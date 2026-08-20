Nemzeti Sportrádió

Fölényes győzelemmel kezdett a magyar női jégkorong-válogatott

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
2026.08.20. 21:19
null
Pázmándi Zsófia két gólt szerzett (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Címkék
Nemzetek Európai Kupája magyar női jégkorong-válogatott női jégkorong
A Nemzetközi Jégkorongszövetség a férfimezőny után a nőknél is elindította a Nemzetek Európai Kupáját. A magyar női jégkorong-válogatott a németországi Füssenben mutatkozott be a sorozatban, az első ellenfél Norvégia volt. Delaney Collins csapata remek utolsó harmaddal 8–0-s győzelmet aratott.

Az elmúlt években szinte szokássá vált, hogy a magyar női jégkorong-válogatott Füssenben zárja az augusztust egy felkészülési tornával, ám ezúttal a nemzetközi naptár átalakulása miatt előrébb került a torna, méghozzá a Nemzetek Európai Kupájában. 

Delaney Collins együttese Norvégiával kezdett, az összeállításban két újonc is helyet kapott, Tamás Helga és Kapocsi Anna is először jutott lehetőséghez a felnőtteknél. Nem kellett sokat várni az első magyar gólra, Pázmándi Zsófia villant meg és szerezte meg a mieinknek a vezetést. Összességében több helyzete volt a magyar válogatottnak, bár bizonyos periódusokban Németh Anikónak is akadt dolga a kapuban. A fölény a 37. percben újabb gólban mutatkozott meg, Weiler Krisztina zárt le egy kapu előtti kavarodást. Jól játszott a magyar csapat, de ilyen jó harmadik harmadra aligha számítottak a lányok: összesen hatszor köszöntek be húsz perc alatt, Seregély Míra egyszer, Báhiczki-Tóth Boglárka kétszer volt eredményes, de Pázmándi és Weiler is megszerezte a második gólját, a végeredményt pedig Baker Taylor állította be. 8–0

„Jó rajt volt számunkra ez a találkozó – kezdte értékelését a mérkőzés után Delaney Collins szövetségi kapitány. – Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy a fiatal játékosok beleálltak a mérkőzésbe, az egész meccs alatt jól támogatták egymást a pályán. Pénteken egy teljesen másik összecsapás vár ránk, Franciaország készen áll majd ránk, ők a németekkel kezdik a tornát, egy kemény mérkőzéssel. De készen kell állnunk nekünk is, nem szabad megelégednünk ezzel a győzelemmel.”

JÉGKORONG
NEMZETEK EURÓPA KUPÁJA, FÜSSEN
Magyarország–Norvégia 8–0 (1–0, 1–0, 6–0)
Gólszerző: Pázmándi (2), Weiler (2), Báhiczki-Tóth (2), Seregély, Baker

Nemzetek Európai Kupája magyar női jégkorong-válogatott női jégkorong
Legfrissebb hírek

Több újonc is debütál a magyar női hokiválogatottban

Jégkorong
2026.08.05. 15:40

Franciaországban kezdi a Nemzetek Európai Kupája-idényt a hokiválogatott

Jégkorong
2026.07.16. 18:41

Augusztusban Németországban kezdi az új idényt a magyar női jégkorong-válogatott

Jégkorong
2026.07.14. 21:56

Seregély Míra: Tetszik az EV Zug projektje, szívesen leszek a része

Jégkorong
2026.07.07. 09:54

Az új idényben Svájcban bizonyítana Seregély Míra

Jégkorong
2026.06.03. 15:45

Jövőre Milánóban harcol az elitbe jutásért a női jégkorong-válogatott

Jégkorong
2026.05.29. 11:22

A magyar hokiválogatott szövetségi kapitánya szerint jó irányba tart a csapat

Jégkorong
2026.04.30. 17:02

Női hoki-vb: a norvégok legyőzésével ezüstérmes lett a magyar válogatott

Jégkorong
2026.04.18. 20:25