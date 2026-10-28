Osztrák jégkorongliga: Szélig szerint a HC Milano nem úgy játszik, ahogyan képes lenne rá

2026.10.28. 09:56
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Szélig Viktor (Fotó: Magyar Hokivilág/Facebook)
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osztrák jégkorongliga HC Milano Szélig Viktor ICEHL
Szélig Viktor sportigazgató szerint az osztrák jégkorongligában (ICEHL) újonc HC Milano egy ideje nem úgy játszik, ahogyan képes lenne rá.

Az olasz csapat öt győzelemmel és egy vereséggel kezdte az idényt, október eleje óta azonban kilenc vereség és csupán egy siker a mérlege. A milánóiak legutóbb kedd este léptek jégre, és 3–2-re kikaptak a Hydro Fehérvár AV19 otthonában.

„Bár én már egy másik csapatnál és másik csapatért dolgozom, jó érzés volt visszatérni Székesfehérvárra” – mondta a találkozó után az MTI-nek Szélig, aki tíz évig dolgozott a magyar klub vezetőségében.

Hozzátette: hiányérzete elsősorban nem a keddi vesztes meccs miatt van, hanem azért, mert az utóbbi néhány mérkőzésen a HC Milano nem úgy játszott, ahogyan képes lenne rá.

„Nagyon sok az újdonság, nagyon hirtelen állt össze az egész dolog. Jó játékosok alkotják a csapatot, de nem játszunk annak megfelelően, ami igazán az erősségünk lenne” – vélekedett.

Mint kifejtette, az idény előtt az volt a céljuk, hogy versenyképes csapatuk legyen, és bár a klubnál mindenki mindig nyerni akar, és azt szeretné, hogy rögtön az első évadtól jók legyenek az eredményeik, szerinte fontosabb, hogy lerakják az alapjait a csapatnak és az egész szervezetnek, amire később lehet építeni.

„Csodák nincsenek, ebben a ligában nem lehet egyik pillanatról a másikra, a nulláról rögtön összerakni egy mindenféle szempontból jó szervezetet. Kíváncsi vagyok, hogy állunk majd a türelemmel, mert nagy volt a várakozás, a csapat nem rossz, de minden szempontból javulnunk kell még” – szögezte le.

Szélig szerint sportszakmai szempontból nehéz időszak számukra a mostani, mert nem úgy jönnek az eredmények, ahogyan szeretnék. Megjegyezte, talán nem is baj, hogy most mennek keresztül ezen, hiszen a kérdés mindig az, hogyan másznak ki a hullámvölgyből.

„Az nem jó, ha kesergünk a helyzetünkön, inkább nézzük meg, merrefelé van a kiút. Olyan sok minden változik, és olyan sok minden alakul még, hogy nem egyszerű kizárólag a sportszakmai részre összpontosítani. De persze fontos, mert ez adja el az egész dolgot, és ez alapján ítéli meg mindenki a csapatot” – magyarázta.

A HC Milano legközelebb december 6-án találkozik magyar csapattal, amikor a Ferencváros vendége lesz.

 

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