Összekerült a két Fejér megyei csapat a jégkorong Magyar Kupában

A mezőnynek tagja még az egyaránt a másodosztályban szereplő UNI Győr ETO és a MAC Budapest AHC. Előbbi az UTE, utóbbi a Budapest Jégkorong Akadémia vendége lesz. A negyedik mérkőzést a keleti országrészben a DVTK Jegesmedvék és a DEAC között rendezik.

A tervezett játéknap november 10., a párharcok egy mérkőzésen dőlnek el.

A szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a negyedik fordulóra előreláthatólag december 22-én kerül sor, akkor derül ki, hogy a jelenlegi mezőny melyik két együttese csatlakozik a címvédő FTC-Telekomhoz, illetve a szintén kiemelt Hydro Fehérvár AV19-hez.

Az Officium Magyar Kupa négyes döntőjét január 30-án és 31-én rendezik meg.

JÉGKORONG MAGYAR KUPA

3. forduló

FEHA19–Acélbikák

Budapest Jégkorong Akadémia HC–MAC Budapest AHC

UTE–UNI Győr ETO HC

DVTK Jegesmedvék–DEAC