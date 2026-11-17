Az incidens összefüggésben áll azzal a döntéssel, amelynek értelmében a szövetség kizárta Oroszországot a december 26-án kezdődő junior világbajnokságról. A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) jogerős döntése értelmében az orosz csapatot vissza kellett volna venni a vb mezőnyébe, azonban a kanadai kormány az ukrajnai háború miatt nem adott vízumot neki.

A kanadai hírügynökség (Canadian Press) beszámolója szerint az oldalon orosz játékosok képe jelent meg egy olyan üzenet kíséretében, amely azzal vádolta az IIHF-et, hogy kitiltott egy olyan csapatot, amelyet az ellenfelei nem voltak képesek legyőzni, mondván félnek kiállni ellene.

A nap folyamán a honlapon már az „átmenetileg nem érhető el” szöveg olvasható.

Az Orosz Jégkorongszövetség elítélte az esetet – amelyet hackertámadásnak nevezett –, hozzátéve: „az orosz jégkorongozók érdekeinek védelmét, valamint a nemzetközi versenyeken való részvételhez fűződő joguk helyreállítását kizárólag jogi eszközökkel szabad érvényesíteni.”

Az IIHF azért van nehéz helyzetben, mert ha nem teljesíti a CAS ítéletét, akkor a sportág olimpiai jövője kerül veszélybe, míg ha a döntés alapján visszahelyezi a vb-mezőnybe az oroszokat, akkor több ország nem hajlandó kiállni ellenük, ráadásul több szponzor is megvonhatja a támogatását.

A jogerős CAS-ítélet után az oroszok azt kérik, hogy vegyék el a vb rendezési jogát azoktól az országoktól, amelyek nem járulnak hozzá a szereplésükhöz, és a jövőben se adhassanak otthont nemzetközi sporteseményeknek.