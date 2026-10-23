Nemzeti Sportrádió

Összekerült a két Fejér megyei csapat a jégkorong Magyar Kupában

2026.10.23. 12:04
Címkék
MAC Budapest Acélbikák FEHA19 BJA UNI Győr ETO HC UTE jégkorong DVTK Jegesmedvék jégkorong Magyar Kupa DEAC jégkorong
A Magyar Jégkorongszövetségben elkészítették a Magyar Kupa harmadik fordulójának párosítását, amelyben két Fejér megyei gárda, a FEHA19 és az Acélbikák egymás ellen játszik.

A mezőnynek tagja még az egyaránt a másodosztályban szereplő UNI Győr ETO és a MAC Budapest AHC. Előbbi az UTE, utóbbi a Budapest Jégkorong Akadémia vendége lesz. A negyedik mérkőzést a keleti országrészben a DVTK Jegesmedvék és a DEAC között rendezik.

A tervezett játéknap november 10., a párharcok egy mérkőzésen dőlnek el.

A szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a negyedik fordulóra előreláthatólag december 22-én kerül sor, akkor derül ki, hogy a jelenlegi mezőny melyik két együttese csatlakozik a címvédő FTC-Telekomhoz, illetve a szintén kiemelt Hydro Fehérvár AV19-hez.

Az Officium Magyar Kupa négyes döntőjét január 30-án és 31-én rendezik meg.

JÉGKORONG MAGYAR KUPA 
3. forduló
FEHA19–Acélbikák 
Budapest Jégkorong Akadémia HC–MAC Budapest AHC
UTE–UNI Győr ETO HC
DVTK Jegesmedvék–DEAC

 

MAC Budapest Acélbikák FEHA19 BJA UNI Győr ETO HC UTE jégkorong DVTK Jegesmedvék jégkorong Magyar Kupa DEAC jégkorong
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