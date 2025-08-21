Nádas Bence: Jó formában az ember kívánja, hogy végre fájjon

Női kajak négyesünk középfutamgyőztesként jutott döntőbe, a kétszeres olimpiai bronzérmes Fojt Sára ezt követően arról beszélt a helyszínen, hogy óriási kő esett le a szívéről: „Kiderült, hogy meg tudjuk csinálni azt, amit edzésen. Mert igen, azért edzünk, hogy olyan pályákat menjünk, mint amilyet most sikerült összehozni. Nagyon bosszantott, hogy ugyanez szerdán nem jött össze. Közel tökéletes pályát jöttünk, úgyhogy így szeretek versenyezni és kajakozni.”

Újonnan összeállt kajak kettesünk rutinosabb tagja, az ebben a számban olimpiai ezüstérmes, világ- és háromszoros Európa-bajnok Nádas Bence kifejtette, már nagyon várták, hogy bemutatkozhassanak a világbajnokságon, az előfutamban győztek Kurucz Leventével: „Ez volt az első futamunk, már nagyon éhesek voltunk arra, hogy versenyezzünk, hiszen tegnap láttunk majdnem mindenkit, hogy túl van egy-egy futamán. Mondanom sem kell, jó formában az ember kívánja, hogy végre fájjon és hadd menjen. Örülünk, hogy túl vagyunk ezen a megméretésen, már nagyon várjuk a középfutamot.”

A hölgyekhez hasonlóan férfi kajak négyesünk is megnyerte a középfutamát, érthető tehát, hogy a csapat tagja, Tamási Zsombor elégedetten értékelt: „Amikor kimentünk a futam előtt egyes hajókkal evezni, azt beszéltük, hogy sokkal jobb a vízérzetünk, sokkal »jobban akad a lapát«, mint szerdán, ami nekünk jól jön, mert a közepén tudunk jól menni. Sokat hozzátett ez a pálya a pénteki döntőhöz, ott leszünk a hármas pályán a nagymenők mellett, összerakjuk a rajtot és szerintem nagyon jó lesz.”

A kétszeres világbajnoki ezüst- és bronzérmes Hajdu Jonatán is kiválóan szerepelt, középfutammásodikként jutott be a pénteki döntőbe: „Ki akartam magam hajtani, ez össze is jött, de szerintem holnapra még lehet ezen finomítani. Most annyiból jobban alakult a verseny, hogy pihentebb voltam, mint szerdán, még várom, hogy rendet tegyenek a pályán, és lehessen tényleg jót versenyezni, ne zavarjon senkit semmilyen külső körülmény. Ezzel együtt várom a döntőt.”