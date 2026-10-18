Erste Liga: tízgólos meccsen nyert a címvédő Gyergyó

A nemzetközi kupában szereplő két Erste Liga-csapat, a Budapest Jégkorong Akadémia HC és a Corona Brasov hiányában ismét csak három mérkőzést rendeztek a magyar bázisú bajnokság aktuális játéknapján. Az újonc Háromszéki Ágyúsok a címvédő Gyergyói HK-t fogadta, és a két székelyföldi csapat összecsapása rendkívül közönségszórakoztató, tízgólos csatát hozott.

Hiába a rengeteg találat, mégis a gyergyóiak védelmét lehet kiemelni, az nyerte meg nekik a meccset. Na, nem elsősorban azért, mert olyan ellentmondást nem tűrően és hatékonyan védekezett, hanem mert ennek hiányát eredményes támadásokkal kompenzálta. Különösen termékeny volt Sárpátki Tamás, aki az előző idényben még csatárt játszott Gyergyóban, de már a nyáron arra készült, hogy végre teljesülnek vágyai, és a hátsó alakzatban kaphat szerepet. Ezúttal egy gólt ütött és két gólpasszt adott, de Imre Patrik és Fejes Nándor is hozzátették a magukét együttesük 6–4-es győzelméhez.

A másik két találkozón a DEAC fogadta a FEHA19-et, a DVTK pedig a Dunaújvárost. A debreceni szurkolóknak nem kellett a körmüket rágniuk izgalmukban, csapatuk már az első harmadban háromgólos előnybe került, végül 6–1-re nyert. A DVTK viszont ismét szenvedett a ligautolsó DAB ellen. Hiába játszott óriási mezőnyfölényben, a párharc szinte végig nyitott volt, a Jegesmedvék azonban ezúttal is legyűrte az Acélbikákat, 5–2-re győzött.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

HÁROMSZÉKI ÁGYÚSOK (romániai)–GYERGYÓI HK (romániai) 4–6 (2–4, 2–2, 0–0)

Kézdivásárhely, 285 néző. V: Bandi, Gergely (mindketten romániaiak), Chinde (román), Kacsó-Casiadi (romániai).

HÁROMSZÉK: László A. – Raszulov (1), Nagy T. / Antal E., Farkas T. / Szabó Zs., Horváth P. / Kernászt, Málnai – Görbea, Molnár Zs. (1), Kuljas 1 / Gecse O., Róth 1, Antal L. / Szőcs, Ilyés (2), ROBERT TIMARU 2 / Barkó, László H. Edző: Kertész Zoltán

GYERGYÓ: Rinne – IMRE (1), FEJES 1 (1) / Horváth A., SÁRPÁTKI 1 (2) / Molnár Á., János / Szabó T. – Ambrus G. 1, Császár (1), Bodó 1 / Orban, Tranca (1), Sándor-Székely / Ádám 1, Ravasz (2), Razvan Timaru / Csiszer 1 (1), Szilassy L., Salamon R. Edző: Szilassy Zoltán

Kapura lövések: 21–34. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 2/1.

DEBRECENI EAC–FEHA19 6–1 (3–0, 2–1, 1–0)

Debrecen, 400 néző. V: Belák, Tóth R., Dömötör, Kolláth.

DEAC: Antek – Mártonffy, Usztyinyenko (1) / Kiss D. (1), Bukor (1) / Haranghy 1, Szécsi / Jurkovics, Varga M. – Németh Z. 1 (1), SENFELD 3 (1), CULIGIN (4) / Ördög, Sztyepanov (2), Kulesov 1 / Tóth Róbert, Kovács Alex (1), Varga B. / Kovács Alpár, Görbe. Edző: Vaszjunyin Artyom

FEHA19: Csibi/Hegedüs – Sivrin, Bajkó / Dóczi Zs. (1), Deák / Bánhegyi, Szabó P. / Angyaláti – Magosi, Karó, Fehér (1) / Molnár Z., Alapi 1, Keceli-Mészáros / Pallós, Balasits, Erdőhelyi / Pallag-Bozsák, Dobai. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 30–43. Emberelőny-kihasználás: 6/3, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Azt kaptam ettől a mérkőzéstől, amire számítottam, azzal a különbséggel, hogy védekezésben ellustultunk. Ez most elég volt a győzelemhez, de erősebb ellenfelekkel szemben már sokkal dinamikusabb játékot kell nyújtanunk.

Tokaji Viktor: – Magunkat vertük meg az első hét percben. A második harmadban már feljavultunk, és onnantól kezdve egyenrangú partnerei voltunk a Debrecennek. A játék képe alapján túlzónak érzem az eredményt. Dolgozunk tovább, hogy végre olyan teljesítményt nyújtsunk hatvan percen keresztül, mint amilyen a második és harmadik harmadbeli volt.

DVTK JEGESMEDVÉK–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 5–2 (2–1, 1–1, 2–0)

Miskolc, 1030 néző. V: Dósa, Gebei, Szabó D., Farkas I.

DVTK: Praták – Szirányi (1), Kärmeniemi / Jeliszejev, Szabóki / Vokla (1), Szalay (1) / Czina – Trajcsik, GERADS 1 (1), Djumics (1) / Rétfalvi K. (1), K. Varga, Pineo 1 / Tóth Gergő, LÖVEI 2 (1), Czecze (1) / Trozsák, CSIKI 1, Tóth P. Edző: Láda Balázs

DAB: VÁRADI – Masinyec (1), Agafonov / Orosz D., Balázsi (1) / Szécsi, Bánki – Strenk O. (1), Mesterházy, ASZKAROV 2 / Csémi, Barabás, Vadócz / Taczman, Simic, Lévai / Jónás B. Edző: Aleksandrs Belavskis

Kapura lövések: 49–17. Emberelőny kihasználás: 4/0, ill. 0/0

MESTERMÉRLEG

Ritó László másodedző: – Óriási melót tettek a srácok a mérkőzésbe. Sok helyzetünk volt, ezek kihasználásával azonban hadilábon álltunk. Viszont kontrolláltuk a meccset, és nagyon örülünk a három pontnak.

Németh Péter másodedző: – Büszkék vagyunk arra, hogy a DVTK-t teljes erőbedobásra késztettük. Szinte végig meccsben maradtunk, és alakulhatott volna jobban is a hajrá.