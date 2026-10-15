2031-ben A-csoportos jégkorong-világbajnokságot rendezne Budapest

2027 TAVASZÁN immár sorozatban harmadik alkalommal szerepelhet a felnőtt férfi magyar válogatott az A-csoportos világbajnokságon. Az elmúlt években Majoross Gergely együttese évről évre történelmet ír, hiszen korábban még egyszer sem sikerült megőrizniük az elittagságát a mieinknek, tavasszal viszont már harmadszorra maradhat benn a gárda. Persze ez még messze van, de az út bíztató.

Ennek a folyamatnak egy újabb fontos állomásához érkezhet a magyar jégkorong. Csütörtökön a Magyar Jégkorongszövetség bejelentette, hogy a fővárossal együtt benyújtotta szándéknyilatkozatát a 2031-es A-csoportos világbajnokság rendezésére. Fontos leszögezni, ez még nem jelenti azt, hogy a végleges pályázatot is benyújtotta az MJSZ. Utóbbira 2027. január 11-ig van lehetőség, majd februárban a nemzetközi szövetség áttekinti a beérkezett anyagokat, márciusban és áprilisban a pályázók prezentálhatják terveiket, illetve az illetékesek akkor tarthatnak helyszínbejárásokat. A végső döntés tavasszal, az A-csoportos vb ideje alatt várható az IIHF éves kongresszusán, Düsseldorfban. A jelenlegi információk szerint vetélytársból sem lesz hiány, ugyanis Magyarország mellett Csehország és Nagy-Britannia is jelezte rendezési érdeklődését.

A most benyújtott szándéknyilatkozat nem új keletű ötlet, hiszen az elmúlt években több alkalommal is felmerült a rendezés kérdése, de végül a pályázat benyújtásáig nem jutott el a projekt. Ezúttal már javában zajlanak a megbeszélések a háttérben, a Magyar Jégkorongszövetség egyeztetett az állami sportirányítás és Budapest vezetésével is – mindkét fél nyitott a 2031-es világbajnokságra. A következő hetek-hónapok feladatai közé tartozik, hogy alaposan megvizsgálják a rendezés feltételeit és az együttműködés kereteit. 2027-ben a Magyar Jégkorongszövetség fennállásának századik évfordulóját ünnepli, a centenárium méltó állomása lenne a nagy álom megvalósulása: A-csoportos világbajnokság Budapesten.

„A magyar jégkorong fejlődésének kulcsa, hogy a nagy eredmények mögött következetes szakmai munka, együttműködés és erős közösség áll. A 2031-es világbajnokság megpályázása ennek az építkezésnek lehetne a következő állomása. A közeljövőben azt szeretnénk felmérni, milyen szakmai, szervezési és pénzügyi feltételekkel valósítható meg felelősen egy ilyen léptékű esemény. Olyan lehetőséget vizsgálunk, amelyért érdemes dolgozni, és amely hosszú távon a magyar jégkorong következő generációinak is előnyére válhat” – mondta a pályázat kapcsán dr. Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorongszövetség elnöke a mjsz.hu-n.

A pályázat terveiről annyit már lehet tudni, hogy elsősorban a meglévő infrastruktúrára, valamint a magyar főváros nemzetközi sportesemények kapcsán szerzett tapasztalataira építene. A 2031-es világbajnokság két fő helyszíne az MVM Dome, valamint a Papp László Budapest Sportaréna lenne, előbbi 18 500, utóbbi 10 215 nézőt tud befogadni jégkorongmérkőzésen. A két sportcsarnokot mindössze néhány villamosmegálló választja el egymástól, így a közösségi tömegközlekedés is remekül illene a kompakt pályázati tervekhez. Két edzéshelyszínnel készülnek a rendezők, a Tüskecsarnokban, valamint a Vasas Jégcentrumban készülhetnének a sportág legjobb válogatottjai – köztük a magyar csapat is. A pályázati anyag kiemeli, „megfelelő előkészítéssel és hatékony szervezéssel a férfi felnőtt elit-világbajnokság pozitív pénzügyi eredményt hozhat, akár jelentős többlettel is.” A jelenlegi tervek szerint a 2031-es világbajnokságot május 9. és 25. között rendeznék meg.