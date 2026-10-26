Nemzeti Sportrádió

Elképzelhető, hogy lesz magyar szurkolói szektor a hoki-vb-n

2026.10.26. 18:43
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A magyar válogatott buzdításával eddig sem volt probléma az elitvb-ken (Fotó: Nemzeti Sport)
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Lehetőség nyílhat külön magyar szurkolói szektor kialakítására a májusi férfi jégkorong-világbajnokságon, Düsseldorfban.

A magyar szövetség (MJSZ) hétfőn jelentette be, hogy a német szervezők tájékoztatása szerint előzetesen fel kell mérni a valós jegyigényléseket, az MJSZ ezt egy kérdőív formájában teszi meg.

A vb-szervezők terve, hogy minden mérkőzésen az aktuálisan játszó két válogatott számára külön-külön szurkolói szektort alakítsanak ki, szektoronként 350 jeggyel. A két szektort a nézőtér ellentétes végein alakítanák ki, amolyan hazai–vendég felosztásban. A szektorok kialakításához pontosan látni kell, hogy melyik mérkőzésre hány magyar szurkoló utazna ki. Ha a tervek megvalósulnak, a magyarok már az általános, februárban induló és egy-egy mérkőzésre szóló jegyértékesítés előtt hozzájuthatnának a szurkolói szektorokba szóló belépőkhöz.

A sorozatban harmadik elit vb-jére készülő magyar csapat Düsseldorfban május 15-én 20.20-kor az olimpiai ezüstérmes, legutóbb vb-negyedik Kanadával mérkőzik, másnap 16.20-kor Dánia következik. Május 18-án Szlovákia, 19-én Csehország lesz az ellenfél egyaránt 20.20 órakor. Majoross Gergely szövetségi kapitány alakulata május 21-én 20.20-kor az olimpiai bajnok Egyesült Államok, 23-án 16.20-kor az idei vb-n bronzérmes Norvégia, 24-én ugyancsak 16.20-kor a feljutó Kazahsztán csapatával találkozik. A nyolcas utolsó helyezettje kiesik, és 2028-ban a divízió I/A-ban szerepel, míg a legjobb négy a negyeddöntőbe jut.

 

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