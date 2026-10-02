Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: női válogatottunk kapitánya bekerült a Vancouver edzői stábjába

K. Zs.K. Zs.
2026.10.02. 07:48
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Delaney Collins (Fotó: Árvai Károly)
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Delaney Collins Vancouver Goldeneyes PWHL magyar női jégkorong-válogatott
Delaney Collins, a magyar női jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya a jövőben az észak-amerikai női profi ligában (PWHL) is dolgozik – a Vancouver Goldeneyes bejelentette, hogy asszisztens edzőként alkalmazza.

Cara Gardner Morey vezetőedző szerint Delaney Collins játékosmúltja, a kanadai válogatott védőjeként megnyert három világbajnoki címe garancia arra, hogy értékes tapasztalatokkal felvértezett szakember érkezik az edzői stábba.

„Kivételes lehetőség, hogy csatlakozhatom a második idényére készülő Vancouver Goldeneyeshoz – idézi Delaney Collinst a 2025-ben alapított kanadai klub hivatalos honlapja. – Nagyszerű a játékoskeret, lenyűgöző, hogy máris milyen jó atmoszférát sikerült teremteni a csapat körül. Cara mellett magasan lesz a léc, alig várom a közös munkát, élmény lesz ebben a stábban dolgozni, mindent megteszünk, hogy jól hasznosítsuk a támogató közegtől kapott rengeteg energiát.”

A Goldeneyes tavaly csatlakozott a 2024-ben induló PWHL-hez, a rájátszásba nem jutott be, a nyolccsapatos alapszakaszban a hatodik helyen végzett.

Collins – aki 2022 óta dolgozik a magyar női jégkorongban, és tavaly nyáron lett szövetségi kapitány – jelenleg a mátyásföldi Négy nemzet tornáján irányítja a mieinket; a nyitányon a csapat 7–5-re legyőzte Szlovákiát, péntek este Japán következik, az utolsó ellenfél pedig Franciaország lesz.

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Seregély-parádé és győzelem a nyitányon

A Négy nemzet tornája első fordulójában Seregély Míra háromszor is bevette a szlovákok kapuját.

 

 

Delaney Collins Vancouver Goldeneyes PWHL magyar női jégkorong-válogatott
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