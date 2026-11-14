Jégkorong-vb: Thomas Bach támogatja az oroszok részvételét

„Az álláspontom egyértelmű, és mindig is az volt: nem múlhat államokon vagy kormányokon az, hogy ki, mikor, hogyan, hol és miért vehet részt sportversenyeken” – nyilatkozta Bach a Sport1 német csatornának.

A 72 éves Bach azzal indokolta álláspontját, hogy meg kell őrizni a sport autonómiáját és semlegességét, és szerinte a sportteljesítmény számít, nem pedig a politikai beállítottság. Kritikusai szerint Bach azért támogatja az oroszok részvételét, mert szoros viszonyt ápolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a NOB-elnöksége (2013-2025) idején.

A májusi németországi férfi elit vb-n – ahol a magyarok is érdekeltek – az oroszok már játszhatnának a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) két héttel ezelőtti döntése alapján. Csakhogy óriási a nemzetközi felháborodás, több szövetség – a svéd, a finn, a cseh, a dán, a svájci, a norvég, az ukrán és a lett – sem kíván pályára lépni az oroszok ellen, mivel továbbra is tart az ukrajnai háború.

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) nehéz helyzetben van, hiszen ha nem teljesíti a CAS döntését, akkor veszélybe kerül a sportág olimpiai jövője, ha pedig visszaengedi az oroszokat, akkor a többi csapat nem állna ki ellene, ráadásul több kiemelt szponzor is kiszállna.

Az első torna, amelyen az oroszoknak szerepelniük kellene, a december 26-i férfi junior vb, de a kanadai kormány hivatalosan jelezte, hogy nem ad vízumot az oroszoknak, akik erre válaszul a torna áthelyezését vagy törlését kérik az IIHF-től.

A nemzetközi szövetség vizsgálja annak lehetőségét, hogy felülvizsgálatot kérjen a Sportdöntőbíróságtól, mivel a gyanú szerint az oroszok visszavételét támogató háromtagú testületből ketten rendelkeznek oroszországi üzleti kapcsolattal. A másik, amit vizsgál az IIHF, hogy az oroszok által megszállt ukrajnai területekről származó csapatok játszanak vagy játszottak-e az orosz bajnokság bármelyik osztályában. Ha igen, akkor az az ukrán szövetség szuverenitásának megsértését jelentené, ami újabb jogalapot szolgáltatna az oroszok eltiltására.