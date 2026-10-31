Osztrák hokiliga: Laskawy Ferenc szerint nem lefutott az Innsbruck és a Vorarlberg elleni meccs

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
2026.10.31. 12:26
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Laskawy Ferenc szerint ebben a ligában nincsenek előre lefutott meccsek (Fotó: Dömötör Csaba)
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Laskawy Ferenc ICEHL FTC jégkorong
Két csapat áll a Fradi mögött az ICEHL tabelláján – éppen ezzel a kettővel, az Innsbruckkal és a Vorarlberggel mérkőzik meg a magyar csapat a hétvégén Ausztriában.

Nagy meglepetésre a háromból két pontot otthon tartott szerdán az FTC a címvédő Graz ellen. A zöld-fehérek nagyszerűen kezdték azt a párharcot, egy perc után már vezettek, majd folyamatos munkájuknak és koncentrációjuknak hála, háromgólos előnybe is kerültek, csakhogy a Graz nem adta könnyen magát… 

„Nagy szó, hogy 3–0-ra tudtunk vezetni a címvédő osztrákok ellen, az érme másik oldala viszont az, hogy képtelenek voltunk megtartani az előnyünket a meccs végéig. Ettől függetlenül örülünk, hogy a hosszabbításban miénk lett a plusz egy pont” – mondta a Nemzeti Sportnak Laskawy Ferenc, az FTC csatára. 

A papírforma szerint a Fradinak soron következő két mérkőzésén kötelező lenne nyernie, hiszen a tabellán mögötte álló két csapattal mérkőzik meg szombaton és vasárnap.

„Csütörtökön edzettünk, pénteken estére érkeztünk meg Innsbruckba, szombaton délelőtt ismét egy átmozgató edzésünk van, fél hattól pedig már kezdődik a meccs. Aztán vasárnap a Vorarlberg vendégei leszünk. Ebben a ligában nincsenek előre lefutott meccsek, bárki megverhet bárkit. Az innsbruckiak erősítettek a nyáron, és majdnem annyi pontjuk van, mint nekünk. A Vorarlberg pedig biztosan mindent meg fog tenni azért, hogy megszerezze az első győzelmét az idényben, készen kell állnunk erre, szóval nem vehetjük biztosra a sikert” – magyarázta Laskawy. 

A Ferencváros következő hazai mérkőzése a Volán ellen lesz (november 13-án), de addig még rengeteg inger éri a játékosokat, így felkészülni rá is csak később kezdenek. Laskawyra viszont minden bizonnyal akkor is nagy szerep hárul majd, hiszen ebben az évadban töretlen a bizalom felé. 

„Már az előző idényben is rengeteget beszéltünk az edzőkkel a teljesítményemről, a nyári felkészülési időszakban, és azóta is, folyamatosan. Tanácsokat kapok, és tudom, mit vár tőlem a stáb, ugyanakkor azt is mindig megvizsgáljuk, hogyan tudnék esetleg jobban teljesíteni. Még van hova fejlődnöm, ezt pontosan tudom, és meg is teszek azért mindent, hogy egyre jobb legyek” – mondta a fiatal magyar támadó. 

 

Laskawy Ferenc ICEHL FTC jégkorong
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