Férfi jégkorong NEK: kilenc fehérvári játékos a magyar keretben

A magyar szövetség honlapjának csütörtöki híradása szerint az ugyancsak az osztrák ligában érdekelt Ferencváros ezúttal hét hokist ad a nemzeti csapatnak, amely november 5-én Szlovéniával, 6-án a világbajnoki bronzérmes Norvégiával, 7-én pedig a házigazda – februárban olimpiai résztvevő – Franciaországgal találkozik Amiens-ben.

„Ez a torna a jelen és a vb-felkészülés szempontjából is fontos, ám természetesen vannak faktorok, amiket figyelembe kellett vennünk” – mondta Majoross.

Példaként említette, hogy a juniorkorú játékosok az U20-as válogatottal maradnak, hogy minél jobban összeálljanak a decemberi, hazai világbajnokságra. Vannak olyan légiósok, akiknek nem szünetel a bajnoksága, és vannak olyanok is, akik nagy terhelést kapnak, ezért hasznosabb, ha ezúttal pihennek. Nem térhetnek most haza a tengerentúli és angliai légiósok, jobbára az északiak sem, és akad egy-két sérült is, az idősebb játékosok esetében pedig eloszlik, hogy az idénybeli három NEK-torna közül kit, melyikre hívnak be.

„A két ICEHL-klubnál pedig súlyozunk a behívottakkal annak érdekében, hogy tartalékot képezzünk a decemberi Sárközy Tamás Emléktornára” – magyarázta.

A kerettagok november 3-án, kedden találkoznak majd a Tüskecsarnokban, szerdán indulnak Franciaországba, ahol csütörtökön már mérkőzés vár rájuk.

A magyar válogatott kerete

Kapusok (3): Farkas Roland (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nagy Kristóf (Ferencváros), Vay Ádám (Fredrikshavn White Hawks – Dánia)

Hátvédek (9): Falus Ádám (Hydro Fehérvár AV19), Farkas Olivér (Ferencváros), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Horváth Alex (Gyergyói HK), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (Ferencváros), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Tornyai Gábor (Újpest)

Csatárok (16): Ambrus Gergő (Gyergyói HK), Dobos Bendegúz (Ferencváros), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Farkas László (Hydro Fehérvár AV19), Fehér Kolos (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc (Ferencváros), Mihalik András (Ferencváros), Mihalik Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Molnár Bálint (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Péter Donát (Eisbären Regensburg, német), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Schlekmann Márk (Ferencváros), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19)

Nemzetek Európai Kupája, B csoport, első torna (Amiens)

November 5., csütörtök

16.00: Magyarország-Szlovénia

November 6., péntek

16.00: Magyarország-Norvégia

November 7., szombat

19.00: Magyarország-Franciaország