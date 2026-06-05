Osztrák jégkorongliga: tizenegyen távoznak az FTC-től

A klub honlapján pénteken bejelentett távozók közül Seregély Máté három bajnoki címet szerzett a csapattal, emellett egy Szuperkupa- és két Magyar Kupa-győzelemnek is örülhetett. Sofron István, Nagy Krisztián és Farkas Boldizsár egyaránt egy-egy Magyar Kupa- és Szuperkupa-siker részese volt. Tóth Richárd két különböző időszakban három bajnoki címet, két Erste Liga-elsőséget, két Magyar Kupa-győzelmet, valamint egy Szuperkupa-sikert ünnepelhetett.

A légiósok közül máshol folytatja pályafutását Joose Antonen, Tyler Coulter, Luke Green, Gordie Green, Marek Hudec és Alexander Ytterell. Mindannyian egy szezonon keresztül erősítették az FTC-t.

A Ferencváros a közelmúltban bejelentette Brady Shaw és Arany Gergely távozását, Ortenszky Tamás érkezését, valamint azt, hogy a szakmai stáb változatlan összetételben folytatja munkáját a következő szezonban is.