Erste Liga: ötszörös bajnok csatárt igazolt a DEAC

„Az előző szezon után felvettem a kapcsolatot Vaszjunyin Artyom vezetőedzővel, felvázolta a jövő évi tervet, ami nagyon szimpatikus volt. Egy dinamikus, offenzív csapatnak tartom a DEAC-ot. Eddigi pályafutásom során mindig Budapesten játszottam, nyilván nagy váltás másik városba költözni, de úgy érzem, hogy ez az év nagy lehetőség lesz számomra” – nyilatkozta Tóth Richárd.

A klub a honlapján kiemeli: a 30 éves támadó 2018-ban a MAC-cal, 2019 és 2021 között háromszor a Ferencvárossal, tavaly pedig a BJA HC-val nyerte meg a magyar bajnokságot, a zöld-fehérekkel háromszor az Erste Ligában is aranyérmes volt. A legeredményesebb szezonja a 2022–2023-as volt, amikor 46 mérkőzésen 25 pontot gyűjtött 12 góllal és 13 gólpasszal.

Tóth a legutóbbi idényben újra a Ferencvárosban játszott, de akkor már az osztrák bázisú ligában, az ICEHL-ben. Itt 31 találkozón egyszer volt eredményes.

A csatár a magyar válogatott tagjaként jégre lépett a 2020-as olimpiai előselejtezőn Nottinghamben, valamint a 2022-es divízió 1/A-s vb-n is Ljubljanában, ahol a magyarok feljutottak a legjobbak közé.

A 2020–2021-es szezon végén a Magyar Jégkorong-szövetségtől fair play díjat vehetett át.