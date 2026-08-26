Női jégkorong: Seregély Míra szerint jó tornát zártak Füssenben

A Nemzetközi Jégkorongszövetség augusztusban – ahogyan korábban a férfiak mezőnyében – a nőknél is elindította a Nemzetek Európai Kupáját. A koncepció alapja mindkét nem esetében hasonló, nevezetesen, hogy az idény közbeni tornáknak nagyobb legyen a tétje. A nőknél az első fordulóra Füssenben került sor, a másodikat februárban Budapesten rendezik meg, áprilisban pedig következik a hatcsapatos döntő. A magyar női jégkorong-válogatott három mérkőzést játszott Németországban, a norvégokat 8–0-ra legyőzte, míg a francia és a német együttestől szoros, egygólos vereséget szenvedett.

„Jó tornát zártunk, jól játszottunk mind a három meccsen, talán a franciák ellen volt egy rövidebb időszak, amikor visszaestünk, de összességében hasznos napokat tudhatunk magunk mögött – mondta Seregély Míra, aki betalált Franciaország ellen. – Nagy fejlődést mutattunk, szeretnénk ezt folytatni a jövőben is. Minden meccsünkben akadt pozitívum, de vannak olyan elemek is, amelyeken javítani szeretnénk.”

A jó formát a norvégok elleni fölényes győzelem alapozta meg, Delaney Collins együttese az utolsó harmadban hatszor talált be és nyolc góllal nyert. A lendület kitartott a franciák és a németek elleni mérkőzésen is. Bár a másik két találkozót elveszítette a csapat, a teljesítmény bizakodásra ad okot.

„Végig érezhető volt, hogy a harmadik harmadokban sem vettünk vissza egyik mérkőzésen sem. Talán egy kis drukk van bennünk Németország ellen, nálunk magasabban rangsorolt, jó csapatról beszélünk, mindig nagy küzdelem zajlik a jégen a két együttes összecsapásakor. Vertük már meg a németeket az elmúlt években, a legutóbbi volt talán a legjobban sikerült találkozónk ellenük, jól ment a játék, sajnos nem mi nyertünk.”

A női mezőnyben az idei évadtól átalakult a versenynaptár, ennek következtében a tavaszi divízió 1/A-s világbajnokság őszre került át, valamint a nemzetközi szünetek is többnyire előrébb kerültek. Ha ehhez hozzávesszük az új sorozatot, a Nemzetek Európai Kupáját, újdonságból nem lesz hiány a következő jó egy évben.

„Bennünk volt, hogy ez új sorozat és szeretnénk jól szerepelni, de főként az lebegett a szemünk előtt, hogy kik ellen lépünk jégre, és visszavághatunk az elmúlt években elszenvedett vereségekért, szerettük volna megmutatni, hogy jobbak vagyunk. Ebben a sorozatban több tornán, különböző ellenfelek ellen léphetünk jégre, de azért is dolgozunk persze, hogy a sorozat végén minél jobb eredményt érjünk el. Kicsivel több időnk van, hogy összeálljunk a következő világbajnokságig, de előtte áprilisban még lesz a Nemzetek Európai Kupájának a döntője. Furcsa az idény, hiszen más időpontban rendeznek meg néhány tornát, ám a nemzetközi szünetek időtartama ugyanannyi, csak kettő előrébb került. Próbálunk erre is felkészülni, folyamatosan kapcsolatban vagyunk a szakmai stábbal. Rendhagyóbb évad, de később minden a helyére kerül, hiszen mindenkinek novemberben lesz a világbajnokság.”