Nemzeti Sportrádió

A Brassó és a Gyergyó is otthon nyert erdélyi riválisa ellen

2026.10.23. 20:06
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Címkék
jégkorong Gyergyói HK Corona Brasov Erste Liga
A listavezető Corona Brasov és a címvédő Gyergyói HK is házigazdaként győzött a jégkorong Estre Liga alapszakaszának pénteki játéknapján.

A gyergyószentmiklósiak az újonc Háromszéki Ágyúsok csapatát verték meg 5–2-re, a brassóiak pedig az SC Csíkszereda ellen nyertek 4–1-re.

A gyergyói Csiszér Ádám és a brassói Colby William McAuley két-két góllal járult hozzá csapata sikeréhez.

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
Gyergyói HK–Háromszéki Ágyúsok 5–2 (3–2, 1–0, 1–0)
Corona Brasov–SC Csíkszereda 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

 

 

 

jégkorong Gyergyói HK Corona Brasov Erste Liga
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