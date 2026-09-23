Nemzeti Sportrádió

ERSTE LIGA, ADATBANK, 2026–2027

H. Á.H. Á.
2026.09.23. 12:21
null
Címkék
jégkorong adatbank Erste Liga menetrend
A magyar bázisú nemzetközi jégkorongbajnokság alapszakaszának és rájátszásának menetrendje, eredményei, állása.

A lebonyolítás hasonló lesz az előző évadhoz, de ezúttal – a Háromszéki Ágyúsok érkezésével – ismét tíz csapat szerepel a bajnokságban. Az alapszakaszban mindegyik csapat 36 mérkőzést játszik, minden ellenféllel kétszer hazai, kétszer idegen környezetben február 7-ig. 

A magyar bajnoki helyezések – változatlanul – külön rájátszásban dőlnek el. A magyar csapatok egymás ellen elért eredményei alapján kialakuló tabella alapján az első negy helyezett rájátszásban dönti el a magyar bajnoki címet. A párharcok az egyik fél harmadik győzelméig tartanak. 

Az Erste Liga rájátszásába az alapszakasz első nyolc helyezettje jut, és a párharcok kivétel nélkül az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.

AZ ERSTE LIGA ALAPSZAKASZA

2026
Szeptember 18.
UTE–Gyergyói HK 4–1 
DEAC–SC Csíkszereda 4–2
FEHA19–DVTK Jegesmedvék 4–5 
Corona Brasov–Háromszéki Ágyúsok 3–4 – hosszabbításban

Szeptember 20.
FEHA19–Gyergyói HK 2–5 
UTE–SC Csíkszereda 11–4 
BJA HC–Dunaújvárosi Acélbikák 2–1 – szétlövéssel

Szeptember 24.
Háromszéki Ágyúsok–Dunaújvárosi Acélbikák
Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék
SC Csíkszereda–UTE 
BJA HC–Corona Brasov

Szeptember 25.
Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák  
SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék 
Háromszéki Ágyúsok–UTE
FEHA19–Corona Brasov
DEAC–BJA HC 

Szeptember 27
SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák 
FEHA19–BJA HC
Háromszéki Ágyúsok–DVTK Jegesmedvék 
Gyergyói HK–UTE 
DEAC–Corona Brasov 

Október 2.
DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák
UTE–DVTK Jegesmedvék 
BJA HC–FEHA19
Háromszéki Ágyúsok–Corona Brasov 
Gyergyói HK–SC Csíkszereda  

Október 4. DVTK Jegesmedvék–DEAC
FEHA19–UTE
Dunaújvárosi Acélbikák–BJA HC 
Corona Brasov–Gyergyói HK 

Október 8.
Corona Brasov–BJA HC
Gyergyói HK–FEHA19 
SC Csíkszereda–DEAC

Október 9.
SC Csíkszereda–BJA HC 
Corona Brasov–FEHA19 
Gyergyói HK–DEAC
Dunaújvárosi Acélbikák–Háromszéki Ágyúsok
DVTK Jegesmedvék–UTE 

Október 11.
Gyergyói HK–BJA HC 
SC Csíkszereda–FEHA19
Corona Brasov–DEAC 
DVTK Jegesmedvék–Háromszéki Ágyúsok 
UTE–Dunaújvárosi Acélbikák 

Október 16.
SC Csíkszereda–Háromszéki Ágyúsok
Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék 
DEAC–UTE

Október 18. 
Háromszéki Ágyúsok–Gyergyói HK 
DEAC–FEHA19 
DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák 

Október 22. 
FEHA19–DEAC 

Október 23.
Gyergyói HK–Háromszéki Ágyúsok 
Corona Brasov–SC Csíkszereda

Október 24.
Dunaújvárosi Acélbikák–BJA HC 
DVTK Jegesmedvék–FEHA19 

Október 25.
BJA HC–DVTK Jegesmedvék 
Dunaújvárosi Acélbikák–UTE 
Gyergyói HK–Corona Brasov 
Háromszéki Ágyúsok–SC Csíkszereda

Október 29.
DEAC–Gyergyói HK
Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda 
BJA HC–FEHA19 

Október 30.
DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK
DEAC–Corona Brasov
BJA HC–SC Csíkszereda 
UTE–Háromszéki Ágyúsok 

November 1.
BJA HC––Gyergyói HK
DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov 
UTE–SC Csíkszereda 
DEAC–Háromszéki Ágyúsok 
FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák

November 13.
DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák
UTE–BJA HC 
DVTK Jegesmedvék–FEHA19 
SC Csíkszereda–Corona Brasov

November 15.
BJA HC–DEAC 
Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék 
FEHA19–UTE
Corona Brasov–Gyergyói HK 
SC Csíkszereda–Háromszéki Ágyúsok

November 20.
Corona Brasov–FEHA19 
Háromszéki Ágyúsok–Dunaújvárosi Acélbikák
DVTK Jegesmedvék–BJA HC
UTE–DEAC

