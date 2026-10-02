Jégkorong: női válogatottunk kapitánya bekerült a Vancouver edzői stábjába
Cara Gardner Morey vezetőedző szerint Delaney Collins játékosmúltja, a kanadai válogatott védőjeként megnyert három világbajnoki címe garancia arra, hogy értékes tapasztalatokkal felvértezett szakember érkezik az edzői stábba.
„Kivételes lehetőség, hogy csatlakozhatom a második idényére készülő Vancouver Goldeneyeshoz – idézi Delaney Collinst a 2025-ben alapított kanadai klub hivatalos honlapja. – Nagyszerű a játékoskeret, lenyűgöző, hogy máris milyen jó atmoszférát sikerült teremteni a csapat körül. Cara mellett magasan lesz a léc, alig várom a közös munkát, élmény lesz ebben a stábban dolgozni, mindent megteszünk, hogy jól hasznosítsuk a támogató közegtől kapott rengeteg energiát.”
A Goldeneyes tavaly csatlakozott a 2024-ben induló PWHL-hez, a rájátszásba nem jutott be, a nyolccsapatos alapszakaszban a hatodik helyen végzett.
Collins – aki 2022 óta dolgozik a magyar női jégkorongban, és tavaly nyáron lett szövetségi kapitány – jelenleg a mátyásföldi Négy nemzet tornáján irányítja a mieinket; a nyitányon a csapat 7–5-re legyőzte Szlovákiát, péntek este Japán következik, az utolsó ellenfél pedig Franciaország lesz.