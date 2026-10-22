Fehérváron is nyert a Debrecen – ezúttal szorosabb mérkőzést vívott a két csapat

Azt túlzás lenne állítani, hogy a két csapat kezdi megunni egymást, de egy biztos, pár napon belül másodszor csapott össze a FEHA19 és a DEAC. A két fél első randevúját Debrecenben a hajdúságiak nyerték, méghozzá elég magabiztosan, 6–1-re.

Ezúttal visszavágásra készültek a fehérvári fiatalok, és erre gyorsan esélyt is kaptak, hiszen szinte azonnal emberelőnybe került a hazai gárda, ám nem sikerült élni a lehetőséggel. Később a DEAC kettős emberelőnyben támadhatott, azonban ez is kimaradt, ám a vezetést pár perccel később egyenlő létszámban már megszerezték a vendégek, Jevgenyij Sztyepanov talált be a fehérvári kapuba. Az első húsz percben a debreceni gól ellenére több lehetősége volt a FEHA19-nek, a játék képe a középső húsz percre kiegyenlítődött.

A harmadban megadta az alaphangot egy kemény ütközés, amely után Magosi Bálint védte csapattársát, kisbüntetés lett a rutinos csatár „jutalma” érte. Kisebb jégfagyási problémát követően az utolsó felvonás elején emberelőnybe került a Fehérvár, de nem sikerült ezzel a lehetőséggel sem élnie. Az idő előre haladtával kénytelen volt egy lapra feltenni mindent Tokaji Viktor legénysége, levitte kapusát is, ám ez nem hozta meg a várt eredményt, sőt a DEAC Varga Balázs révén megszerezte második gólját is. A három pont vasárnap után ezúttal is a hajdúságiakhoz került, de a fiatal fehérvári gárda teljesítménye is bíztató lehet a jövő szempontjából a győzelem nélkül álló kék-fehéreknek.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

FEHA19–DEAC 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

MET Aréna, 273 néző. V: Németh M., Tímár, Kövesi, Sábián.

FEHA19: Csibi – Sivrin, Bajkó / DÓCZI Zs., Deák / Bánhegyi, Szabó P. / Angyaláti – Magosi, KARÓ, Fehér K. / Molnár Z., Alapi, Keceli-Mészáros / Schwartz, Balasits, Erdőhelyi / Pallag-Boldizsár, Pallós, Dobai. Edző: Tokaji Viktor

DEAC: ANTEK – Mártonffy, Usztyinyenko / Bukor, Kiss D. / Szécsi (1), Haranghy / Jurkovics – Németh Z., Senfeld, Culigin / Ördög (1), SZTYEPANOV 1, Kulesov / Tóth Richárd (1), Kovács Alex, VARGA B. 1 / Kovács Alpár, Lifsic, Görbe. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 23–26. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Tokaji Viktor: – Néha úgy érezhetjük, hogy az élet nem fair, és a befektetett energia nem térül meg. Ezúttal is mindent kitettünk a jégre, de úgy tűnik, még a tökéletesnél is tökéletesebb mérkőzést kell játszanunk ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Ennek a nagy támadópotenciállal rendelkező debreceni csapatnak gyakorlatilag teljesen semlegesítettük az emberelőnyös játékát, és öt az öt ellen is mindössze egy gólt tudtak szerezni. Ez azt mutatja, hogy a védekezésünk rendben volt. Ugyanakkor továbbra is komoly problémát jelent, hogy nem tudunk gólt lőni. Hiába dolgozunk ki minőségi helyzeteket, egyszerűen nem akar átmenni a korong a gólvonalon. Ez rendkívül frusztráló. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megérkezzen az áttörés, ezért a mai mérkőzésből a pozitívumokat kell magunkkal vinni. Ha ezt az energiaszintet és hozzáállást folyamatosan fenn tudjuk tartani, akkor az áttörés előbb-utóbb meg fog érkezni, ahogyan tavaly is megérkezett.

Vaszjunyin Artyom: – A védekező munkánkkal az első tíz percben nem voltam elégedett, utána viszont már igen. Látszott a csapaton a fáradtság, most ütközött ki igazán az elmúlt időszak terhelése. Nem jártak úgy a lábak, nem voltunk elég frissek, és koronggal is lassabban játszottunk a megszokottnál. A jég sem kedvezett a gyors hokinak, inkább lassú, kásás volt. Nehéz, szenvedős mérkőzés volt, de természetesen örülünk a megszerzett három pontnak.