Jégkorong: az ellenfele fejére ütő Erdőhelyi hárommeccses eltiltást kapott

A Fehérvár csütörtökön 2–0-ra kikapott a vendég Debrecentől, és az 58. percben a játékvezetők a videófelvétel alapján 5+20 perces végleges fegyelmi büntetéssel sújtották Erdőhelyi Istvánt fejre-nyakra irányuló támadásért.



A liga fegyelmi bizottsága is kielemezte a történteket, és közölte, Erdőhelyinek bőven lett volna ideje észrevenni, hogy Jurkovics Bence már nem birtokolja a korongot, és hogy védtelen helyzetben van. Ezt követően felfelé ugrott, elrugaszkodott a jégről, és közvetlen ütést mért Jurkovics fejére, a palánk védőüvegéhez préselve. A testület ezért Erdőhelyit három meccsre eltiltotta, csapatára pedig 800 eurós bírságot szabott ki.

JÉGKORONG ERSTE LIGA

FEHA19–DEAC 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

MET Aréna, 273 néző. V: Németh M., Tímár, Kövesi, Sábián.

FEHA19: Csibi – Sivrin, Bajkó / DÓCZI Zs., Deák / Bánhegyi, Szabó P. / Angyaláti – Magosi, KARÓ, Fehér K. / Molnár Z., Alapi, Keceli-Mészáros / Schwartz, Balasits, Erdőhelyi / Pallag-Boldizsár, Pallós, Dobai. Edző: Tokaji Viktor

DEAC: ANTEK – Mártonffy, Usztyinyenko / Bukor, Kiss D. / Szécsi (1), Haranghy / Jurkovics – Németh Z., Senfeld, Culigin / Ördög (1), SZTYEPANOV 1, Kulesov / Tóth Richárd (1), Kovács Alex, VARGA B. 1 / Kovács Alpár, Lifsic, Görbe. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 23–26. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Tokaji Viktor: – Néha úgy érezhetjük, hogy az élet nem fair, és a befektetett energia nem térül meg. Ezúttal is mindent kitettünk a jégre, de úgy tűnik, még a tökéletesnél is tökéletesebb mérkőzést kell játszanunk ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Ennek a nagy támadópotenciállal rendelkező debreceni csapatnak gyakorlatilag teljesen semlegesítettük az emberelőnyös játékát, és öt az öt ellen is mindössze egy gólt tudtak szerezni. Ez azt mutatja, hogy a védekezésünk rendben volt. Ugyanakkor továbbra is komoly problémát jelent, hogy nem tudunk gólt lőni. Hiába dolgozunk ki minőségi helyzeteket, egyszerűen nem akar átmenni a korong a gólvonalon. Ez rendkívül frusztráló. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megérkezzen az áttörés, ezért a mai mérkőzésből a pozitívumokat kell magunkkal vinni. Ha ezt az energiaszintet és hozzáállást folyamatosan fenn tudjuk tartani, akkor az áttörés előbb-utóbb meg fog érkezni, ahogyan tavaly is megérkezett.

Vaszjunyin Artyom: – A védekező munkánkkal az első tíz percben nem voltam elégedett, utána viszont már igen. Látszott a csapaton a fáradtság, most ütközött ki igazán az elmúlt időszak terhelése. Nem jártak úgy a lábak, nem voltunk elég frissek, és koronggal is lassabban játszottunk a megszokottnál. A jég sem kedvezett a gyors hokinak, inkább lassú, kásás volt. Nehéz, szenvedős meccs volt, de természetesen örülünk a megszerzett három pontnak.