A rekorder edző az Extraliga elődöntőjébe vezetné a Debrecent

Edzői pályafutása még 1980-ban indult, Fodor Antal ekkor kezdett el dolgozni a DMVSC női csapatánál.

„Debreceni vagyok, de Budapesten röplabdáztam, aztán amikor 1979-ben befejeztem a játékos-pályafutásomat, visszamentem Debrecenbe – idézte fel a kezdeteket a szakember. – Akkor kértek fel a DMVSC női csapatának irányítására, amely akkor még másodosztályú volt. 1980 januárjában kezdtem a munkát, és sikerült megnyerni az NB II-t és egyből feljutni az élvonalba. Ott is lépésről lépésre haladva javultak az eredményeink, előbb a nyolc közé jutottunk, de később voltunk ötödikek és hatodikak is, sőt egyszer a Magyar Kupában elődöntőt játszhattunk, és többször is voltunk a vidék legjobbja. 1993-ban aztán a DMVSC megszüntette a röplabdaszakosztályt, gyakorlatilag átadta egy másik klubnak, de én oda már nem tartottam velük.”

Ezt egy majdnem másfél évtizedig tartó szünet követte, amikor nem is edzősködött. 2006-ban hívták a DEAC férficsapatához, amely akkor a bajnoki mezőny hátsó régiójában szerepelt, de mindig sikerült kiharcolnia a benn­maradást.

„Hat-hét éve az egyetem átalakította a támogatásunkat, onnantól kezdve egyre javultak az eredményeink, és még légiósokat is tudtunk igazolni. Addig csak akkor volt külföldi játékosunk, ha egy röplabdázó idejött tanulni. Sikerült is felzárkózni a középmezőny elejéhez, a csúcsot pedig a két évvel ezelőtti negyedik hely jelentette, amikor sikerült bejutnunk az elődöntőbe.”

A bajnokságot idén nyáron alaposan átalakították: az eddigi 12 csapatos élvonal helyett a továbbiakban már csak hat klub szerepel az Extraligában. Mivel a DEAC a legutóbbi bajnokságban csak a hetedik helyen végzett, első körben nem is sikerült kivívnia az élvonalban maradást, a Kazincbarcika és a MAFC visszalépésének köszönhetően mégis az első osztályban szerepelhet.

„Nyilván saját jogon szerettük volna kiharcolni az Extraliga-szereplést, ami nem sikerült. De ha már így alakult, természetesen élünk a lehetőséggel. Az biztos, hogy nagyon erős lesz a mezőny, úgyhogy az elsődleges célunk az, hogy benn maradjunk az élvonalban, amihez egy csapatot kell megelőzni. Aztán persze akkor sem esnénk kétségbe, ha sikerülne bejutni a legjobb négy közé, a másodlagos célunk ugyanis ez.”

A DEAC azokhoz a klubokhoz tartozik, amelyek keretében különösebben nagy mozgás nem volt a nyáron: ketten távoztak, és a helyükre ketten érkeztek. Előbbiek közé tartozik a bolgár feladó, Ivan Taszev, aki hazatért Bulgáriába, továbbá a neve hangzása ellenére magyar Elleh Jonathan Chidi, aki viszont éppen a konkurens MEAFC-hoz távozott. A klubba igazolt Kiss Dániel, aki korábban a Pénzügyőrrel többször is bajnok és kupagyőztes volt, az előző években a MAFC-ban szerepelt, rajta kívül az észt Rasmus Meiust szerződtette még a csapat, ők a miskolciak elleni felkészülési mérkőzésen léptek először pályára. Két légiós, a kubai Marlon Moret Vargas és az ukrán Vladiszlav Pavljuk már az előző idényben is a debrecenieket erősítette, ahogyan az alapemberek közül Óhidi Richárd és Kiss Imre is, de maradt a sokszoros válogatott feladó, Tóth András is.

„A terveknek megfelelően halad a felkészülésünk. Az előző idényhez képest a négyesütő-pozícióban változott az együttesünk, Kiss Dániel és Rasmus Meius érkezésével stabilabbá válhat a játékunk. Eddig egy felkészülési mérkőzést játszottunk, a MEAFC otthonában győztünk 3:2-re úgy, hogy az első három szettet mi nyertük, utána pedig már a cserék kaptak játéklehetőséget, köztük három saját nevelésű tehetségünk, Bánhalmi Péter, Binda Áron és Baranya Gergely. Ami a meccset illeti, kicsit még magunkat is megleptük az első három szettben nyújtott teljesítménnyel. Nyilván örülünk a győzelemnek, ám nem bízhatjuk el magunkat. Szeretném még kiemelni a játékosok közötti kommunikációt, örömmel látom, hogy a hibákat a fiúk közösen akarják kijavítani” – mondta el a szakember.

A DEAC vasárnap a TFSE csarnokában vesz részt négyes tornán, amelyen a tervek szerint a házigazda mellett a Pénzügyőr és a Kolozsvár szerepel még.

VÁLTOZÁSOK A DEAC KERETÉBEN A 2026–2027-ES IDÉNYRE

Érkezett: Kiss Dániel (MAFC), Rasmus Meius (észt, Bigbank Tartu – észt)

Távozott: Elleh Jonathan Chidi (MEAFC), Ivan Tasszev (bolgár, Pirin Razlog – bolgár)