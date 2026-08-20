Fölényes győzelemmel kezdett a magyar női jégkorong-válogatott

Az elmúlt években szinte szokássá vált, hogy a magyar női jégkorong-válogatott Füssenben zárja az augusztust egy felkészülési tornával, ám ezúttal a nemzetközi naptár átalakulása miatt előrébb került a torna, méghozzá a Nemzetek Európai Kupájában.

Delaney Collins együttese Norvégiával kezdett, az összeállításban két újonc is helyet kapott, Tamás Helga és Kapocsi Anna is először jutott lehetőséghez a felnőtteknél. Nem kellett sokat várni az első magyar gólra, Pázmándi Zsófia villant meg és szerezte meg a mieinknek a vezetést. Összességében több helyzete volt a magyar válogatottnak, bár bizonyos periódusokban Németh Anikónak is akadt dolga a kapuban. A fölény a 37. percben újabb gólban mutatkozott meg, Weiler Krisztina zárt le egy kapu előtti kavarodást. Jól játszott a magyar csapat, de ilyen jó harmadik harmadra aligha számítottak a lányok: összesen hatszor köszöntek be húsz perc alatt, Seregély Míra egyszer, Báhiczki-Tóth Boglárka kétszer volt eredményes, de Pázmándi és Weiler is megszerezte a második gólját, a végeredményt pedig Baker Taylor állította be. 8–0

„Jó rajt volt számunkra ez a találkozó – kezdte értékelését a mérkőzés után Delaney Collins szövetségi kapitány. – Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy a fiatal játékosok beleálltak a mérkőzésbe, az egész meccs alatt jól támogatták egymást a pályán. Pénteken egy teljesen másik összecsapás vár ránk, Franciaország készen áll majd ránk, ők a németekkel kezdik a tornát, egy kemény mérkőzéssel. De készen kell állnunk nekünk is, nem szabad megelégednünk ezzel a győzelemmel.”

JÉGKORONG

NEMZETEK EURÓPA KUPÁJA, FÜSSEN

Magyarország–Norvégia 8–0 (1–0, 1–0, 6–0)

Gólszerző: Pázmándi (2), Weiler (2), Báhiczki-Tóth (2), Seregély, Baker