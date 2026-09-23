ERSTE LIGA, ADATBANK, 2026–2027
A lebonyolítás hasonló lesz az előző évadhoz, de ezúttal – a Háromszéki Ágyúsok érkezésével – ismét tíz csapat szerepel a bajnokságban. Az alapszakaszban mindegyik csapat 36 mérkőzést játszik, minden ellenféllel kétszer hazai, kétszer idegen környezetben február 7-ig.
A magyar bajnoki helyezések – változatlanul – külön rájátszásban dőlnek el. A magyar csapatok egymás ellen elért eredményei alapján kialakuló tabella alapján az első negy helyezett rájátszásban dönti el a magyar bajnoki címet. A párharcok az egyik fél harmadik győzelméig tartanak.
Az Erste Liga rájátszásába az alapszakasz első nyolc helyezettje jut, és a párharcok kivétel nélkül az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.
AZ ERSTE LIGA ALAPSZAKASZA
2026
Szeptember 18.
UTE–Gyergyói HK 4–1
DEAC–SC Csíkszereda 4–2
FEHA19–DVTK Jegesmedvék 4–5
Corona Brasov–Háromszéki Ágyúsok 3–4 – hosszabbításban
Szeptember 20.
FEHA19–Gyergyói HK 2–5
UTE–SC Csíkszereda 11–4
BJA HC–Dunaújvárosi Acélbikák 2–1 – szétlövéssel
Szeptember 24.
Háromszéki Ágyúsok–Dunaújvárosi Acélbikák
Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék
SC Csíkszereda–UTE
BJA HC–Corona Brasov
Szeptember 25.
Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák
SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék
Háromszéki Ágyúsok–UTE
FEHA19–Corona Brasov
DEAC–BJA HC
Szeptember 27.
SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák
FEHA19–BJA HC
Háromszéki Ágyúsok–DVTK Jegesmedvék
Gyergyói HK–UTE
DEAC–Corona Brasov
Október 2.
DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák
UTE–DVTK Jegesmedvék
BJA HC–FEHA19
Háromszéki Ágyúsok–Corona Brasov
Gyergyói HK–SC Csíkszereda
Október 4. DVTK Jegesmedvék–DEAC
FEHA19–UTE
Dunaújvárosi Acélbikák–BJA HC
Corona Brasov–Gyergyói HK
Október 8.
Corona Brasov–BJA HC
Gyergyói HK–FEHA19
SC Csíkszereda–DEAC
Október 9.
SC Csíkszereda–BJA HC
Corona Brasov–FEHA19
Gyergyói HK–DEAC
Dunaújvárosi Acélbikák–Háromszéki Ágyúsok
DVTK Jegesmedvék–UTE
Október 11.
Gyergyói HK–BJA HC
SC Csíkszereda–FEHA19
Corona Brasov–DEAC
DVTK Jegesmedvék–Háromszéki Ágyúsok
UTE–Dunaújvárosi Acélbikák
Október 16.
SC Csíkszereda–Háromszéki Ágyúsok
Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
DEAC–UTE
Október 18.
Háromszéki Ágyúsok–Gyergyói HK
DEAC–FEHA19
DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák
Október 22.
FEHA19–DEAC
Október 23.
Gyergyói HK–Háromszéki Ágyúsok
Corona Brasov–SC Csíkszereda
Október 24.
Dunaújvárosi Acélbikák–BJA HC
DVTK Jegesmedvék–FEHA19
Október 25.
BJA HC–DVTK Jegesmedvék
Dunaújvárosi Acélbikák–UTE
Gyergyói HK–Corona Brasov
Háromszéki Ágyúsok–SC Csíkszereda
Október 29.
DEAC–Gyergyói HK
Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda
BJA HC–FEHA19
Október 30.
DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK
DEAC–Corona Brasov
BJA HC–SC Csíkszereda
UTE–Háromszéki Ágyúsok
November 1.
BJA HC––Gyergyói HK
DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov
UTE–SC Csíkszereda
DEAC–Háromszéki Ágyúsok
FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák
November 13.
DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák
UTE–BJA HC
DVTK Jegesmedvék–FEHA19
SC Csíkszereda–Corona Brasov
November 15.
