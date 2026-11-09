Női kézilabda: a Debrecen idén már aligha számíthat két játékosára

2026.11.09. 13:37
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Petrus Mirtill sérülése nem javul (Fotó: Czinege Melinda)
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DVSC kézilabda Csernyánszki Liliána Petrus Mirtill
Nem javul a DVSC Skyline női kézilabdacsapatában játszó Petrus Mirtill és Csernyánszki Liliána állapota, így idén valószínűleg már nem léphetnek pályára.

A klub közlése szerint komoly áldozatokkal járt az Esztergom elleni rangadó, melyen Petrusnak a lábfeje, Csernyánszkinak a válla sérült meg. Bár elsőre úgy tűnt, néhány nap kihagyás után mindketten visszatérhetnek a pályára, az alapos orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy erre ebben az évben már nincs sok esély – áll a klub honlapján olvasható tájékoztatásban.

A DVSC emlékeztet rá, hogy az Eb-bronzérmes Petrus lábfeje akkor sérült meg, „amikor Vártok Tamara földre teperte őt”. Azóta nem is lépett pályára klubjában és a válogatott edzőtábort is ott kellett hagynia, mert nem bírta a terhelést a lába.

„Ez a fajta sérülés nehezen gyógyul és hosszas rehabilitációt igényel, így válogatott balszélsőnk idén már nemigen lép pályára a klub színeiben. Ez a napokban dőlhet el véglegesen, amikor egy specialista is megvizsgálja a sérült testrészt” – olvasható a közleményben.

Csernyánszki válla Varga Emília szabálytalansága következtében sérült meg. Az irányító állapota ugyan javult valamelyest a mérkőzést követő napokban, de továbbra is fájdalmai voltak, ezért alaposabb kivizsgáláson esett át, melynek során részleges szakadást állapítottak meg.

„A vállspecialista egyelőre rehabilitációt rendelt el, azzal a kiegészítéssel, hogyha a konzervatív kezelés nem lesz eredményes, akkor meg kell műteni a játékost” – folytatódik a tájékoztatás.

Az előző két idény bronzérmesének esztergomi rangadója október 9-én volt. A debrecenieknél a műtéten átesett Szabó Nina és Kristin Thorleifsdóttir sem lesz bevethető még hosszú ideig. Nyolc forduló után a DVSC a harmadik, az Esztergom a negyedik helyen áll.

 

DVSC kézilabda Csernyánszki Liliána Petrus Mirtill
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