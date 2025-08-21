Nemzeti Sportrádió

Nádas Bence: Jó formában az ember kívánja, hogy végre fájjon

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
• Milánó
Vágólapra másolva!
2025.08.21. 16:04
null
Kurucz Levente és Nádas Bence előfutamgyőztesként jutott tovább (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Címkék
kajak-kenu kajak-kenu vb Milánó
A sikeres futamukat követően Fojt Sára, Nádas Bence, Tamási Zsombor és Hajdu Jonatán értékelt a milánói Idroscalón zajló kajak-kenu világbajnokságon.

Női kajak négyesünk középfutamgyőztesként jutott döntőbe, a kétszeres olimpiai bronzérmes Fojt Sára ezt követően arról beszélt a helyszínen, hogy óriási kő esett le a szívéről: „Kiderült, hogy meg tudjuk csinálni azt, amit edzésen. Mert igen, azért edzünk, hogy olyan pályákat menjünk, mint amilyet most sikerült összehozni. Nagyon bosszantott, hogy ugyanez szerdán nem jött össze. Közel tökéletes pályát jöttünk, úgyhogy így szeretek versenyezni és kajakozni.”

Újonnan összeállt kajak kettesünk rutinosabb tagja, az ebben a számban olimpiai ezüstérmes, világ- és háromszoros Európa-bajnok Nádas Bence kifejtette, már nagyon várták, hogy bemutatkozhassanak a világbajnokságon, az előfutamban győztek Kurucz Leventével: „Ez volt az első futamunk, már nagyon éhesek voltunk arra, hogy versenyezzünk, hiszen tegnap láttunk majdnem mindenkit, hogy túl van egy-egy futamán. Mondanom sem kell, jó formában az ember kívánja, hogy végre fájjon és hadd menjen. Örülünk, hogy túl vagyunk ezen a megméretésen, már nagyon várjuk a középfutamot.”

A hölgyekhez hasonlóan férfi kajak négyesünk is megnyerte a középfutamát, érthető tehát, hogy a csapat tagja, Tamási Zsombor elégedetten értékelt: „Amikor kimentünk a futam előtt egyes hajókkal evezni, azt beszéltük, hogy sokkal jobb a vízérzetünk, sokkal »jobban akad a lapát«, mint szerdán, ami nekünk jól jön, mert a közepén tudunk jól menni. Sokat hozzátett ez a pálya a pénteki döntőhöz, ott leszünk a hármas pályán a nagymenők mellett, összerakjuk a rajtot és szerintem nagyon jó lesz.”

A kétszeres világbajnoki ezüst- és bronzérmes Hajdu Jonatán is kiválóan szerepelt, középfutammásodikként jutott be a pénteki döntőbe: „Ki akartam magam hajtani, ez össze is jött, de szerintem holnapra még lehet ezen finomítani. Most annyiból jobban alakult a verseny, hogy pihentebb voltam, mint szerdán, még várom, hogy rendet tegyenek a pályán, és lehessen tényleg jót versenyezni, ne zavarjon senkit semmilyen külső körülmény. Ezzel együtt várom a döntőt.”

 

kajak-kenu kajak-kenu vb Milánó
Legfrissebb hírek

Varga Ádám rajtot rontott, az utolsó 150 méteren hínár ragadt a hajójára, ám így is első idővel középdöntős a vb-n

Kajak-kenu
1 órája

Az üzbég válogatottnál dolgozik, de a magyarokkal is tartja a kapcsolatot Douchev-Janics Natasa

Kajak-kenu
3 órája

Csikós Zsóka: Bármi történjék, én már nyertem

Kajak-kenu
Tegnap, 16:00

Kopasz Bálint: Idén eddig nem eveztem ennél rosszabb pályán

Kajak-kenu
Tegnap, 15:52

Rendőrök vittek Milánóban a kajak-kenu vb helyszínére

Kajak-kenu
2025.08.19. 18:45

„Ha megcsinálják, amit edzésen, akkor megemelhetjük a kalapunkat”

Kajak-kenu
2025.08.19. 09:16

Kurucz Levente: Mindenképp dobogót akarunk!

Kajak-kenu
2025.08.17. 11:08

Csipes Ferenc nem kért lakást, nem is kapott

Népsport
2025.08.17. 10:04
Ezek is érdekelhetik