melinda)
Győr maratoni kajak-kenu vb kajak-kenu
Az összes magyar versenyző döntőbe jutott rövidkörön csötörtök délelőtt, a győri maratoni kajak-kenu világbajnokság nyitó napján.

Zúgott a dob, s megérkeztek a buzdító szavak Győrbe, az Aranypartra, ahol csütörtök reggel elrajtolt a maratoni kajak-kenu világbajnokság. A Mosoni-Duna impozáns, természetközeli helyet biztosít a résztvevőknek és az érdeklődőknek, utóbbiaknak igyekeztek azzal kedveskedni a szervezők, hogy a lehető legtöbbet lássák az eseményekből. 

A felhúzott mobillelátó előtt zajlik a futószakasz, az eredményhirdetés, a rajtra és a célra is jó a rálátás, s a látótérből kieső szakaszokról sem maradnak le az érdeklődők, hiszen daruval hatalmas kivetítőt engedtek le eléjük.

Csütörtökön a rövidkörös versenyek zajlottak, a 3.6 kilométeres távot három körben teljesítették a sportolók, körönként egy 100 méteres futószakasszal. 

A délelőtti programban az előfutamokat rendezték meg, a viadal ezen szakaszában három olyan kiválóságunk is érdekelt volt, aki az augusztus 24-én Milánóban véget ért gyorsasági vb-n is indult: az Olaszországban bronzérmes (C–1 1000 m) Adolf Balázs, az arany- (K–1 1000) és bronzérmes (K–1 500) Csikós Zsóka, valamint az ezüst- (K–1 500 m) és bronzérmes (K–1 5000) Varga Ádám.

Férfi C–1-ben Adolf honfitársával, Uhrin Dáviddal került egy futamba. Az első körben Uhrin az élre állt, Adolf a harmadik helyen pozicionálta magát, előbbi hamarosan leszakadt, utóbbi fennmaradt a hármas élbolyban, a moldovai klasszis, Serghei Tarnovschi valamint a lengyel Mateusz Borgiel mellett. Adolf Balázs jó versenyzéssel végül megnyerte a futamát, ezzel természetesen döntőbe jutva, míg Uhrin kilencedik lett, s időeredménye elegendő volt a délutáni fináléhoz.

Adolf Balázs is megnyerte a futamát (Fotó: Czinege Melinda)

Csikós Zsóka az első előfutamban kapott helyet, tartalékos tempóban evezett, második helyen ért célba, a szám háromszoros világbajnoka, Melina Andersson mögött. A sportág örökös bajnoka, a kétszeres világjátékok-győztes, kilencszeres világ- és tizenegyszeres Európa-bajnok Kiszli Vanda simán megnyerte az előfutamát.

Férfi kajakban Varga Ádám magabiztos versenyzéssel diadalmaskodott, ugyanitt Péli Zalán a nyolcadik helyen végzett, utóbbi időeredménnyel jutott be a délutáni döntőbe.

 

