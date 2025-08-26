Nagyhatalmi játszma – Krasznai Bence jegyzete

Tavaly novemberben kaptam meg a megtisztelő feladatot, hogy a magyar sporttörténelem harmadik legsikeresebb olimpiai sportágáról, a kajak-kenuról írhatok, tudósíthatok. Először most júniusban, a racicei Európa-bajnokságon kóstolhattam bele, milyen atmoszféra övezi a sportág világversenyeit, de ahogyan az sportszakmai érvként is gyakran elhangzik: a világbajnokság más kávéház.

És ez nemcsak a mezőny erősségére, hanem a légkörre, különös tekintettel a magyarokat övező légkörre is értendő. Ez utóbbit egészen különleges volt megtapasztalni a milánói Idroscalón rendezett vb-n.

Hetvenegy ország mintegy nyolcszáz sportolója szerepelt az eseményen, nincs még egy olyan nemzet, amely elmondhatja magáról, hogy akkora sajtóérdeklődés követi kajakosait-kenusait, mint a magyaréit. Több mint egy tucat médiaszakember figyelt legjobbjainkra, szorított értük és tett meg mindent annak érdekében, hogy a lehető legtöbb információ eljusson a hazai publikumhoz.

Jó érzés volt kihúzni magam Milánóban, mondván, én is magyar vagyok, itt vagyok, a világ legsikeresebb kajakosaival és kenusaival. Fantasztikus volt átélni, miként veri meg a világot surranópályáról az alig egy hónapja összeálló férfi kajak kettesünk, hogyan hajrázza le ezer egyesben Kopasz Bálint vagy Csikós Zsóka a döntőben a rivális nemzetek legjobbjait. S akkor is mély büszkeséget éreztem, amikor a férfi, majd a női kenu négyesünk diadalmaskodott, vagy amikor Csizmadia Kolos elsőként csapott a célba kétszáz egyesben.

Huszonnégy gyorsasági versenyszám, hat magyar arany – a győzelmek negyede Magyarországé lett. Huszonnégy versenyszám, tizenhárom magyar érem, a számok több mint a felében állhatott magyar sportoló a dobogón. Testközelből tapasztalhattam, milyen az a légkör, amelyben abszolút sportági nagyhatalomként tekint ránk a világ: különleges.

S ha valami ennyire különleges, azt meg kell óvnunk, vigyáznunk kell rá, nem utolsósorban pedig: mérhetetlenül büszkének kell lennünk rá! A milánói világbajnokság az eredményeket tekintve a középmezőny tetején helyezkedik el a saját rangsorunkban, így is toronymagasan megnyertük az éremtáblázatot, és továbbra is elmondhatjuk magunkról: a világ legerősebb kajak-kenu nagyhatalma vagyunk!