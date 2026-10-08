Odnoga Lottit meghívták a Toronto Sceptres edzőtáborába

A kanadai klub – és a másik 11 érdekelt csapat – szerdán tette közzé a november 16-ig tartó női világbajnokság után jégre lépő keretét.

A Sceptres (Jogarok) 29 játékost – 15 csatárt, 10 hátvédet és 4 kapust – hívott meg, köztük Odnogát, aki a svéd Skellefte AIK légiósa.

A Torontónál 15-en már aláírtak a decemberben rajtoló idényre, de van még néhány szabad hely, ezért hajt a magyar védő is.

Az együttes a november 18-án rajtoló edzőtábor alatt két felkészülési mérkőzést játszik, november 23-án a Hamilton otthonában, másnap pedig fogadja az Ottawa Charge alakulatát.

Az alapszakasz a Sceptres számára december 6-án indul Ottawában.