November 22.
Háromszéki Ágyúsok–FEHA19 
Corona Brasov–Dunaújvárosi Acélbikák
DEAC–DVTK Jegesmedvék 
BJA HC–UTE 
Gyergyói HK–SC Csíkszereda  

November 26.
BJA HC–SC Csíkszereda 
UTE–Gyergyói HK 
Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19

November 27.
FEHA19–SC Csíkszereda
BJA HC–Gyergyói HK
Háromszéki Ágyúsok–DEAC 
Corona Brasov–DVTK Jegesmedvék 

November 29.
Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda 
FEHA19–Gyergyói HK 
Corona Brasov–DEAC 
Háromszéki Ágyúsok–DVTK Jegesmedvék 

December 3.
BJA HC–Corona Brasov
DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák 

December 4.
Dunaújvárosi Acélbikák–Háromszéki Ágyúsok
UTE–Corona Brasov
BJA HC–DEAC 
SC Csíkszereda––Gyergyói HK

December 6.
DVTK Jegesmedvék–Háromszéki Ágyúsok
DEAC–UTE

December 17.
Gyergyói HK–BJA HC
SC Csíkszereda–FEHA19
Háromszéki Ágyúsok–DEAC 
DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov 

December 18.
SC Csíkszereda–BJA HC 
Háromszéki Ágyúsok–FEHA19 
Gyergyói HK–DEAC
Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov
UTE–DVTK Jegesmedvék 

December 20.
Háromszéki Ágyúsok–BJA HC
Gyergyói HK–FEHA19 
SC Csíkszereda–DEAC
UTE–Corona Brasov

December 26.
Corona Brasov–SC Csíkszereda
Gyergyói HK–Háromszéki Ágyúsok 
FEHA19–DVTK Jegesmedvék
DEAC–BJA HC 
Dunaújvárosi Acélbikák–UTE 

December 28.
Háromszéki Ágyúsok–SC Csíkszereda
Gyergyói HK–Corona Brasov 
BJA HC–Dunaújvárosi Acélbikák 
UTE–FEHA19
DVTK Jegesmedvék–DEAC

December 30.
SC Csíkszereda––Gyergyói HK
Corona Brasov–Háromszéki Ágyúsok 
DVTK Jegesmedvék–UTE 
FEHA19–BJA HC 
Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC

2027
Január 2.
FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák
BJA HC–DVTK Jegesmedvék 
UTE–DEAC
SC Csíkszereda–Corona Brasov
Háromszéki Ágyúsok–Gyergyói HK 

Január 7.
Corona Brasov–Dunaújvárosi Acélbikák
Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék
SC Csíkszereda–UTE 
DEAC–Háromszéki Ágyúsok 

Január 8.
SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák 
Corona Brasov–DVTK Jegesmedvék 
Gyergyói HK–UTE 
FEHA19–Háromszéki Ágyúsok 

Január 10.
Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák  
SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék 
Corona Brasov–UTE
BJA HC–Háromszéki Ágyúsok

Január 15.
DVTK Jegesmedvék–BJA HC
UTE–Dunaújvárosi Acélbikák 
Háromszéki Ágyúsok–Corona Brasov 

Január 16.
FEHA19–DEAC 

Január 17.
DEAC–DVTK Jegesmedvék 
BJA HC–UTE 
Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19

Január 21.
UTE–FEHA19
BJA HC–Háromszéki Ágyúsok

Január 22.
Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK
DEAC–SC Csíkszereda
UTE–Háromszéki Ágyúsok 
FEHA19–Corona Brasov 

Január 24.
DEAC–Gyergyói HK
DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda 
FEHA19–Háromszéki Ágyúsok 
Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov
UTE–BJA HC 

Február 5.
FEHA19–SC Csíkszereda
DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK
Corona Brasov–UTE
Háromszéki Ágyúsok–BJA HC
Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC

Február 7.
DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda 
Dunaújvárosi Acélbikák––Gyergyói HK
Háromszéki Ágyúsok–UTE 
Corona Brasov–BJA HC
DEAC–FEHA19 

jégkorong adatbank Erste Liga menetrend
Legfrissebb hírek

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ADATBANK, 2026–2027

Vízilabda
23 perce

Bécsben feledtetheti a Ljubljana elleni vereséget a Volán

Jégkorong
5 órája

Berúgta az Erste Liga ajtaját az újonc

Jégkorong
Tegnap, 12:47

Erste Liga: 15 gólos meccset nyert meg az Újpest

Jégkorong
2026.09.20. 20:36

Erdély Csanád: Le a kalappal mindenki előtt, a végére már nagyon rövid lett a padunk

Jégkorong
2026.09.19. 08:07

Az újonc Háromszéki Ágyúsok és a DVTK is győzelemmel rajtolt az Erste Ligában, kikapott a címvédő Gyergyó

Jégkorong
2026.09.18. 20:38

Jégkorong: meccsdömpinggel kezdődik mindkét sorozat

Jégkorong
2026.09.18. 14:23

A magyar hoki érdeke – Kapolcsi-Szabó Bence jegyzete

Jégkorong
2026.09.18. 00:07