ERSTE LIGA, ADATBANK, 2026–2027

A lebonyolítás hasonló lesz az előző évadhoz, de ezúttal – a Háromszéki Ágyúsok érkezésével – ismét tíz csapat szerepel a bajnokságban. Az alapszakaszban mindegyik csapat 36 mérkőzést játszik, minden ellenféllel kétszer hazai, kétszer idegen környezetben február 7-ig.

A magyar bajnoki helyezések – változatlanul – külön rájátszásban dőlnek el. A magyar csapatok egymás ellen elért eredményei alapján kialakuló tabella alapján az első negy helyezett rájátszásban dönti el a magyar bajnoki címet. A párharcok az egyik fél harmadik győzelméig tartanak.

Az Erste Liga rájátszásába az alapszakasz első nyolc helyezettje jut, és a párharcok kivétel nélkül az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.

AZ ERSTE LIGA ALAPSZAKASZA

2026

Szeptember 18.

UTE–Gyergyói HK 4–1

DEAC–SC Csíkszereda 4–2

FEHA19–DVTK Jegesmedvék 4–5

Corona Brasov–Háromszéki Ágyúsok 3–4 – hosszabbításban

Szeptember 20.

FEHA19–Gyergyói HK 2–5

UTE–SC Csíkszereda 11–4

BJA HC–Dunaújvárosi Acélbikák 2–1 – szétlövéssel

Szeptember 24.

Háromszéki Ágyúsok–Dunaújvárosi Acélbikák

Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék

SC Csíkszereda–UTE

BJA HC–Corona Brasov

Szeptember 25.

Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák

SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék

Háromszéki Ágyúsok–UTE

FEHA19–Corona Brasov

DEAC–BJA HC

Szeptember 27.

SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák

FEHA19–BJA HC

Háromszéki Ágyúsok–DVTK Jegesmedvék

Gyergyói HK–UTE

DEAC–Corona Brasov

Október 2.

DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák

UTE–DVTK Jegesmedvék

BJA HC–FEHA19

Háromszéki Ágyúsok–Corona Brasov

Gyergyói HK–SC Csíkszereda

Október 4. DVTK Jegesmedvék–DEAC

FEHA19–UTE

Dunaújvárosi Acélbikák–BJA HC

Corona Brasov–Gyergyói HK

Október 8.

Corona Brasov–BJA HC

Gyergyói HK–FEHA19

SC Csíkszereda–DEAC

Október 9.

SC Csíkszereda–BJA HC

Corona Brasov–FEHA19

Gyergyói HK–DEAC

Dunaújvárosi Acélbikák–Háromszéki Ágyúsok

DVTK Jegesmedvék–UTE

Október 11.

Gyergyói HK–BJA HC

SC Csíkszereda–FEHA19

Corona Brasov–DEAC

DVTK Jegesmedvék–Háromszéki Ágyúsok

UTE–Dunaújvárosi Acélbikák

Október 16.

SC Csíkszereda–Háromszéki Ágyúsok

Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

DEAC–UTE

Október 18.

Háromszéki Ágyúsok–Gyergyói HK

DEAC–FEHA19

DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

Október 22.

FEHA19–DEAC

Október 23.

Gyergyói HK–Háromszéki Ágyúsok

Corona Brasov–SC Csíkszereda

Október 24.

Dunaújvárosi Acélbikák–BJA HC

DVTK Jegesmedvék–FEHA19

Október 25.

BJA HC–DVTK Jegesmedvék

Dunaújvárosi Acélbikák–UTE

Gyergyói HK–Corona Brasov

Háromszéki Ágyúsok–SC Csíkszereda

Október 29.

DEAC–Gyergyói HK

Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda

BJA HC–FEHA19

Október 30.

DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK

DEAC–Corona Brasov

BJA HC–SC Csíkszereda

UTE–Háromszéki Ágyúsok

November 1.

BJA HC––Gyergyói HK

DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov

UTE–SC Csíkszereda

DEAC–Háromszéki Ágyúsok

FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák

November 13.

DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák

UTE–BJA HC

DVTK Jegesmedvék–FEHA19

SC Csíkszereda–Corona Brasov

November 15.

