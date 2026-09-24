Erste Liga: nem lassít az újonc

A BRASSÓ ELLENI SIKER után szinte kötelezőnek tűnt a Háromszéki Ágyúsoknak hazai jégen megverni a Dunaújvárosi Acélbikákat, de az újonctól ilyesmit elvárni azért még korai. Ennek ellenére teljesen magabiztosan, nagy különbséggel múlta felül riválisát Róth Zoltán és Gecse Olivér vezérletével az erdélyi csapat, 7–1-es „gálameccsen” győzött saját szurkolói előtt. Az Ágyúsok pénteken újra mérkőzést játszik, akkor az Újpest lesz az ellenfele Kézdivásárhelyen.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

Háromszéki Ágyúsok–Dunaújvárosi Acélbikák 7–1 (2–0, 3–1, 2–0)

Kézdivásárhely, 286 néző. V: Belák, Bandi (romániai), Kövesi, Borsos (romániai).

HÁROMSZÉK: ARANY – Szabó Zs., Horváth P. / ANTAL E., FARKAS T. (1) / Raszulov, Nagy T. / Kernászt – Molnár Z., Molnár Zs., Timaru 1 / GECSE O. 1 (4), RÓTH 3 (1), ANTAL L. (2) / Kulyash 1, Ilyés, Bíró O. (1) / Kertész Á., László, Szőcs 1. Edző: Kertész Zoltán

DAB: Szücs (Bejó) – Simonchyk, Masinec / Orosz, Balázsi 1 / Lévai, Fazekas – Aszkarov, Saroka, Strenk O. / Vadócz, Barabás, Csémi (1) / Mesterházy, Dávid, Bánki / Jónás, Szécsi, Taczman. Edző: Aleksandrs Belavskis

Kapura lövések: 40–19. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 6/1

MESTERMÉRLEG

Kertész Zoltán: – Nem volt sok információnk a Dunaújvárosról, hiszen még nem játszottunk magyarországi csapattal az Erste Ligában, de azt láttuk, milyen eredményt ért el a BJA HC ellen, így ennek megfelelően vártuk a meccset. Örülök, hogy sikerült megfelelően felkészülni, s jó mérkőzést játszani.

Aleksandrs Belavskis: – Sokkal jobb volt a hazai csapat. Sem mentálisan, sem korcsolyázásban nem vettük fel a versenyt. Nyomás alatt tartottak, gyorsan játszottak, nem férhetett kétség ahhoz, melyik együttes nyer. Ennél sokkal jobb játékra van szükség tőlünk.

Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1) – hosszabbítás után

Gyergyóremete, 1053 néző. V: Németh M., André (romániai), Varjú, Bíró M. (romániai).

GYERGYÓ: CSALA – Imre, Fejes / Horváth A., Sárpátki / Sándor, Szabó T. / János – Orban (1), Császár 1, Bodó (1) / Ambrus G., Tranca, Szigeti / Sándor-Székely, Ravasz, Ádám / Salamon R., Csiszer, Simon. Edző: Szilassy Zoltán

DVTK: TÓTH K. – Szirányi, KÄRMANIEMI 1 / Szalay, Szabóki / Czina, Delmas – TRAJCSIK , GERADS (1), DJUMICS 1 / Lövei, Kinloch, Trozsák / Rétfalvi (1), Csiki, Tóth P. / Spisák, Czecze. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 23–24. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Szilassy Zoltán: – Rosszul bántunk a koronggal és rengeteg lagymatag lövésünk volt, amiből simán lefordult az ellenfél. A pálya olyan részein próbáltunk meg finomkodni, kockázatos cseleket és passzokat végrehajtani, ahol ennek nincs helye. Ezekben mindenképpen javulnunk kell.

Láda Balázs: – Nagyon izgalmas meccsen nyertünk megérdemelten. Harmadról harmadra jobbak voltunk, különösen a korong nélküli játékunk tetszett, és az, hogy mennyire fegyelmezettek voltunk. Öröm ilyen góllal nyerni a hosszabbításban.

SC Csíkszereda–Újpesti TE 5–2 (0–1, 3–1, 2–0)

Csíkszereda, 1293 néző. V: Kész, Filip (román), Majoros, Chinde (román).

CSÍKSZEREDA: MELNYICSUK – Salló, Kristó (1) / Kovács E., Láday (1) / Szekeres, SALAMON Z. (1) / Burján – PÉTER (1), Lehtimäki 1 (2), BECZE 1 (1) / Fodor Cs. (1), GALOHA 2 (1), Väyrynen 1 (1) / Silló, Rokaly N., Bíró / Mic, Ágoston, Márton. Edző: Staffan Lundh

UTE: Rajna – Pokornyi, Franyó / Bogesics, Szathmáry (1) / Tornyai, Rósa / Osztoics – Vasko, Szabó Rácz, ZITNY 1 (1) / Csányi 1, Sokay (1), Valtonen / Kovács S., Lehtonen, Brehel / Mester, Cseh, Lőczi. Edző: Anatolij Bogdanov

Kapura lövések: 33–26. Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 2/2.

MESTERMÉRLEG

Staffan Lundh: – Igyekeztünk elemezni az újpesti tizenegy négyes vereséget, mert edzőségem alatt olyat még nem láttam. Túl sok lehetőséget hagytunk az ellenfélnek a gólszerzésre, most arra törekedtünk, hogy ezt elkerüljük. Mind a négy sorunk keményen dolgozott, és előrelépett az előző meccshez képest.

Anatolij Bogdanov: – Megérdemelten nyert az ellenfél, felkészült, teljesen más meccs volt, mint a budapesti. Voltak helyzeteink, de nem tudtuk kihasználni őket. A Csíkszeredának világos terve volt a meccsre, és az összes játékosa fegyelmezetten hajtotta végre a feladatát.

Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

Tüskecsarnok, 336 néző. V: Máhr-Stumpf, Tóth R., Kovács P., Lánczos.

BJA HC: Farkas R. – Szivák, Boros / Szabó B. (1), Pozsgai / Seregély Máté, Karjaleinen – Nádor, Keresztes, Zapernick (1) / Szabó D., Nagy G. 1, Nagy Krisztián / Zimányi, Keresztes, Percic / Kiss Cs., Weidemann, Bóna. Edző: Kangyal Balázs

BRASSÓ: ADORJÁN – Haaranen, Wardley / Mesikämmen (1), O. Williams (1) / Boriszenko, Bors / Gecse H. – MCAULEY (1), WELSH 1, D. LEVIN 2 / Valchar, Részegh T., Van Vormer / Rokaly-Boldizsár, Rokaly Sz., A. Vasile / Máthé, R. Vasile, Kovács Előd. Edző: Strenk Hunor

Kapura lövések: 33–34. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 2/0