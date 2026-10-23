Összekerült a két Fejér megyei csapat a jégkorong Magyar Kupában

A mezőnynek tagja még az egyaránt a másodosztályban szereplő UNI Győr ETO és a MAC Budapest AHC. Előbbi az UTE, utóbbi a Budapest Jégkorong Akadémia vendége lesz. A negyedik mérkőzést a keleti országrészben a DVTK Jegesmedvék és a DEAC között rendezik.
A tervezett játéknap november 10., a párharcok egy mérkőzésen dőlnek el.
A szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a negyedik fordulóra előreláthatólag december 22-én kerül sor, akkor derül ki, hogy a jelenlegi mezőny melyik két együttese csatlakozik a címvédő FTC-Telekomhoz, illetve a szintén kiemelt Hydro Fehérvár AV19-hez.
Az Officium Magyar Kupa négyes döntőjét január 30-án és 31-én rendezik meg.
JÉGKORONG MAGYAR KUPA
3. forduló
FEHA19–Acélbikák
Budapest Jégkorong Akadémia HC–MAC Budapest AHC
UTE–UNI Győr ETO HC
DVTK Jegesmedvék–DEAC