Varga Arnold teljesen egészségesen várja a rajtot az Erste Ligában

Minden jó, ha a vége jó. Talán ez a közmondás a legtalálóbb a Budapest Jégkorong Akadémia HC előző idényére. A fővárosi együttes kerete egy évvel ezelőtt hatalmas változásokon ment át, ez meglátszódott az évad első hónapjaiban. Aztán amikor igazán kellett, összeállt a brigád, amely magyar bajnok lett és Erste Liga-elődöntőt játszott.

„Nem volt egyszerű belülről megélni az előző idény elejét, tavaly decemberig mi sem gondoltuk volna, hogy az évad végére így összeérünk – mondta Varga Arnold, a csapat rutinos védője. – Nagyon nehezek voltak az első hónapok. Az volt a legrosszabb, hogy hiába tettünk meg mindent, valamiért rosszul alakultak a dolgok. Aztán a FEHA19 elleni mérkőzéseken minden átfordult, jöttek a sikerek és az eredmények. Mi, rutinosabbak próbáltunk minden szempontból segíteni a fiataloknak, a száraz edzésekben, a gondolkodásmódban, bármiben. A nehezebb időszakban arra kellett törekednünk, hogy a csapatkohézió megmaradjon.”

A rutinos hátvéd szerint jót tesz a ligának az új légióskorlát (FOTÓ: ÁRVAI KÁROLY)

Varga Arnold a magyar bajnoki rájátszást, valamint az Erste Liga küzdelmeit összeszámolva 52 találkozón kapott szerepet. Az utolsó mérkőzéseken, a Brassó elleni elődöntőben nem tudta segíteni az amúgy is megfogyatkozó BJA HC-t sérülés miatt, az új idényre való felkészülést viszont már teljesen egészségesen kezdte el.

„Nem tudtam a Brassó ellen játszani, beszakadt a hasfalam, a lábamat sem igazán tudtam felemelni. Nagyon rossz volt, hiszen jó passzban voltunk mentálisan, a magyar bajnokságban és az Erste Ligában is jöttek a győzelmek, magyar bajnokok lettünk. Amikor a legjobban kellett volna segítenem a párharcban, akkor nem tudtam játszani, nehezen éltem meg, hogy nem lehettem a srácokkal a jégen. Az öltözőben próbáltam segíteni abban, hogy mit láttam a lelátóról, vagy ha bárkinek bármilyen problémája volt. Már százszázalékos vagyok, az idény után nagyjából két hónapig a rehabilitációval foglalkoztam csak, hogy egyáltalán fel tudjak ülni az ágyból. Nem gondoltam volna, hogy ennyire elhúzódik, de elkezdtem a nyári felkészülést. Fizikailag teljesen jól vagyok, felveszem a tempót a fiatalokkal – jó lesz így elkezdeni az évadot.”

A BJA keretében jelenleg mindössze egy légiós található, Niklas Karjalainennel a napokban kötöttek szerződést a fővárosiak, a 20 éves finn védő a hazájában eltöltött éveket követően az előző idényben a tengerentúlon játszott. Azt egyelőre nem tudni, hogy a BJA kitölti-e mind az öt légiós helyét a keretben, az elmúlt években Kangyal Balázs együttese kevesebb külföldit alkalmazott a riválisokhoz képest. Varga Arnold jónak tartja az új évadban bevezetett légióskorlátot, a csapatok maximum öt külföldit igazolhatnak.

„Szerintem jó az új szabály, fontos lenne, hogy az öt légiós valódi minőséget képviseljen. Eddig sem volt szerintem jó irány, hogy a nyolc-tíz külföldi között voltak, akik nem játszottak magas színvonalon, és a fiataloktól vették el a helyet. Pedig láthatjuk, ha a magyarok megkapják az esélyt, tudnak élni vele, erre kiváló példa a csapatunknál Szivák Gergő, aki sokat fejlődött az előző idényben. A ligának is jobb lesz ez a szabály, sokkal kiegyensúlyozottabb lehet a mezőny.”