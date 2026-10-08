Pat Cortina bekerült a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokába

A hazai szövetség (MJSZ) csütörtöki bejelentése szerint a 62 éves Pat Cortinát az idén elhunyt Bikár Péter helyére választották be. A Magyar Jégkorong Hírességek Csarnoka állandó taglétszáma 30 fő, ám a 2014-ben beválasztott Bikár halálával a tagság létszáma 29 főre csökkent.

A tagjelölti procedúra alapján automatikusan tagjelöltté válik, akit a nemzetközi szövetség (IIHF) csarnokába beválasztanak, és mivel az idén tavasszal Cortina bekerült a Hall of Fame-be, ezért őt felterjesztették a magyar tagságra is, amit az illetékes bizottság jóváhagyott.

„Bekerülni a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokába hatalmas megtiszteltetés – mondta Pat Cortina az MJSZ honlapján. – Ez lehetőség a visszatekintésre, és arra, hogy kifejezzem a hálámat, hiszen megtisztelő egy csapathoz tartozni olyan nagyszerű emberekkel, akik közül sokakat személyesen is ismerek. Sohasem gondoltam volna, hogy egyszer eljutok idáig.”

A kanadai-olasz szakember hozzátette: reméli, hogy valamilyen módon hatással tudott lenni a magyar jégkorongra és azokra az emberekre, akikkel találkozott.

„Ha akár csak egy kicsit is hozzájárultam ahhoz, hogy a magyar jégkorong fejlődjön, az nagyszerű érzés. De ez természetesen nem csak az én érdemem volt. Mindenki, akivel együtt dolgoztam, segített abban, hogy ezt megvalósíthassam. És közben hagyták, hogy önmagam legyek” – fogalmazott.

Cortina edzőként volt olasz első osztályú csapatok mestere, dolgozott az osztrák bázisú ligában is, valamint a német első- és másodosztályban. Volt az olasz és a német férfi válogatottak szövetségi kapitánya, mindkettővel szerepelt elit világbajnokságon. 2003-ban érkezett Magyarországra, az Alba Volánt vezetőedzőként három bajnoki címre vezette (2004, 2005, 2006). A 2021/22-es szezonban a Budapest Jégkorong Akadémia utánpótlás-mentoredzői feladatait látta el.

Cortinát 2003-ban nevezték ki a magyar férfi válogatott szövetségi kapitányának is. A divízió I-ben negyedik, harmadik, és második hely után a nemzeti csapatot 2008-ban, 70 év után az élvonalba juttatta Szapporóban. Ugyanebben az évben a magyar sportújságírók szavazatai alapján az év szövetségi kapitánya választáson második helyen végzett az olimpiai bajnok vízilabda-kapitány, Kemény Dénes mögött.

A 2009-ben Svájcban rendezett vb után ért véget férfi szövetségi kapitányi mandátuma. Egy évtizeddel később, 2019-ben visszatért Magyarországra, de ezúttal már a női válogatott élén. Vezetésével a Budapesten rendezett divízió I/A torna megnyerésével fennállása során először jutott a női válogatott az A-csoportba – ezzel ő lett a jégkorongtörténelem első edzője, aki egyazon nemzet férfi és női válogatottját is feljuttatta a legjobbak közé.

A rákövetkező évben távozott a női válogatottól, ám 2022-ben újra igent mondott a szövetség meghívására, így az ő irányításával szerepelt a női csapat egy divízió I/A- és három elit vb-n. 2025-ben hazatért olaszországi otthonába, jelenleg az olasz másodosztályú Fassa sportigazgatója.

Idén május 31-én a nemzetközi szövetség Zürichben tartott kongresszusán átvehette az IIHF Hall of Fame Paul Loicq-díját. Korábban kitüntették Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára-címmel (2008) és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével (2009).