Kajak-kenu: hét érmet nyertek a fiatalok a maratoni vb pénteki napján

2025.09.05. 19:22
Három arany-, három ezüst- és egy bronzéremmel zárta a győri maratoni kajak-kenu világbajnokság pénteki versenynapját a magyar utánpótlás-válogatott.

A Győrben zajló maratoni kajak-kenu világbajnokságon pénteken hét érmet szereztek a magyar utánpótláskorú versenyzők. Az U23-asok között kenu egyesben Pluzsik Mihály győzött, Soltész Péter pedig másodikként ért célba. A férfi kajakosok mezőnyében Péli Zalán nyert bronzérmet. A női kenusoknál Matkovics Lili Sára diadalmaskodott, míg kajakban Csépe Panna második lett. 

Az ifjúságiak két éremmel zárták a napot: a kajakos Kolozsvári Lili a maratoni versenyszámban első lett, míg a kenus Fekete Nóra ezüstérmet vehetett át.

(Kiemelt képünkön: Pluzsik Mihály (balra) és Soltész Péter Forrás: MKKSZ)

