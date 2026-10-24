Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: simán nyert idegenben a Budapest Jégkorong Akadémia, fordított a DVTK

K-SZ. B.K-SZ. B.
2026.10.24. 20:16
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Fotó: FEHA19/Facebook
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FEHA19 DVTK Jegesmedvék Budapest Jégkorong Akadémia HC Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák
Két mérkőzést rendeztek szombaton az Erste Ligában. Az utolsó DAB és az utolsóelőtti FEHA19 is jégen volt.

Előbbi sima vereséget szenvedett a magyar bajnoki címvédő BJA HC-tól, utóbbi viszont szorossá tette párharcát a DVTK Jegesmedvékkel. 

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC 2–6 (0–3, 2–2, 0–1)
Dunaújváros, 162 néző. V: Ozsváth, Árkovics, Kocsány, Sábián
DAB: SZÜCS – Mashinets, AGAFONOV / Balázsi, Orosz / Fazakas, Bánki – BABELIAK (1), ZORIN (1), ASZKAROV 1 (1) / Vadócz (1), Mesterházy 1, Nyerusai / Lévai, Simic, Károly / Csémi, Taczman, Szécsi. Megbízott edző: Németh Péter
BJA HC: Kiss – SZABÓ B. (2), Pozsgai / Varga A. 1, Karjaleinen (1) / Varga Á., Boros – Nádasy 1 (1), NAGY G. 1 (1), Keresztes (1) / SZABÓ DÁNIEL (2), Nagy K. (1), Molnár 1 / Bóna (1), Nádor, Zapernick 1 / Balogh (1), Weidemann 1, Percic (1). Vezetőedző: Kangyal Balázs
Kapura lövések: 20–66. Emberelőny kihasználás: 2/1, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Németh Péter (megbízott edző): – Az eredmény sima mérkőzésre utal, de azt gondolom, hogy a srácok ma sokkal jobban és bátrabban játszottak, mint a múltkori egymás elleni mérkőzésen. Jobban beleálltunk a párharcokba. Én annak örülök, hogy nem ajándékba adtuk a győzelmet az ellenfélnek, hanem nagyon keményen meg kellett dolgozniuk érte.
Kangyal Balázs: – Az első öt percet kivéve kiváló dolgokat csináltunk. Aztán átestünk a ló másik oldalára, és kimondottan rossz dolgokkal foglalkoztunk a második harmadban. A harmadikban csak egy gólt lőttünk, de akkor azért próbálkoztunk visszatérni a helyes útra. Gyorsan, hatékonyan játszottunk negyven percen keresztül, de az ellenfél is összeszedettebb volt múltkori meccshez képest.
Tudósított: SZENTIMREY TAMÁS

DVTK Jegesmedvék–FEHA19 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)
Miskolc, 1220 néző. V: Kis-Király, Szabó D., Kucsma, Kövesi
DVTK: Tóth K. – Szirányi, Karmeniemi/JELISZEJEV, Szabóki/SZALAY (1), Vokla/Czina – Trozsák, Gerads, Djumics/Rétfalvi (1), LÖVEI 1, PINEO 1 / Tóth G., Kinloch Varga, Trajcsik / Czecze, Csiki, Tóth P. Edző: Láda Balázs
FEHA19: CSIBI – Deák, DÓCZI / Shvirin, Bajkó/Szabó P., Angyaláti – Magosi, Karó, Fehér / Keceli-Mészáros, ALAPI 1, Molnár Z./Pallós, Balasits, Schwartz / Pallag-Bozsák, Dobai, Bánhegyi. Edző: Tokaji Viktor
Kapura lövések: 34–20. Emberelőny-kihasználás: 3/0 ill. 3/0
MESTERMÉRLEG
Láda Balázs: – Nagyon örülünk a három pontnak. Jól játszottunk, és azt kaptuk, amire számítottunk. A héten gyakoroltak is zökkenőmentesen mentek, volt tartásunk, és nem egyénieskedtünk.
Tokaji Viktor: – Jól kezdtünk, jól álltunk a meccsbe. védekezésünk megfelelő volt, és egálra hoztuk a küzdelmet. A kapott gólok előtt viszont rossz döntéseket hoztunk. Annak pedig meg kell találnunk a módját, hogy gólokat szerezzünk és ne vétsünk gyermeteg hibákat.
Tudósított: KOLODZEY TAMÁS

 

 

FEHA19 DVTK Jegesmedvék Budapest Jégkorong Akadémia HC Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák
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