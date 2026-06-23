Hat taggal bővül az NHL Hírességek Csarnoka

Bergeron 19 idényen át játszott az észak-amerikai profiligában (NHL) érdekelt Boston Bruinsban, 2011-ben Stanley-kupát nyert, hatszor választották a legjobban védekező csatárnak, kétszer volt olimpiai bajnok, van aranyérme felnőtt és junior világbajnokságról, valamint világkupáról. NHL-alapszakaszban 1294 mérkőzésen 1030 (417 gól és 613 gólpassz), rájátszásban pedig 170 találkozón 128 pontot gyűjtött.

Price 15 szezonon át volt a Montreal Canadiens kapusa, és 361 győzelemmel, klubrekorderként vonult vissza. A 712 mérkőzésén 2.51-es kapott gólátlaga és 91.7 százalékos védési hatékonysága volt, 49-szer nem kapott gólt. A kanadai válogatottal olimpiai bajnok volt 2014-ben, ezen kívül a 2014–2015-ös kiírásban ő lett az NHL legértékesebb játékosa és kapusa is egyben.

Tkachuk 538 góllal és 527 assiszttal zárta 1201 meccses NHL-es pályafutását, megfordult a Winnipeg Jets, a Phoenix Coyotes, a St. Louis Blues és az Atlanta Thrashers színeiben. A gólok tekintetétben a harmadik helyen áll az amerikai születésű hokisok között.

Rinne csupán a negyedik finn hokis lesz, aki bekerül a Hírességek Csarnokába. Tizenöt szezont húzott le Nashville Predatorsban, 369 győzelemmel, 2.43-as kapott gólátlaggal és 91.7-es védési hatékonysággal. 2018-ban őt választották a liga legjobb kapusának.

Rajtuk kívül Cindy Curley és Brian Burke került még be a Hall of Fame-be.

Curley tagja volt az amerikai női válogatott első világbajnoki aranyát 1990-ben begyűjtő gárdának, azon a tornán 23 pontot szerzett, ami mostanáig vb-csúcs. Burke négy klubnál (Hartford Whalers, Vancouver Canucks, Anaheim Ducks, Toronto Maple Leafs) volt általános igazgató, a Calgary Flamesnél, valamint a Pittsburgh Penguinsnél igazgató, és 2007-ben az Anaheimmel vezetőként Stanley Kupát nyert.

A beiktatási ceremóniára november 9-én Torontóban kerül sor.