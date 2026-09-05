Több évre marad a névadó szponzor a magyar központú hokiligában

Még jobban nyitni a közösség felé. Ez a kijelentés a mai világban talán még jobban igaz, hiszen ha egy terméket, egy brandet valaki népszerűsíteni szeretne, azt közelebb kell hozni az emberekhez, a vásárlókhoz. A magyar jégkorong, valamint az Erste Liga is egyre jobban fejlődő brand, amelyet a honi szövetség ezúttal Budapesten népszerűsített. Szeptember 5-én, kihasználva a lezárást, a Lánchíd pesti hídfőjénél, az id. Antall József rakpartra kiköltözött a Magyar Jégkorongszövetség, egész szombaton több programmal várják az érdeklődőket.

A bemutatók mellett délelőtt megtartották az Erste Liga idénynyitó eseményét, ezt követően a szereplők szintén csatlakoztak a rakpartra kihelyezett „hokibázishoz”. Az időjárás nem vette kegyeibe a honi jégkorong vezetőit, valamint a sajtó és a média munkatársait, ugyanis a sajtótájékoztató kezdetét megerősödő szél, valamint csepegő eső fogadta, de az impozáns környezet kárpótolta a résztvevőket.

Az eseményt az MJSZ elnökének, Kolbenheyer Zsuzsannának a beszéde nyitotta meg, aki az előző idény fontosabb mérföldköveit, valamint az új évad nagyobb tornáit emelte ki, hozzátéve, hogy a szeptember 10-én sorra kerülő Szuperkupa-mérkőzésre néhány nap alatt elfogyott minden jegy, így az FTC-Telekom és a BJA HC telt ház előtt csaphat össze a Tüskecsarnokban. Továbbá kiderült, hogy már gőzerővel készülnek 2027-re is, amikor a Magyar Jégkorongszövetség a fennállása 100. évfordulóját ünnepli majd, ezzel kapcsolatban további bejelentések várhatóak a következő hónapokban. A szövetség, valamint a főváros még szorosabbra fűzi viszonyát a közeljövőben, ez a szombatihoz hasonló programokban is megmutatkozik. Ezt megerősítette Keszthelyi Dorottya, a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke is; a két vezető hangsúlyozta, szeretnék, hogy a Városligetben – valamilyen formában – minél többször lehessen találkozni a jégkoronggal.

Idősebb Kovács Csaba, az MJSZ szakmai alelnöke ismertette az új idénnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat; a cél, hogy a mostani évadtól az Erste Ligához csatlakozó Háromszéki Ágyúsokat további csapatok is kövessék a közeljövőben. Bár a légiósok számát ötre csökkentették, Kovács szerint az igazolásokat elnézve nem csökken majd a bajnokság színvonala, sőt, kiemelte, hogy jó néhány játékos tudott feljebb lépni akár az ICEHL, akár más külföldi bajnokságok irányába. Az Erste Liga alapszakaszát követően a magyar bajnokság küzdelmeit tartják meg ezúttal is.

Kenesei Balázs, az Erste Bank Vállalati Speciális Termékek Értékesítés terület vezetője szolgált az esemény legfontosabb bejelentésével: a magyar központú hokiliga, valamint az eddigi névadó szponzor az idény végén lejáró szerződést újabb 2+1 évre megújította, így továbbra is Erste Liga lesz a bajnokság hivatalos megnevezése.

„Ez már a tizedik közös idényünk, és büszkék vagyunk az elmúlt időszak eredményeire. Nagy örömmel jelentjük be, hogy az Erste és a Magyar Jégkorongszövetség újabb kettő plusz egy évvel meghosszabbítja a liga támogatásáról szóló együttműködését. Az elmúlt években közösen dolgoztunk azért, hogy a magyar bázisú bajnokság és ezáltal az egész hazai jégkorong egyre erősebb és sikeresebb legyen, és ezt a munkát továbbra is elkötelezetten folytatjuk. Hiszünk abban, hogy egy stabil, versenyképes és színvonalas liga a sportág teljes fejlődésének egyik legfontosabb alapja, ebből a válogatottak is csak profitálhatnak” – mondta a sajtótájékoztatón Kenesei Balázs.

Az MJSZ a szurkolói igényeket is próbálja figyelemmel kísérni, ezt szem előtt tartva ki is kérte a véleményüket – kérdőívre több mint 1000 válasz érkezett.

„Minél jobban szeretnénk erősíteni a magyar jégkorong reklámértékét, minél több emberhez szeretnénk eljutni. Megkérdeztük a szurkolóink véleményét, mire lenne szükségük, a kommunikációs és a marketing csapatunk el is kezdte feldolgozni a kapott válaszokat, amelyeket ezúton is szeretnénk megköszönni. Hálásak vagyunk, hogy ennyien segítették a munkánkat. Ez nem egyszeri alkalom volt, folyamatosan szeretnénk nyomon követni a változtatások hatását a szurkolók visszaigazolásának segítségével” – mondta a Nemzeti Sportnak a Magyar Jégkorongszövetség főtitkára, Szabó József Bence.