Odnoga Lottit meghívták a Toronto Sceptres edzőtáborába
Odnoga Lotti, a magyar női jégkorong-válogatott alapembere ott lesz az észak-amerikai profiligában (PWHL) szereplő Toronto Sceptres novemberi edzőtáborában azzal a céllal, hogy megfelelő teljesítmény esetében szerződést kapjon.
A kanadai klub – és a másik 11 érdekelt csapat – szerdán tette közzé a november 16-ig tartó női világbajnokság után jégre lépő keretét.
A Sceptres (Jogarok) 29 játékost – 15 csatárt, 10 hátvédet és 4 kapust – hívott meg, köztük Odnogát, aki a svéd Skellefte AIK légiósa.
A Torontónál 15-en már aláírtak a decemberben rajtoló idényre, de van még néhány szabad hely, ezért hajt a magyar védő is.
Az együttes a november 18-án rajtoló edzőtábor alatt két felkészülési mérkőzést játszik, november 23-án a Hamilton otthonában, másnap pedig fogadja az Ottawa Charge alakulatát.
Az alapszakasz a Sceptres számára december 6-án indul Ottawában.
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