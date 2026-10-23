A Brassó és a Gyergyó is otthon nyert erdélyi riválisa ellen

A gyergyószentmiklósiak az újonc Háromszéki Ágyúsok csapatát verték meg 5–2-re, a brassóiak pedig az SC Csíkszereda ellen nyertek 4–1-re.

A gyergyói Csiszér Ádám és a brassói Colby William McAuley két-két góllal járult hozzá csapata sikeréhez.

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

Gyergyói HK–Háromszéki Ágyúsok 5–2 (3–2, 1–0, 1–0)

Corona Brasov–SC Csíkszereda 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)