BJA HC–DEAC
Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
FEHA19–UTE
Corona Brasov–Gyergyói HK
SC Csíkszereda–Háromszéki Ágyúsok
November 20.
Corona Brasov–FEHA19
Háromszéki Ágyúsok–Dunaújvárosi Acélbikák
DVTK Jegesmedvék–BJA HC
UTE–DEAC
November 22.
Háromszéki Ágyúsok–FEHA19
Corona Brasov–Dunaújvárosi Acélbikák
DEAC–DVTK Jegesmedvék
BJA HC–UTE
Gyergyói HK–SC Csíkszereda
November 26.
BJA HC–SC Csíkszereda
UTE–Gyergyói HK
Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19
November 27.
FEHA19–SC Csíkszereda
BJA HC–Gyergyói HK
Háromszéki Ágyúsok–DEAC
Corona Brasov–DVTK Jegesmedvék
November 29.
Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda
FEHA19–Gyergyói HK
Corona Brasov–DEAC
Háromszéki Ágyúsok–DVTK Jegesmedvék
December 3.
BJA HC–Corona Brasov
DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák
December 4.
Dunaújvárosi Acélbikák–Háromszéki Ágyúsok
UTE–Corona Brasov
BJA HC–DEAC
SC Csíkszereda––Gyergyói HK
December 6.
DVTK Jegesmedvék–Háromszéki Ágyúsok
DEAC–UTE
December 17.
Gyergyói HK–BJA HC
SC Csíkszereda–FEHA19
Háromszéki Ágyúsok–DEAC
DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov
December 18.
SC Csíkszereda–BJA HC
Háromszéki Ágyúsok–FEHA19
Gyergyói HK–DEAC
Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov
UTE–DVTK Jegesmedvék
December 20.
Háromszéki Ágyúsok–BJA HC
Gyergyói HK–FEHA19
SC Csíkszereda–DEAC
UTE–Corona Brasov
December 26.
Corona Brasov–SC Csíkszereda
Gyergyói HK–Háromszéki Ágyúsok
FEHA19–DVTK Jegesmedvék
DEAC–BJA HC
Dunaújvárosi Acélbikák–UTE
December 28.
Háromszéki Ágyúsok–SC Csíkszereda
Gyergyói HK–Corona Brasov
BJA HC–Dunaújvárosi Acélbikák
UTE–FEHA19
DVTK Jegesmedvék–DEAC
December 30.
SC Csíkszereda––Gyergyói HK
Corona Brasov–Háromszéki Ágyúsok
DVTK Jegesmedvék–UTE
FEHA19–BJA HC
Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC
2027
Január 2.
FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák
BJA HC–DVTK Jegesmedvék
UTE–DEAC
SC Csíkszereda–Corona Brasov
Háromszéki Ágyúsok–Gyergyói HK
Január 7.
Corona Brasov–Dunaújvárosi Acélbikák
Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék
SC Csíkszereda–UTE
DEAC–Háromszéki Ágyúsok
Január 8.
SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák
Corona Brasov–DVTK Jegesmedvék
Gyergyói HK–UTE
FEHA19–Háromszéki Ágyúsok
Január 10.
Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák
SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék
Corona Brasov–UTE
BJA HC–Háromszéki Ágyúsok
Január 15.
DVTK Jegesmedvék–BJA HC
UTE–Dunaújvárosi Acélbikák
Háromszéki Ágyúsok–Corona Brasov
Január 16.
FEHA19–DEAC
Január 17.
DEAC–DVTK Jegesmedvék
BJA HC–UTE
Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19
Január 21.
UTE–FEHA19
BJA HC–Háromszéki Ágyúsok
Január 22.
Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK
DEAC–SC Csíkszereda
UTE–Háromszéki Ágyúsok
FEHA19–Corona Brasov
Január 24.
DEAC–Gyergyói HK
DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda
FEHA19–Háromszéki Ágyúsok
Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov
UTE–BJA HC
Február 5.
FEHA19–SC Csíkszereda
DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK
Corona Brasov–UTE
Háromszéki Ágyúsok–BJA HC
Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC
Február 7.
DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda
Dunaújvárosi Acélbikák––Gyergyói HK
Háromszéki Ágyúsok–UTE
Corona Brasov–BJA HC
DEAC–FEHA19