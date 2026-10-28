Osztrák jégkorongliga: Szélig szerint a HC Milano nem úgy játszik, ahogyan képes lenne rá

Az olasz csapat öt győzelemmel és egy vereséggel kezdte az idényt, október eleje óta azonban kilenc vereség és csupán egy siker a mérlege. A milánóiak legutóbb kedd este léptek jégre, és 3–2-re kikaptak a Hydro Fehérvár AV19 otthonában.

„Bár én már egy másik csapatnál és másik csapatért dolgozom, jó érzés volt visszatérni Székesfehérvárra” – mondta a találkozó után az MTI-nek Szélig, aki tíz évig dolgozott a magyar klub vezetőségében.

Hozzátette: hiányérzete elsősorban nem a keddi vesztes meccs miatt van, hanem azért, mert az utóbbi néhány mérkőzésen a HC Milano nem úgy játszott, ahogyan képes lenne rá.

„Nagyon sok az újdonság, nagyon hirtelen állt össze az egész dolog. Jó játékosok alkotják a csapatot, de nem játszunk annak megfelelően, ami igazán az erősségünk lenne” – vélekedett.

Mint kifejtette, az idény előtt az volt a céljuk, hogy versenyképes csapatuk legyen, és bár a klubnál mindenki mindig nyerni akar, és azt szeretné, hogy rögtön az első évadtól jók legyenek az eredményeik, szerinte fontosabb, hogy lerakják az alapjait a csapatnak és az egész szervezetnek, amire később lehet építeni.

„Csodák nincsenek, ebben a ligában nem lehet egyik pillanatról a másikra, a nulláról rögtön összerakni egy mindenféle szempontból jó szervezetet. Kíváncsi vagyok, hogy állunk majd a türelemmel, mert nagy volt a várakozás, a csapat nem rossz, de minden szempontból javulnunk kell még” – szögezte le.

Szélig szerint sportszakmai szempontból nehéz időszak számukra a mostani, mert nem úgy jönnek az eredmények, ahogyan szeretnék. Megjegyezte, talán nem is baj, hogy most mennek keresztül ezen, hiszen a kérdés mindig az, hogyan másznak ki a hullámvölgyből.

„Az nem jó, ha kesergünk a helyzetünkön, inkább nézzük meg, merrefelé van a kiút. Olyan sok minden változik, és olyan sok minden alakul még, hogy nem egyszerű kizárólag a sportszakmai részre összpontosítani. De persze fontos, mert ez adja el az egész dolgot, és ez alapján ítéli meg mindenki a csapatot” – magyarázta.

A HC Milano legközelebb december 6-án találkozik magyar csapattal, amikor a Ferencváros vendége lesz.