Erste Liga: simán nyert idegenben a Budapest Jégkorong Akadémia, fordított a DVTK

Előbbi sima vereséget szenvedett a magyar bajnoki címvédő BJA HC-tól, utóbbi viszont szorossá tette párharcát a DVTK Jegesmedvékkel.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC 2–6 (0–3, 2–2, 0–1)

Dunaújváros, 162 néző. V: Ozsváth, Árkovics, Kocsány, Sábián

DAB: SZÜCS – Mashinets, AGAFONOV / Balázsi, Orosz / Fazakas, Bánki – BABELIAK (1), ZORIN (1), ASZKAROV 1 (1) / Vadócz (1), Mesterházy 1, Nyerusai / Lévai, Simic, Károly / Csémi, Taczman, Szécsi. Megbízott edző: Németh Péter

BJA HC: Kiss – SZABÓ B. (2), Pozsgai / Varga A. 1, Karjaleinen (1) / Varga Á., Boros – Nádasy 1 (1), NAGY G. 1 (1), Keresztes (1) / SZABÓ DÁNIEL (2), Nagy K. (1), Molnár 1 / Bóna (1), Nádor, Zapernick 1 / Balogh (1), Weidemann 1, Percic (1). Vezetőedző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 20–66. Emberelőny kihasználás: 2/1, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Németh Péter (megbízott edző): – Az eredmény sima mérkőzésre utal, de azt gondolom, hogy a srácok ma sokkal jobban és bátrabban játszottak, mint a múltkori egymás elleni mérkőzésen. Jobban beleálltunk a párharcokba. Én annak örülök, hogy nem ajándékba adtuk a győzelmet az ellenfélnek, hanem nagyon keményen meg kellett dolgozniuk érte.

Kangyal Balázs: – Az első öt percet kivéve kiváló dolgokat csináltunk. Aztán átestünk a ló másik oldalára, és kimondottan rossz dolgokkal foglalkoztunk a második harmadban. A harmadikban csak egy gólt lőttünk, de akkor azért próbálkoztunk visszatérni a helyes útra. Gyorsan, hatékonyan játszottunk negyven percen keresztül, de az ellenfél is összeszedettebb volt múltkori meccshez képest.

Tudósított: SZENTIMREY TAMÁS

DVTK Jegesmedvék–FEHA19 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)

Miskolc, 1220 néző. V: Kis-Király, Szabó D., Kucsma, Kövesi

DVTK: Tóth K. – Szirányi, Karmeniemi/JELISZEJEV, Szabóki/SZALAY (1), Vokla/Czina – Trozsák, Gerads, Djumics/Rétfalvi (1), LÖVEI 1, PINEO 1 / Tóth G., Kinloch Varga, Trajcsik / Czecze, Csiki, Tóth P. Edző: Láda Balázs

FEHA19: CSIBI – Deák, DÓCZI / Shvirin, Bajkó/Szabó P., Angyaláti – Magosi, Karó, Fehér / Keceli-Mészáros, ALAPI 1, Molnár Z./Pallós, Balasits, Schwartz / Pallag-Bozsák, Dobai, Bánhegyi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 34–20. Emberelőny-kihasználás: 3/0 ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – Nagyon örülünk a három pontnak. Jól játszottunk, és azt kaptuk, amire számítottunk. A héten gyakoroltak is zökkenőmentesen mentek, volt tartásunk, és nem egyénieskedtünk.

Tokaji Viktor: – Jól kezdtünk, jól álltunk a meccsbe. védekezésünk megfelelő volt, és egálra hoztuk a küzdelmet. A kapott gólok előtt viszont rossz döntéseket hoztunk. Annak pedig meg kell találnunk a módját, hogy gólokat szerezzünk és ne vétsünk gyermeteg hibákat.

Tudósított: KOLODZEY TAMÁS