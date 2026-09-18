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Az újonc Háromszéki Ágyúsok és a DVTK is győzelemmel rajtolt az Erste Ligában, kikapott a címvédő Gyergyó

2026.09.18. 20:38
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Fotó: FB/Corona Brasov
Címkék
SC Csíkszereda Háromszéki Ágyúsok Gyergyói HK FEHA19 Corona Brasov UTE jégkorong DVTK Jegesmedvék DEAC jégkorong Erste Liga
A DVTK Jegesmedvék csapata 5–4-re győzött a FEHA19 otthonában a jégkorong Erste Liga 2026–27-es idényének nyitó találkozóján, pénteken Székesfehérváron. A nap második mérkőzésén az újonc Háromszéki Ágyúsok – az utolsó két percben kétgólos hátrányt ledolgozva – hosszabbítás után 4–3-ra győztek az előző idényben döntős Corona Brasov otthonában

FEHA19–DVTK JEGESMEDVÉK

Szalay Boldizsár – aki végül két gólig és egy gólpasszig jutott – már a 6. percben betalált a vendég miskolciaktól, a rivális 1–1-nél és 2–2-nél is egyenlíteni tudott a duplázó Fehér Kolos révén, mégis a Jegesmedvék mentek előnnyel az első pihenőre.

Trajcsik Dávid második találatával 4–2-re húzott el a DVTK, majd a záró felvonás 6. percében 23 másodperc leforgása alatt újabb egy-egy gól született. A hajrá nagy izgalmakat hozott hazai kapuslehozatal és emberelőny mellett, de maradt az 5–4-es vendégsiker.

CORONA BRASOV–HÁROMSZÉKI ÁGYÚSOK

Az esélyesebbnek tartott hazaiak a 10. percben szereztek vezetést, és az 57. percben még 3-1-re álltak. Az alapjátékidő utolsó két percében azonban a hősiesen harcoló kézdivásárhelyiek egyenlítettek, a ráadásban, 63:31 percnél pedig Róth Zoltán eldöntötte az összecsapást.

UTE–GYERGYÓI HK

A meccs derekán még 1–1-re álltak a felek, ezt követően a hazaiak 2:12 perc alatt dupláztak – az egyik gól büntetőből esett –, a végén pedig lőttek még egy üres kapus gólt találatot is, így otthon tartották a három pontot.

DEAC–CSÍKSZEREDA

Az előző két idényben magyar bajnoki ezüstérmes DEAC a légiósainak összjátéka végén a 12. percben megszerezte a vezetést Ilja Culihin révén, majd az Erste Liga elnyűhetetlen alakja, Becze Tihamér a 35. percben egyenlített.

Még a második szünet előtt emberelőnyben visszavette a vezetést a házigazda hajdúsági alakulat, később pedig Kreisz Brunó is betalált.

Kapuslehozatal mellett az utolsó percben szépített a székely csapat, megint Becze villant. A 35 éves csatárnak ez volt a 721. ligapontja, amellyel toronymagasan vezeti az örökranglistát, míg a 382. góljánál csak Nagy Gergő (BJA HC, 384 gól) ütött többet.

A végén a DEAC egy üres kapus góllal zárta le az összecsapást, Kreisz is másodszor volt eredményes.

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
ALAPSZAKASZ, NYITÓ NAP
FEHA19–DVTK Jegesmedvék 4–5 (2–3, 1–1, 1–1)
Corona Brasov–Háromszéki Ágyúsok 3–4 (1–0, 0–0, 2–3, 0–1) – hosszabbítás után
Újpesti TE–Gyergyói HK 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)
Debreceni EAC–SC Csíkszereda 4–2 (1–0, 1–1, 2–1)

 

SC Csíkszereda Háromszéki Ágyúsok Gyergyói HK FEHA19 Corona Brasov UTE jégkorong DVTK Jegesmedvék DEAC jégkorong Erste Liga
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