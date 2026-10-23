Idegenben szerezte meg ötödik győzelmét a Hydro Fehérvár AV19

Nem sok minden szólt a Fehérvár pénteki sikeressége mellett, szeptemberi egymás elleni bajnokiján magabiztosan nyert a Ljubljana. A két együttes tabellán elfoglalt helyezése sem jósolt sok jót a magyar gárdának, hiszen a szlovénok az első négyhez tartoznak, míg a Volán mindössze a Pioneers Vorarlberget előzi a tabellán 13 mérkőzés alatt 13 pontot gyűjtve. Továbbá hihetetlen pechszériája van a Fehérvárnak a sérüléseket tekintve, sorra dőlnek ki a kulcsemberek, Bartalis István, Viktor Persson, Max Gerlach és Vincze Péter mellé Ben Zloty is csatlakozott a sérültekhez, valamint Halász Béni sem volt még hadra fogható.

Mindezek ellenére a magyar együttes megmutatta, nem lehet leírni felforgatott összeállításban sem, csapatként aratott fontos győzelmet a Ljubljana otthonában. Ezúttal a Volán kezdett jobban, a hatodik perc közepére kétgólos előnybe került, először Anze Kuralt értékesített egy kipattanót közelről, majd Trevor Chekk varázsolta le a hátvéd ütőjéről a pakkot és lőtte a kapuba. Persze a szlovénok sem adták fel, egy gyors támadás végén a második ütemben érkező Jan Urban mattolta Ramus Reijolát. Vezetett a Fehérvár, és jó volt látni, hogy olyan játékosok léptek előre, akik eddig kevesebb szerepet kaptak, például Mihalik Gergő az első sorban remekül használta ki többször is gyorsaságát Michael Farren és Trevor Cheek oldalán. Ted Dent a szünetben jó receptet talált ki a szlovénok gyors átmeneteire, magasan letámadt a Fehérvár, és egy ilyen visszatámadás során Terbócs István értékesítette Tim Campbell lőtt passzát.

A folytatásban bőven gyakorolhatták a csapatok a különböző speciális játékhelyzeteket, de az emberhátrányos egységek jól tették a dolgukat. A mérkőzés hajrájára kapus nélkül, hat emberrel rohamozott a Ljubljana, a Fehérvár játékosai önfeláldozóan védekeztek, Campbell a gólpassza után testi épségét sem sajnálta, az utolsó percekben el is találta a korong – a védő gyorsan az öltöző felé sietett. Egy perccel a vége előtt Joshua Lawrence szépített, de ez nem az az este volt, amikor kétgólos előnyt adott le a Volán, a kék-fehérek a szeptember 30-i, Villach elleni mérkőzést követően ismét három pontot szereztek. 2–3

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

OLIMPIJA LJUBLJANA (szlovén)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 2–3 (1–2, 0–1, 1–0)

Ljubljana, 2649 néző. Vezette: Groznik, Hronsky, Zgonc, Sábián

LJUBLJANA: Us – McNeil (1), Bohinc / Masic, Brennan / Halbert, Gregorc / Crnovic, Sodja – Meyer, Quince, LAWRENCE 1 / URBAS 1, Jeglic, MAHKOVEC (1) / Gomboc, Boychuk, Douglas / Pance, Bericic, Mehle. Edző: Ben Cooper

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Stipsicz, CAMPBELL (1) / MacPherson, Kiss R. / Falus, Horváth D. – Cheek 1, MIHALIK G., FARREN / Erdély (1), Cyr, KURALT 1 (1) / Hári, Németh K., TERBÓCS 1 / Kulmala, Farkas L., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 37–29

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Ben Cooper: – A mérkőzés kezdetén sok múlt, túl lazán játszottunk, és csak akkor kezdtük el keményebbek lenni, amikor már hátrányba kerültünk. A kapusuk remek formában védett, de ezúttal nem érdemeltünk győzelmet.

Ted Dent: – A végkifejlet kicsit ijesztő volt. Az első harmadban két korai gólt is tudtunk szerezni, ez önbizalmat adott nekünk, lendületbe hozta a csapatot. Jól működött az emberhátrányos védekezésünk is, valamint Rasmus Reijola is remekelt a kapuban. Sok fiatal kapott szerepet, ők is jól játszottak, felnőttek a feladathoz.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Graz 99ers (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák) 2–5 (1–2, 1–2, 0–1)

TWK Innsbruck (osztrák)–RB Salzburg (osztrák) 2–4 (2–2, 0–1, 0–1)

Pioneers Vorarlberg (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 3–6 (0–2, 2–1, 1–3)

HC Milano (olasz)–EC KAC (osztrák) 2–3 (0–1, 1–0, 1–2)