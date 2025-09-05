Kajak-kenu: hét érmet nyertek a fiatalok a maratoni vb pénteki napján

A Győrben zajló maratoni kajak-kenu világbajnokságon pénteken hét érmet szereztek a magyar utánpótláskorú versenyzők. Az U23-asok között kenu egyesben Pluzsik Mihály győzött, Soltész Péter pedig másodikként ért célba. A férfi kajakosok mezőnyében Péli Zalán nyert bronzérmet. A női kenusoknál Matkovics Lili Sára diadalmaskodott, míg kajakban Csépe Panna második lett.

Az ifjúságiak két éremmel zárták a napot: a kajakos Kolozsvári Lili a maratoni versenyszámban első lett, míg a kenus Fekete Nóra ezüstérmet vehetett át.

(Kiemelt képünkön: Pluzsik Mihály (balra) és Soltész Péter Forrás: MKKSZ)