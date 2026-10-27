Nemzeti Sportrádió

Az újonc ellen javíthat a Volán az osztrák hokiligában

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
2026.10.27. 11:01
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Erdély Csanád akcióban (Fotó: Szabó Miklós)
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osztrák jégkorongliga Hydro Fehérvár AV19 osztrák hokiliga ICEHL
Van esély arra, hogy kilábal a gödörből a 14 csapatos osztrák jégkorongliga 11. helyén álló Hydro Fehérvár AV19, ám ehhez a nehéz szituáción át kell lendülnie a csapatnak.

Emberelőny-kihasználás, lőtt gólok száma, lövési hatékonyság – három olyan számottevő statisztikai mutató, amelyben a Volán utolsó helyen áll az osztrák bázisú ligában, de a kapott gólok számát tekintve is utolsó előtti, az emberhátrányos védekezése pedig a harmadik legkevésbé hatékony. Vasárnap a legutóbb döntős Pustertal Wölfe vitte el mindhárom pontot a MET Arénából.

„Kettős emberelőnyben be kell találni, nincs mentség rá, ha kimaradt a helyzet – mondta a Nemzeti Sportnak Erdély Csanád, a Volán csapatkapitánya. – Ezen kívül mindkét csapatnak voltak jó lehetőségei, és olyan periódusai, amikor fölényben játszott. Ami hiányzott a ljubljanai meccshez képest, hogy kevesebbszer tudtunk lefordulni, kontratámadásokat vezetni, többször kellett volna korongot szereznünk az ellenfél kapujához közel. Fájdalmas vereség volt, meg kell vizsgálnunk bizonyos dolgokat, hogy javulni tudjunk.”

Sok idő nincs a sebek nyalogatására, kedden már a Milano HC-t érkezik Fehérvárra. Annyira nem kilátástalan a magyar csapat helyzete, mint amilyennek elsőre tűnik, legalábbis, ha azt vesszük figyelembe, hány meccse dőlt el hosszabbításban vagy szétlövésben. Összesen öt – a ligában csak a Graznak van ennyi –, ami azt jelzi, sokszor valóban hajszálnyi különbség van a Volán és aktuális ellenfele között. Ez persze változhat, és változni is szokott, főleg egy ilyen hosszú és sűrű alapszakaszban. 

„Nehéz függetleníteni magunkat attól, hogy rendre mi jövünk ki rosszul a kétes helyzetekből, de éppen olyan meccsekkel lehetne ezen átlendülni, amilyen a ljubljanai volt. Fontos, hogy mi szerezzük meg a vezetést, hiszen akkor sokkal könnyebb a tempót diktálni, hozzánk kell alkalmazkodnia az ellenfélnek, és nem fordítva – ez lesz a célunk a Milano ellen is. Ha sikerülne néhány mérkőzésen így nyernünk, mentálisan is nagy lökést adna” tekintett előre Erdély Csanád.

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