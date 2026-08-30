Roger Federert beiktatták a Hírességek Csarnokába, még a szava is elállt – videókkal

Könnyekig meghatódott Roger Federer, amikor beiktatták a teniszezők Hírességek Csarnokának tagjai közé. A svájci kiválóságnak többször is szünetet kellett tartania a beszéd közben, és azzal viccelődött, hogy napkeltéig is itt lesznek, olyan hosszú ideig tart majd a mondandója.

„Csodálatos, hogy egy ilyen helyen láthatom magam. Ez jelent számomra mindent. Olvashatom azoknak a történetét, akik korábban a hőseim voltak, és rájöttem, hogy végül nekem is itt a helyem. Ez életem egyik legnagyobb megtiszteltetése.”

Federer hozzátette, hogy sosem a hírnév volt a célja, hanem hogy azzal tölthesse az életét, amit igazán szeret.

„Számomra ez a lényeg: a játék szeretete. Igen, a sport rengeteg munkát és gyakorlást igényel, de a játék szeretete mindenen átsegített. Tizenhárom évesen még labdaszedő voltam Bázelben, közel állhattam a játékosokhoz, odaadtam nekik a labdát, a törülközőt, és láthattam, hogyan oldják meg a nehéz helyzeteket. Másnap nem éreztem a lábaimat, mert ez is kemény munka volt.”

A svájci kiválóság a rekordjairól és az eredményeiről nem is igen beszélt, inkább arról, hogy több mint 5000 fejpántot és 7000 pár zoknit viselt, meccsenként általában egyszer váltva, de egy wimbledoni első fordulós meccsen triplázott is ezzel kapcsolatban.

„A tenisz az életem alapjává vált. Édesanyám a teljes munkaidős állása mellett szervezte az edzéseimet, benevezett a meccsekre. Köszönöm a szüleimnek azt az időt, amit velem töltöttek a pályán.”

A szülei után a feleségéről is beszélt, aki 26 éve mellette áll.

„Mirka mutatta meg nekem, hogy miként koncentráljak a teniszre, és hogyan leljem meg az örömöm minden másban. A négy gyermekünk csodálatos anyja, aki a lehetetlent is elérhetővé teszi mindannyiunk számára. Kéz a kézben törünk át a falakon.”

ROGER FEDERER SZAVA IS ELÁLLT

30 minutes of pure class, emotion, and Roger Federer pic.twitter.com/HuXeuzTgAS — Anand Datla 🇮🇳 (@SportASmile) August 30, 2026

Felesége, aki rendre a háttérben marad, ezúttal, Federer beiktatási ünnepségén beszédet mondott. Először kitért arra, hogyan kezdődött a kapcsolatuk a 2000-es olimpia idején.

„Én voltam az idősebb, Roger pedig úgy döntött, hogy az életkor csak egy szám. Szerencsére kitartó volt. Együtt megtettünk egy nagy utat: amikor elkezdtünk randevúzni, még nem volt ATP Tour-trófeája.”

Felidézte, hogy ő vezette Federer bemelegítését a pályafutása elején.

„Emlékszem, a cincinnati döntő után Andy Roddick azzal viccelődött, hogy egy olyan sráctól kapott ki, akinek a barátnője vezette a bemelegítést. Még mindig mosolygunk, amikor erről beszélünk.”

Azóta két ikerpár szülei, és Mirka elmondta, hogy amikor a lányaikkal várandós volt, Roger közölte, hogy többé nem fog játszani.

„Ezt komolyan gondolta. Roger ilyen, számára a család az első.”