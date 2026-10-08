Nemzeti Sportrádió

Odnoga Lottit meghívták a Toronto Sceptres edzőtáborába

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.08. 08:58
null
Odnoga Lotti Kanadában kap lehetőséget (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Odnoga Lotti PWHL női jégkorong
Odnoga Lotti, a magyar női jégkorong-válogatott alapembere ott lesz az észak-amerikai profiligában (PWHL) szereplő Toronto Sceptres novemberi edzőtáborában azzal a céllal, hogy megfelelő teljesítmény esetében szerződést kapjon.

A kanadai klub – és a másik 11 érdekelt csapat – szerdán tette közzé a november 16-ig tartó női világbajnokság után jégre lépő keretét.

A Sceptres (Jogarok) 29 játékost – 15 csatárt, 10 hátvédet és 4 kapust – hívott meg, köztük Odnogát, aki a svéd Skellefte AIK légiósa.

A Torontónál 15-en már aláírtak a decemberben rajtoló idényre, de van még néhány szabad hely, ezért hajt a magyar védő is.

Az együttes a november 18-án rajtoló edzőtábor alatt két felkészülési mérkőzést játszik, november 23-án a Hamilton otthonában, másnap pedig fogadja az Ottawa Charge alakulatát.

Az alapszakasz a Sceptres számára december 6-án indul Ottawában.

 

Odnoga Lotti PWHL női jégkorong
Legfrissebb hírek

Jégkorong: női válogatottunk kapitánya bekerült a Vancouver edzői stábjába

Jégkorong
2026.10.02. 07:48

Női Négy Nemzet Torna: hét légiós a magyar keretben

Jégkorong
2026.09.23. 14:09

Az amerikai álom kapujában Odnoga Lotti

Jégkorong
2026.08.31. 08:46

Három magyar világbajnoki cím; Az amerikai álom kapujában Odnoga Lotti

E-újság
2026.08.31. 00:12

Női jégkorong: Seregély Míra szerint jó tornát zártak Füssenben

Jégkorong
2026.08.26. 07:59

Kiélezett mérkőzésen vereséggel zárt a magyar női jégkorong-válogatott Füssenben

Jégkorong
2026.08.22. 18:12

Fölényes győzelemmel kezdett a magyar női jégkorong-válogatott

Jégkorong
2026.08.20. 21:19

Augusztusban Németországban kezdi az új idényt a magyar női jégkorong-válogatott

Jégkorong
2026.07.14. 21:56