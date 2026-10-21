„Sok előnye van a mi pályázatunknak is” – Kolbenheyer Zsuzsanna a jégkorong-vb megrendezéséről

Kolbenheyer Zsuzsanna a Nemzeti Sportrádióban elmondta, hogy az érdeklődési szakasz már lezárult, így biztos, hogy maximum három ország adhatja be a pályázatát: azaz Magyarország, Csehország és Nagy-Britannia.

A szövetség elnöke kiemelte, hogy még az út elején járunk: „A pályázat januárban válna valóra, addig ez csak egy szándék” – szögezte le a műsorban, hozzátéve, hogy ha minden támogatást megkapnak, akkor tudnak belevágni a rendezésbe.

„Mind a két pályázatnak vannak előnyei és hátrányai – mondta a csehekéről és a britekéről Kolbenheyer Zsuzsanna, aki szerint azonban a magyar pályázatnak is számos előnye van. – Az új piacok felé nyitás azért szempont hosszú távon, mert új nézőket, szurkolókat, támogatókat lehet bevinni egy sportágba. Hogy milyenek az esélyeink, azt majd meglátjuk, amikor a szavazásra kerül sor, de azt gondolom, hogy sok előnye van a mi pályázatunknak is.”