BJA HC–DEAC

Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

FEHA19–UTE

Corona Brasov–Gyergyói HK

SC Csíkszereda–Háromszéki Ágyúsok

November 20.

Corona Brasov–FEHA19

Háromszéki Ágyúsok–Dunaújvárosi Acélbikák

DVTK Jegesmedvék–BJA HC

UTE–DEAC

November 22.

Háromszéki Ágyúsok–FEHA19

Corona Brasov–Dunaújvárosi Acélbikák

DEAC–DVTK Jegesmedvék

BJA HC–UTE

Gyergyói HK–SC Csíkszereda

November 26.

BJA HC–SC Csíkszereda

UTE–Gyergyói HK

Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19

November 27.

FEHA19–SC Csíkszereda

BJA HC–Gyergyói HK

Háromszéki Ágyúsok–DEAC

Corona Brasov–DVTK Jegesmedvék

November 29.

Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda

FEHA19–Gyergyói HK

Corona Brasov–DEAC

Háromszéki Ágyúsok–DVTK Jegesmedvék

December 3.

BJA HC–Corona Brasov

DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

December 4.

Dunaújvárosi Acélbikák–Háromszéki Ágyúsok

UTE–Corona Brasov

BJA HC–DEAC

SC Csíkszereda––Gyergyói HK

December 6.

DVTK Jegesmedvék–Háromszéki Ágyúsok

DEAC–UTE

December 17.

Gyergyói HK–BJA HC

SC Csíkszereda–FEHA19

Háromszéki Ágyúsok–DEAC

DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov

December 18.

SC Csíkszereda–BJA HC

Háromszéki Ágyúsok–FEHA19

Gyergyói HK–DEAC

Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov

UTE–DVTK Jegesmedvék

December 20.

Háromszéki Ágyúsok–BJA HC

Gyergyói HK–FEHA19

SC Csíkszereda–DEAC

UTE–Corona Brasov

December 26.

Corona Brasov–SC Csíkszereda

Gyergyói HK–Háromszéki Ágyúsok

FEHA19–DVTK Jegesmedvék

DEAC–BJA HC

Dunaújvárosi Acélbikák–UTE

December 28.

Háromszéki Ágyúsok–SC Csíkszereda

Gyergyói HK–Corona Brasov

BJA HC–Dunaújvárosi Acélbikák

UTE–FEHA19

DVTK Jegesmedvék–DEAC

December 30.

SC Csíkszereda––Gyergyói HK

Corona Brasov–Háromszéki Ágyúsok

DVTK Jegesmedvék–UTE

FEHA19–BJA HC

Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC

2027

Január 2.

FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák

BJA HC–DVTK Jegesmedvék

UTE–DEAC

SC Csíkszereda–Corona Brasov

Háromszéki Ágyúsok–Gyergyói HK

Január 7.

Corona Brasov–Dunaújvárosi Acélbikák

Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék

SC Csíkszereda–UTE

DEAC–Háromszéki Ágyúsok

Január 8.

SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák

Corona Brasov–DVTK Jegesmedvék

Gyergyói HK–UTE

FEHA19–Háromszéki Ágyúsok

Január 10.

Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák

SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék

Corona Brasov–UTE

BJA HC–Háromszéki Ágyúsok

Január 15.

DVTK Jegesmedvék–BJA HC

UTE–Dunaújvárosi Acélbikák

Háromszéki Ágyúsok–Corona Brasov

Január 16.

FEHA19–DEAC

Január 17.

DEAC–DVTK Jegesmedvék

BJA HC–UTE

Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19

Január 21.

UTE–FEHA19

BJA HC–Háromszéki Ágyúsok

Január 22.

Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK

DEAC–SC Csíkszereda

UTE–Háromszéki Ágyúsok

FEHA19–Corona Brasov

Január 24.

DEAC–Gyergyói HK

DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda

FEHA19–Háromszéki Ágyúsok

Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov

UTE–BJA HC

Február 5.

FEHA19–SC Csíkszereda

DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK

Corona Brasov–UTE

Háromszéki Ágyúsok–BJA HC

Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC

Február 7.

DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda

Dunaújvárosi Acélbikák––Gyergyói HK

Háromszéki Ágyúsok–UTE

Corona Brasov–BJA HC

DEAC–FEHA19