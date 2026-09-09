Izgalmas évadot remél a jégkorongszövetség elnöke

A szeptember beköszönte egyet jelent a jégkorongidény kezdetével is, klubcsapataink már jó néhány felkészülési találkozón túl vannak, csütörtökön pedig a tétmérkőzések sora is elkezdődik, ugyanis az FTC és a BJA HC a Szuperkupáért csap össze a Tüskecsarnokban. Persze emellett számos hazai rendezésű esemény várja a szurkolókat az új idényben, felnőtt- és utánpótlásszinten is.

„A Szuperkupa után elindul az Erste Liga, majd a női és a férfi nemzeti csapat is szerepel hazai tornán, decemberben pedig U20-as világbajnokságot rendezünk, de természetesen a magyar jégkorong napja és a jégpályák éjszakája sem maradhat el – mondta a Nemzeti Sportnak Kolbenheyer Zsuzsanna. – Fontos, hogy mindkét válogatottunk tud itthon játszani felkészülési tornákat és mérkőzéseket, így lehet a két csapatot és az egész magyar jégkorongot közelebb hozni a szurkolókhoz. A budapesti női világbajnokság sikeres volt, fantasztikus hangulatot teremtettek a nézők, sokan kimentek a mérkőzésekre. A Szuperkupára már hetek óta eladtuk az összes jegyet, kitűnő atmoszféra várható ott is.”

Az Erste Liga új idénye szeptember 18-án rajtol, a Háromszéki Ágyúsok csatlakozásával immár tíz csapattal. Együttesből több, légiósból azonban kevesebb lesz, egy mérkőzésre maximum öt külföldi nevezhető.

„Izgalmas idényben reménykedünk. Bíztunk benne, hogy ugyan kevesebb légiós lesz, de ez a külföldi játékosok minőségét emeli. Kiemelten fontos nekünk, hogy azon fiataloknak, akik az akadémiákon nevelkednek, legyen lehetőségük profi szinten játszani Magyarországon.”

A Magyar Jégkorongszövetség és a főváros a jövőben még szorosabbra szeretné fűzni az együttműködést, ez fontos állomása lehet a 2027-es esztendőnek, amelyben az MJSZ a 100. születésnapját ünnepli. A vezetőség nagy erőkkel készül a szép jubileumra, jó néhány programmal szeretne kedveskedni a szurkolóknak.

„A fővárossal szeretnénk sokkal szorosabb kapcsolatot kialakítani, hiszen van egy csodálatos Városligeti Műjégpálya Budapesten, amelyet szerintem a jégkorong szempontjából sokkal többre is lehetne használni. Nagy potenciált látunk abban a területben, bárki jön ide külföldről, ámulattal néz rá. Bízunk benne, sikerül olyan közös célt kialakítani a fővárossal, ami több jégkoronghoz köthető eseményt hoz magával. Természetesen nagy álmunk, hogy ismét legyen Winter Classic.”