Jégkorong: női válogatottunk kapitánya bekerült a Vancouver edzői stábjába

Cara Gardner Morey vezetőedző szerint Delaney Collins játékosmúltja, a kanadai válogatott védőjeként megnyert három világbajnoki címe garancia arra, hogy értékes tapasztalatokkal felvértezett szakember érkezik az edzői stábba.



„Kivételes lehetőség, hogy csatlakozhatom a második idényére készülő Vancouver Goldeneyeshoz – idézi Delaney Collinst a 2025-ben alapított kanadai klub hivatalos honlapja. – Nagyszerű a játékoskeret, lenyűgöző, hogy máris milyen jó atmoszférát sikerült teremteni a csapat körül. Cara mellett magasan lesz a léc, alig várom a közös munkát, élmény lesz ebben a stábban dolgozni, mindent megteszünk, hogy jól hasznosítsuk a támogató közegtől kapott rengeteg energiát.”



A Goldeneyes tavaly csatlakozott a 2024-ben induló PWHL-hez, a rájátszásba nem jutott be, a nyolccsapatos alapszakaszban a hatodik helyen végzett.



Collins – aki 2022 óta dolgozik a magyar női jégkorongban, és tavaly nyáron lett szövetségi kapitány – jelenleg a mátyásföldi Négy nemzet tornáján irányítja a mieinket; a nyitányon a csapat 7–5-re legyőzte Szlovákiát, péntek este Japán következik, az utolsó ellenfél pedig Franciaország lesz.

The Vancouver Goldeneyes announced today that Delaney Collins has joined the team as its newest assistant coach ahead of the 2026-27 season. Welcome to Vancouver, Delaney 🤩



📰: https://t.co/yytjafvN2W pic.twitter.com/KrE5xQ0bWj — Vancouver Goldeneyes (@PWHL__Vancouver) October 1, 2026