Kovács Mátyásnak kassai kitérőre volt szüksége, hogy kitörjön

A legújabb sikertörténet Belgiumban a RAAL La Louviere-é: a 2017-ben az ötödosztályból újrainduló klub nyolc év alatt eljutott az élvonalig, az első Jupiler Pro League-idényében bennmaradt, most pedig olyan műhelyként akar működni, amely játékosokat emel magasabb szintre. Ehhez a klubhoz szerződött Kovács Mátyás, aki az MTK Budapest kötelékéhez tartozva a Kassa kölcsönjátékosaként játszotta be magát a topligákon kívüli egyik legerősebb európai bajnokságba.

„Az első pillanattól azt éreztem, hogy a belgáknak tényleg én kellek, engem néztek ki, azt szeretnék, hogy én játsszak a csapatban, és ugyanolyan boldogok voltak, hogy ott lehetek, mint én voltam – mondta a Nemzeti Sportnak Kovács Mátyás. – Nagyon jó érzés volt, és az a fejlődési ív is meggyőző, amelyet a klub az újraalapítása óta bejárt.”

A 22 éves játékos Kassán jobb oldali szárnyvédőként nyolc gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott 38 tétmérkőzésen – a belgák is ebben a szerepkörben számítanak rá.

„Nem lesz teljesen más a feladatom, mint Szlovákiában volt, a háromvédős rendszerben ugyanazon a poszton játszhatok, mint Kassán. Az intenzitás, a futásmennyiség és a sprintek száma már az edzéseken is magasabb, mint bármelyik korábbi csapatomnál, a bajnokságban pedig még több lesz. A felkészülés elején óriási hangsúlyt helyeztünk a fizikális munkára, sokat futottunk labda nélkül. Ezt Szlovákiából már ismertem, ott is így építettük fel az alap-állóképességünket. A felkészülési meccseken agresszív, támadó stílust gyakorolunk. Edward Still vezetőedző azt mondta, mindenkinek neki akarunk menni, mindenkit le akarunk támadni. Ezt persze kilencven percen keresztül nem lehet, ezért azokat a jelzéseket gyakoroljuk, amelyekre egységesen megindíthatjuk a letámadást. Nem szeretnénk visszaállni és kizárólag gyors ellentámadásokra berendezkedni. Szárnyvédőként ugyanúgy kell védekeznem és letámadnom, így viszont csaknem akkora szerepem van, mint egy szélső támadónak.”

A korábbi utánpótlás-válogatott futballista szerint a szlovák liga sajátosságai emelték ki azokat a képességeit, amelyek Belgiumban is értékesek lehetnek.

„Mindig úgy éreztem, hogy a szlovák bajnokság fizikailag erősebb, mint a magyar, sokkal csapkodóbb, több benne az oda-vissza futás, míg az NB I-ben a csapatok inkább stabil védekezésből próbálnak támadásokat vezetni. Szlovákiában mindenki megindult, és rengeteget futott, ez a stílus pedig testhezálló volt számomra. A kiválasztásomnál elsősorban a fizikai adottságaimat vették figyelembe, csak utána nézték meg, mit tudok labdával. Hazudnék, ha azt mondanám, Magyarországon nem voltak lehetőségeim gólokat és gólpasszokat szerezni, de nem sikerült az áttörés. Külföldre kerülve sokat fejlődtem, és a Szlovákiában megkövetelt fizikális játék, a sok felfutás, beindulás és sprint jól illett a képességeimhez. Sokszor értem fel jó ütemben a kapu elé, a gólokkal és a gólpasszokkal pedig megjött az önbizalmam is.”

A kassai idény után bízott a továbblépésben, a belga lehetőség azonban őt is meglepte.

„Tavasszal már reménykedtem benne, hogy felkeltettem a figyelmet, azt azonban nem tudtam, mennyire figyelik a szlovák bajnokságot. Arra nem gondoltam, hogy Belgiumban kötök ki, hiszen mégiscsak a világ egyik legerősebb ligájáról beszélünk. Ekkora lépésre, ekkora ugrásra nem számítottam. Nagyon várom a stadionokat, a futballhangulatot. Azt hallottam, nálunk már hét-nyolcezer szurkoló is olyan légkört teremt, amelyben egészen más játszani. Első célom, hogy meghatározó tagja legyek a csapatnak, folyamatosan játsszak, egyre eredményesebben teljesítsek.”